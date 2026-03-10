Los dos goles y la asistencia de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid tras dos errores del arquero del Tottenham en la Champions

Tottenham entró dormido al Estadio Metropolitano y Julián Álvarez no se lo perdonó. El atacante del Atlético de Madrid facilitó la apertura del marcador con una asistencia a Marcos Llorente y, segundos después, aprovechó un yerro del arquero Antonín Kinský para empujar el balón a la red y sellar el 3-0 del Colchonero antes de completar los 15 minutos iniciales en el cruce de ida de los octavos de la Champions League. Ya en el complemento, convirtió su doblete.

La exhibición del equipo de Diego Pablo Simeone nació a partir de un resbalón de Kinský a los cinco minutos de juego. La pelota le quedó a Ademola Lookman y se la entregó a Julián, quien cedió un pase a la llegada de Llorente. El español fue el encargado de un remate cruzado de primera para convertir el 1-0 en la capital española.

*El segundo gol del Atlético de Madrid

Luego de que Antoine Griezmann aprovechara una caída de Micky Van de ven para anotar el 2-0, el tercer grito no demoró en llegar. A los 14 minutos, Antonín Kinský intentó dar un pase de zurda, el balón le rebotó en la pierna derecha y ahí apareció la Araña para empujar la redonda al fondo de la red. “El show del error”, lo definió el relator Mariano Closs en la transmisión oficial de ESPN. Las equivocaciones capitalizadas por el campeón del mundo terminaron con Kinský retirándose por Guglielmo Vicario en el primer cambio de la visita.

El cordobés amplió su cosecha personal a los 54 minutos del tiempo general. Tras el 4-0 de Robin Le Normand y el 4-1 de Pedro Porro, la segunda parte registró una tremenda atajada del arquero Jan Oblak frente a un cabezazo a quemarropa de Richarlison y, en la réplica, Álvarez lideró un contraataque perfecto para resolverlo con un derechazo cruzado ante la salida de Vicario.

*El gol de Julián Álvarez

Julián Álvarez alcanzó los siete goles en 10 juegos de la Champions League, sumado a registrar tres pases gol en la presente edición del certamen de clubes más importante de Europa. Su última contribución había sucedido en los playoffs con la anotación de un tanto en el 3-3 del primer encuentro contra Brujas en Bélgica.

El hombre de la selección argentina ya había dejado atrás una larga racha de 65 días y 16 partidos sin convertir con su celebración en el 4-0 ante Barcelona por la ida de las semifinales de la Copa del Rey en febrero pasado. Desde ese duelo, hay que sumar el mencionado contra Brujas y el gol del triunfo 1-0 ante Real Oviedo por la fecha 26 de la Liga de España.

Uno de los nombres inamovibles de Lionel Scaloni con vistas al Mundial 2026 aspira a superar su primera campaña como Rojiblanco. Luego de marcar 29 goles en la temporada 2024/25, Julián Álvarez acumula 16 anotaciones en el presente curso y su equipo todavía debe disputar 11 partidos del torneo local, la final de la Copa del Rey frente a Real Sociedad y está en la búsqueda de avanzar a los cuartos de final de la Champions League, instancia en la que se medirá al vencedor de Newcastle o Barcelona.

Los españoles culminarán la serie frente a Tottenham el próximo miércoles desde las 17 (hora argentina) en Londres, pero antes deberán recibir el sábado a partir de las 12:15 al Getafe por la Liga de España, donde marchan en la tercera colocación con 54 unidades, a 13 del líder Barcelona.