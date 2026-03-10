Las fuertes críticas de un ídolo del San Pablo a Hernán Crespo tras ser despedido: “No todos los entrenadores son mártires”

Hernán Crespo dejó de ser el director técnico del San Pablo (REUTERS/Jean Carniel)

Hernán Crespo terminó su vínculo con el San Pablo a pesar de que su equipo es uno de los líderes del Brasileirao, junto con el Palmeiras. La directiva del Tricolor decidió despedirlo y nombró a Roger Machado como el sucesor del técnico argentino. En este contexto, Diego Lugano, ex jugador y gloria del club, realizó fuertes críticas contra Valdanito.

En declaraciones al programa Resenha da Rodada de ESPN Brasil, el ex defensor de la selección uruguaya fue lapidario con Crespo, quien estuvo al frente del San Pablo en dos etapas, totalizando 99 partidos, con récord de 45 victorias, 26 empates y 28 derrotas, además de haber logrado el título en el campeonato paulista. “No todos los entrenadores son mártires al irse”, dijo. En otra de sus punzantes frases, Lugano argumentó que el argentino no ganó nada en su segundo ciclo y que estaba “agotado con el grupo”. También fue lapidario al decir que si el nuevo DT (Machado) logra clasificar al equipo a la próxima Copa Libertadores y no sufre una goleada en contra de 6-0 ya “habrá hecho más que Crespo”.

En ese sentido, Lugano hizo hincapié en las diferencias que Crespo habría tenido con Lucas Moura, uno de los referentes del equipo. El uruguayo dio a entender que el brasileño es un “tipo impecable” y que nunca tuvo problemas con nadie, apuntando la responsabilidad plena en el conductor que se inició como futbolista en River Plate. El cortocircuito se habría originado luego de una declaración del ahora ex DT luego de la eliminación en las semifinales del Paulistao frente a Palmeiras.

A Crespo le consultaron si Lucas Moura tenía miedo de jugar en césped artificial, ya que se había lesionado en este tipo de superficie y es uno de los líderes en la lucha contra el césped sintético. “No quiero entrar en la situación del campo. Quizás soy de otra generación. Solíamos jugar en la nieve, con frío, con calor, con diferentes horarios. Un campo es un campo. Lo prefiero, sí. La generación anterior prefiere otro tipo de césped, pero es parte de la evolución, es parte de las decisiones de los clubes. Hay que respetarlo”, dijo.

Hernán Crespo habla con Sabino, jugador del San Pablo (REUTERS/Thiago Bernardes)

La situación con Lucas no quedó allí, ya que el representante del jugador brasileño cuestionó tácitamente el liderazgo de Hernán Crespo. Al entrenador volvieron a preguntarle sobre esto en otra rueda de prensa y respondió: “Si el representante tiene algo que decirme, tengo a mi representante. El protagonista habla con el protagonista. Si Lucas Moura quiere hablar conmigo, hablo con él. Para mí es sencillo. ¿Cuál es el lema de la bandera brasileña? Orden y Progreso. Agente con agente, protagonista con protagonista”.

Antes del nombramiento del sucesor de Crespo en el San Pablo, apareció el nombre de Marcelo Gallardo, de reciente salida de River Plate, como posible candidato. Fuentes de la negociación informaron a ESPN Brasil que la dirigencia paulista evaluó varios perfiles antes de avanzar en la contratación de un nuevo entrenador. “Otro nombre que se barajó fue el de Marcelo Gallardo , quien se encuentra sin equipo tras su salida de River. A pesar del interés por fichar al argentino, el precio era demasiado alto, muy por encima del presupuesto del São Paulo”, publicaron.

Según este medio, la directiva consideró a Gallardo por su trayectoria y capacidad para liderar proyectos ambiciosos, aunque el alto costo económico de su contratación resultó fuera del alcance presupuestario actual del club. El informe agregó que, junto a Gallardo, también se sondeó a Filipe Luís, recientemente desvinculado del Flamengo, pero el ex lateral decidió tomarse un descanso hasta mitad de año y evalúa la posibilidad de dirigir en el fútbol europeo.