El video del Cuti Romero con el entrenador justo antes del cambio del arquero del Tottenham que abrió el debate

El defensor y capitán argentino tuvo una charla segundos antes de que Igor Tudor decidiera sustituir a Antonín Kinský

El reemplazo del arquero del Tottenham Hotspur, Antonín Kinský, a los 16 minutos del partido de ida frente al Atlético de Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League generó debate tras la difusión de un video que muestra a Cristian ‘Cuti’ Romero dialogando con el entrenador Igor Tudor instantes antes de la sorpresiva sustitución.

El capitán argentino se acercó al banco tras el tercer gol recibido y, después de esa charla, Tudor decidió reemplazar al arquero joven, que había cometido errores en los tantos de los españoles.

El encuentro, disputado en el Estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid, expuso una serie de equivocaciones defensivas que permitieron que el conjunto dirigido por Diego Simeone se pusiera rápidamente 3-0 arriba. El primer gol llegó tras una mala salida de Kinský, que fue aprovechada por Julián Álvarez, quien asistió a Marcos Llorente para la apertura del marcador. Poco después, Antoine Griezmann amplió la diferencia, y de nuevo Álvarez convirtió el tercero para el local.

*Los horrores defensivos del Tottenham que propiciaron tres goles en contra en apenas 15 minutos.

La reacción de Cuti Romero fue captada por las cámaras que mostraron al defensor central visiblemente preocupado por los errores defensivos del equipo y la actuación de Kinský. El entrenador Igor Tudor parecería consultarle acerca del cambio que segundos después decidiría.

La sustitución se concretó a los 17 minutos cuando el entrenador llamó a Guglielmo Vicario para ocupar el arco, una decisión poco frecuente en partidos de estas características y en una instancia decisiva de la Champions League. La escena posterior mostró al Cuti Romero acercándose a Kinský para consolarlo tras la sustitución.

*Cuti Romero consoló a su arquero antes de ser reemplazado.

El joven Kinský, que debutaba en el torneo continental, había sido elegido por el cuerpo técnico para este encuentro, pero sus dos bloopers en las jugadas previas condicionaron el desarrollo del partido y su permanencia en cancha.

El partido continuó con el dominio de Atlético de Madrid, que llegó a estar 4-0 tras un gol de Robin Le Normand a los 22 minutos. El Tottenham descontó gracias a Pedro Porro, pero el daño ya estaba hecho y la polémica por la decisión de Tudor de relevar a su arquero tras una conversación con el capitán generó repercusiones en medios ingleses y argentinos. En el complemento, Julián Álvarez convirtió el segundo personal y el quinto del Colchonero; mientras que los Spurs volvieron a descontar por intermedio de Solanke, tras una mala salida del arquero Jan Oblak.