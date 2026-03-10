Deportes

La Ciudad autorizó a Huracán a recibir a River Plate en Parque Patricios con aforo reducido

La decisión fue consensuada luego de una reunión entre las autoridades y los dirigentes del Globo. Tiene que ver con preservar los trabajos en uno de los edificios que componen el llamado complejo edilicio “Estación Buenos Aires”, que sufrió un derrumbe

El Ducó esta vez abrirá
El Ducó esta vez abrirá sus puertas para el duelo ante el Millonario (REUTERS/Agustin Marcarian)

Tras 48 largas horas de tira y afloje, Huracán podrá recibir con público a River en el Estadio Tomás A. Ducó este jueves desde las 21.30, en un partido que no sólo tiene interés por la tabla de posiciones de la Liga Profesional, sino que además cuenta con el ingrediente extra del debut de Eduardo Coudet como director técnico del equipo millonario. Claro que, en el convenio al que arribaron las partes, todos cedieron algo: el Gobierno de la Ciudad habilitó el Palacio para jugar con hinchas pero le redujo el aforo: serán solamente 15.000 los fanáticos del Globito que podrán asistir al partido, lo que plantea un tercio de la capacidad total.

Esto se debe a que tras el derrumbe de la losa de un estacionamiento de uno de los edificios que componen el llamado complejo edilicio “Estación Buenos Aires”, se aconsejó que no hubiera vibraciones ni movimientos telúricos cercanos que puedan afectar aún más las estructuras de las viviendas que fueron alcanzadas por esa fatalidad. Según reportes del área de ingenieros del gobierno de la Ciudad, aún hay cierto riesgo edilicio hasta terminar de apuntalar y refaccionar lo que fue dañado, por lo que Huracán ya jugó un partido a puertas cerradas, el que le ganó tres a uno a Belgrano de Córdoba justo una semana atrás, cuando se produjo el derrumbe. Para esta ocasión la idea primigenia era la misma o que el Globito debiera alquilar otro estadio si quería que sus hinchas dijeran presentes. Finalmente, tras una convención de especialistas y la presión del club, se convino la alternativa de abrir el estadio pero con un tercio de la capacidad, que es el máximo que autorizó la Ciudad, que no quiere lógicamente correr ningún riesgo adicional.

A tal punto está el temor por las vibraciones que los recitales de La Renga, pautados para el jueves 2 y el sábado 4 de abril no podrán realizarse en esa fecha. A la banda de rock se le ofrecieron dos alternativas: mantenerlos en el Ducó pero con postergación de fechas o directamente trasladarlos a otro lugar. Hasta ahora el grupo no dio señales de cuál de las dos opciones será la que utilice.

La noticia trajo alivio para los hinchas del equipo de Parque Patricios, pero también para todo el ambiente futbolístico, ya que jugar en una cancha vacía en el esperado debut de Chacho Coudet como entrenador hubiera sido un espectáculo poco agradable. Cierto, River probablemente no veía con malos ojos la chance de que no hubiese público que siempre de alguna manera juega con su aliento también los partidos, pero gracias a la buena predisposición de todas las partes se llegó a esta salomónica solución.

Además, el estadio sólo tendrá habilitada la cabecera popular Guillermo Stábile y las plateas René Houseman y Herminio Masantonio, a la que el público arribará por la zona más alejada a la afectada por el derrumbe. Así se decidió que las únicas vías de ingreso serán las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield.

“Tuvimos una reunión muy productiva con el gobierno y los vecinos para poder arribar a esta solución. Nosotros propusimos no interceder en el operativo que se está haciendo en el barrio, cerrando todo el estadio que da del lado de la calle Luna de la popular local, que nadie ingrese por ahí y eso finalmente fue lo que se acordó”, aseguró Abel Poza, el presidente de Huracán al salir del cónclave. “Nos hubiese gustado jugar a cancha llena, pero tenemos que tener solidaridad con los vecinos que están pasando por un mal momento”, cerró.

