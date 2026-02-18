Deportes

La perfecta ejecución de penal de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid ante Brujas por la Champions: sus impactantes números

La Araña se hizo cargo de la pena máxima y el Colchonero triunfa en Bélgica en el inicio de los playoffs

Guardar

Julián Álvarez abrió el marcador para el Atlético de Madrid frente al Brujas por los playoffs de la UEFA Champions League. La Araña ejecutó de manera perfecta su penal y se afianzó como uno de los futbolistas más determinantes del equipo español. El delantero argentino convirtió a los 8 minutos del primer tiempo, luego de que el árbitro sueco Glenn Nyberg sancionara la mano dentro del área tras revisión del VAR.

La definición de Julián Álvarez desde los once metros fue precisa. El remate, fuerte y esquinado al palo izquierdo de Simon Mignolet, dejó sin reacción al arquero belga, que permaneció inmóvil en el centro del arco. Este tanto representó el 13° gol del argentino en la temporada, de los cuales ocho llegaron por la vía del penal sobre nueve intentos, alcanzando una efectividad del 88,88%. Estos números colocan al atacante a la altura de históricos lanzadores del Atlético de Madrid como Luis Aragonés o Luis Suárez.

Además, con este gol, Álvarez superó a Saúl Ñíguez en la tabla histórica de goleadores del club en la Champions, sumando doce tantos en la competición y posicionándose solo detrás de Antoine Griezmann, quien lidera con 39 goles. La actuación del argentino cobra especial relevancia, ya que llegó a la cifra de 42 conquistas en 92 partidos con la camiseta rojiblanca.

Julián Álvarez celebra tras marcar
Julián Álvarez celebra tras marcar de penal, luego de una perfecta ejecución. Atlético de Madrid enfrentó a Brujas en Bélgica por el primer duelo de playoff de la Champions League (REUTERS/Maurice Van Steen)

El partido en el estadio Jan Breydel, bajo una temperatura que rozó los -5°C, mostró a un Atlético de Madrid decidido a quedarse con la posesión tras adelantarse en el marcador. La presión del Brujas creció durante la primera parte, aunque el conjunto dirigido por Diego Simeone logró contener los ataques locales.

En la presente temporada, Álvarez acumula 35 partidos jugados, 13 goles y seis asistencias en todas las competiciones. En la Champions League, sus registros indican ocho encuentros disputados con cinco goles y dos asistencias. El delantero llegó al club madrileño procedente del Manchester City, y recientemente había terminado una racha adversa al marcar ante el Barcelona por la Copa del Rey.

El próximo encuentro entre Atlético de Madrid y Brujas se disputará el martes 24 de febrero en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, donde se definirá el pase a los octavos de final de la Champions. La serie se presenta abierta, aunque el gol de Julián Álvarez proporciona una ventaja clave para el conjunto español.

Temas Relacionados

deportes-internacional

Últimas Noticias

Paola Suárez asumió como capitana de la Billie Jean King Cup: “Representar al país es algo sumamente importante y selectivo”

La ex número uno del mundo en dobles fue presentada oficialmente al frente del equipo nacional femenino y remarcó que vestir la camiseta argentina implica un privilegio reservado para pocas

Paola Suárez asumió como capitana

La encendida defensa de uno de los representantes de Gianluca Prestianni: “Solo él y Vinícius saben lo que se dijeron”

Gastón Fernández, agente del futbolista argentino implicado, fue contundente en las redes

La encendida defensa de uno

Cruce de ídolos de River Plate por Gallardo: Astrada criticó una frase de Ramón Díaz y Emiliano pidió salir al aire para responder

El Jefe apuntó contra el hijo de Ramón por una llamativa publicación en medio de la crisis del Millonario

Cruce de ídolos de River

El Inter de Lautaro Martínez visita al Bodo Glimt en Noruega por los playoffs de la Champions League: la agenda completa

El conjunto italiano afronta un complicado viaje al Círculo Polar Ártico. En simultáneo, el Atlético de Madrid de Julián Álvarez choca con Brujas en Bélgica y Olympiacos con Bayer Leverkusen. Ya ganó Newcastle por 6-1 al Qarabag

El Inter de Lautaro Martínez

Inesperada escena en los Juegos Olímpicos de invierno: el momento en el que un perro lobo invadió la pista

El animal acompañó el recorrido de las esquiadoras, que se sorprendieron con la impensada compañía

Inesperada escena en los Juegos
DEPORTES
Paola Suárez asumió como capitana

Paola Suárez asumió como capitana de la Billie Jean King Cup: “Representar al país es algo sumamente importante y selectivo”

La encendida defensa de uno de los representantes de Gianluca Prestianni: “Solo él y Vinícius saben lo que se dijeron”

Cruce de ídolos de River Plate por Gallardo: Astrada criticó una frase de Ramón Díaz y Emiliano pidió salir al aire para responder

El Inter de Lautaro Martínez visita al Bodo Glimt en Noruega por los playoffs de la Champions League: la agenda completa

Inesperada escena en los Juegos Olímpicos de invierno: el momento en el que un perro lobo invadió la pista

TELESHOW
Ian Lucas habló de su

Ian Lucas habló de su secreto de seducción y provocó una respuesta irónica de Wanda: “¡Qué rápidas que son!“

El hermano de Mauro Icardi habló del escándalo con Wanda Nara y la China Suárez: “Fue un salame, llevaba 10 años casado”

Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios y el miedo a la soledad para ser madre soltera a los 45”

La emoción del hermano de Alejandra Locomotora Oliveras al verla en la serie En el barro: “Un vacío que es inllenable”

La primera foto del Chino Darín con su bebé Dante que compartió Úrsula Corberó y enterneció a todos

INFOBAE AMÉRICA

Cañones eternos, comidas únicas y

Cañones eternos, comidas únicas y monasterios legendarios: así es Macedonia del Norte, el secreto mejor guardado de los Balcanes

La Asamblea aprueba financiamiento de $75 millones para el programa Doctor SV en El Salvador

Bayer acordó pagar USD 7.250 millones para cerrar miles de demandas por el herbicida Roundup en Estados Unidos

El ejército sirio ratifica el control sobre la cárcel al-Hol y traslada a las familias

Conapina impulsa acciones para proteger a niños en situación de calle y con conexión de calle en El Salvador