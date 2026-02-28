Deportes

El golazo de Julián Álvarez en el último minuto que le dio la victoria al Atlético Madrid y desató un eufórico festejo del Cholo Simeone

El argentino capturó un rebote en el área, amagó y sacó un remate rasante que significó el 1-0 del Colchonero en los últimos segundos del juego

Julián Álvarez se vistió de héroe en el Atlético Madrid. El delantero argentino inició el duelo contra Real Oviedo por la 26ª fecha de la Liga de España como suplente, pero ante la falta de acciones de riesgo el Cholo Simeone decidió enviarlo al terreno de juego del Estadio Municipal Carlos Tartiere y el Araña no le falló: anotó el gol de la victoria en el último minuto de adición.

El Colchonero inició el juego con Nahuel Molina y Thiago Almada como titulares, quien acompañó en la ofensiva a Alexander Sorloth y Ademola Lookman. Sin peso en la ofensiva, el Cholo colocó a Álvarez todo el segundo tiempo en lugar del nigeriano y, a partir de los 61 minutos, también le dio rodaje a su hijo Giuliano Simeone junto con Antoine Griezmann.

El ex River Plate, que venía de cortar una racha de 16 partidos sin convertir en la victoria sobre Barcelona por la Copa del Rey, inició la jugada en la puerta del área cuando se empezaban a jugar los últimos segundos de los cuatro adicionados por el juez César Soto Grado. Abrió para Molina, quien sacó un centro rasante que terminó en un rebote favorable: Álvarez la capturó, dejó parado con un amague a Kwasi Sibo y ajustó la pelota bien pegada al palo con un zurdazo pegado al césped. El Cholo celebró enloquecido, con sus dos puños al cielo.

Con esta anotación, el Araña alcanzó los 8 tantos en 26 partidos jugados por la actual Liga de España y es el segundo máximo artillero del equipo en este certamen detrás de Sorloth (9).

Julián había sido titular en el triunfo 4-1 sobre Brujas de Bélgica durante la semana por la Champions League, aunque quedó en el foco de la polémica porque Simeone decidió quitarlo a los 58 minutos. Incluso, un video del saludo posterior del entrenador con sus jugadores abrió la controversia en España.

Esta victoria agónica le permitió al equipo de Simeone ubicarse tercero con 51 puntos, a 13 del líder Barcelona (venció 4-1 al Villarreal más temprano) y a 9 del escolta Real Madrid. Actualmente aparece en puestos de clasificación directa a Champions con la misma cantidad de unidades que el Submarino Amarillo. Al mismo tiempo, le saca 9 de diferencia al Betis, primer equipo por fuera de los cuatro puestos que otorgarán pasajes a la máxima competencia de Europa.

El Real Oviedo, que tuvo como titular al ex River Nicolás Fonseca y vio actividad en el complemento de los argentinos Santiago Colombatto y Thiago Fernández, está último con 17 unidades y está casi condenado a perder la categoría.

Atlético Madrid enfrentará por la 27ª fecha de la Liga a la Real Sociedad el sábado 7 de marzo desde las 14.30 (hora de Argentina), pero antes deberá enfocarse en el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante Barcelona: jugará el próximo martes 3 de marzo. Luego pondrá su mente en los choques de octavos de final de Champions: recibirá en la ida a Tottenham y definirá la llave en Inglaterra.

LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA DE ESPAÑA

