El gol de Julián Álvarez para cortar una sequía de 16 partidos sin convertir en el triunfo del Atlético de Madrid ante Barcelona

La Araña dio su granito de arena y cortó una sequía de 65 días sin convertir

Julián Álvarez dejó atrás una racha de 65 días sin convertir en el Atlético de Madrid. Su gol en el segundo minuto de los tres adicionados selló el 4-0 ante Barcelona como local por las semifinales de la Copa del Rey y parecería haber liquidado la serie con todo un complemento y la vuelta en el Camp Nou por disputar.

La Araña rompió el maleficio en el cierre del acto inicial con una gran combinación de toques que inició en el arquero Juan Musso. El Colchonero aprovechó la pasividad defensiva rival para que Nahuel Molina se filtrara en campo ajeno. El lateral de la selección argentina mandó un buscapié a un solitario Ademola Lookman y la flamante incorporación del elenco madrileño se la entregó a Julián, quien controló en la medialuna y sacudió un derechazo en la puerta del área que venció la resistencia de Joan García.

Inmediatamente, el ex delantero de River Plate lo fue a celebrar con su asistidor y sus otros compañeros también lo fueron a celebrar con él, atendiendo la importancia que conlleva haber vuelto al gol para la principal carta ofensiva del conjunto de Diego Simeone.

La última vez que había marcado había sido el 9 de diciembre de 2025, cuando anotó en la victoria 3-2 ante PSV en Países Bajos por la UEFA Champions League. Pasaron 16 partidos sin incluir el duelo de este miércoles contra los Culés. En condición de local, la marca negativa crece a 73 días, ya que el último grito fue el 1 de diciembre con un tanto en el 3-0 a Sevilla.

La celebración de Julián Álvarez para el 4-0 ante Barcelona (Crédito: EFE/Juanjo Martín)

El equipo del Cholo se había adelantado en el Metropolitano a los siete minutos gracias a un blooper de novela. El arquero Joan García intentó pisar una pelota que recibió proveniente de un compañero, le pasó por abajo de la suela y, cuando alcanzó a rechazarla, ya había cruzado la línea de meta.

La segunda estocada de los Rojiblancos sucedió a los 13′ con una excelente combinación. Lookman le cedió un balón en el último tercio a Julián Álvarez, quien ejecutó un preciso cambio de frente a Nahuel Molina y éste se la dio a Antoine Griezmann, quien se acomodó para resolver con un sólido zurdazo a la red.

El tercer golpe del dueño de casa ocurrió cuando el reloj marcaba 32′. En otra nueva transición del Atleti, Julián se puso el traje de asistidor para el tanto de Ademola Lookman, quien luego le devolvería el favor para el 4-0 de la Araña. Tal fue la paliza que el entrenador del Blaugrana, Hansi Flick, metió a Robert Lewandowski en lugar de Marc Casadó a los 37 minutos para cambiar el rumbo del encuentro.

Ya en la segunda parte, el Barcelona se vio obligado a adelantar sus líneas para intentar buscar el descuento, y alcanzó el 1-4 a través de Pau Cubarsí, pero la jugada fue anulada tras siete minutos de una exhaustiva revisión en el VAR por fuera de juego previo de Robert Lewandowski.

Con la satisfacción del deber cumplido, Julián Álvarez salió de la cancha a los 68′ para permitir la entrada de Alexander Sorloth, mientras que Thiago Almada reemplazó a Lookman a los 73′.

Partido en desarrollo...