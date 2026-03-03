Huracán-Belgrano se jugará sin público por el derrumbe en un complejo de viviendas cercano al estadio

La zona del derrumbe en el complejo de viviendas cercano a la cancha de Huracán, en el barrio de Parque Patricios

El partido que disputarán esta tarde Huracán y Belgrano de Córdoba en el estadio Tomás Adolfo Ducó, correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura, se jugará sin público debido al derrumbe que se produjo en un complejo de viviendas de Parque Patricios, cercano a la cancha donde se jugará el encuentro a partir de las 19.15.

El episodio se produjo durante la madrugada del martes en la calle Mafalda al 900. Cerca de las 4:45, las autoridades recibieron un llamado al 911 que alertaba sobre el derrumbe del patio interno del complejo habitacional sobre las cocheras del subsuelo. Hay alrededor de 200 vecinos perjudicados por el hecho.

En el lugar trabajaron Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) y efectivos de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad. Además, intervinieron la dotación 201 de la estación Parque Patricios, el grupo especial de rescate, la unidad médica de Bomberos, el puesto de comando y la división K9 de búsqueda en estructuras colapsadas, precisaron las autoridades. Según las primeras reconstrucciones del episodio, ocurrido detrás de la cancha de Huracán, no se registraron heridos ni personas atrapadas. La evacuación total del complejo fue de forma preventiva.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) dio el anuncio luego de una decisión que tomó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por motivos de seguridad. “Debido al incidente de público conocimiento sucedido en Parque Patricios, el partido Huracán-Belgrano por la Fecha 8 del Torneo Mercado Libre 2026, se disputará sin público, por cuestiones organizativas de los trabajos que se están realizando en la zona. Esta decisión la tomó la seguridad del Gobierno de la Ciudad, quien se esta encargando de analizar los daños de los alrededores de esa zona", informó la entidad que organiza el torneo.

Huracán durante el partido contra San Lorenzo en el Ducó

En cuanto a lo futbolístico, el conjunto que dirige Diego Martínez tendrá por delante un duelo complejo ante los de Ricardo Zielinski, que marchan invictos en el torneo y con la chance de quedar como únicos punteros de la Zona B del Apertura. El Globo viene de una derrota ante Estudiantes de Río Cuarto como visitante por 2-0, mientras que el Pirata venció 3-1 en Córdoba a Atlético Tucumán.

Huracán hace dos fechas que no gana en el campeonoato. Su última victoria fue el 14 de febrero como local 1-0 ante Sarmiento con el gol de Juan Bisanz. En tanto que Belgrano no ha perdido en condición de visitante y viene de una igualdad frente a Defensa y Justicia en Varela.