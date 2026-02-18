La perfecta ejecución de penal de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid ante Brujas por la Champions: sus impactantes números

Julián Álvarez abrió el marcador para el Atlético de Madrid frente al Brujas por los playoffs de la UEFA Champions League. La Araña ejecutó de manera perfecta su penal y se afianzó como uno de los futbolistas más determinantes del equipo español. El delantero argentino convirtió a los 8 minutos del primer tiempo, luego de que el árbitro sueco Glenn Nyberg sancionara la mano dentro del área tras revisión del VAR.

La definición de Julián Álvarez desde los once metros fue precisa. El remate, fuerte y esquinado al palo izquierdo de Simon Mignolet, dejó sin reacción al arquero belga, que permaneció inmóvil en el centro del arco. Este tanto representó el 13° gol del argentino en la temporada, de los cuales ocho llegaron por la vía del penal sobre nueve intentos, alcanzando una efectividad del 88,88%. Estos números colocan al atacante a la altura de históricos lanzadores del Atlético de Madrid como Luis Aragonés o Luis Suárez.

Además, con este gol, Álvarez superó a Saúl Ñíguez en la tabla histórica de goleadores del club en la Champions, sumando doce tantos en la competición y posicionándose solo detrás de Antoine Griezmann, quien lidera con 39 goles. La actuación del argentino cobra especial relevancia, ya que llegó a la cifra de 42 conquistas en 92 partidos con la camiseta rojiblanca.

Julián Álvarez celebra tras marcar de penal, luego de una perfecta ejecución. Atlético de Madrid enfrentó a Brujas en Bélgica por el primer duelo de playoff de la Champions League (REUTERS/Maurice Van Steen)

El partido en el estadio Jan Breydel, bajo una temperatura que rozó los -5°C, mostró a un Atlético de Madrid decidido a quedarse con la posesión tras adelantarse en el marcador. La presión del Brujas creció durante la primera parte, aunque el conjunto dirigido por Diego Simeone logró contener los ataques locales.

En la presente temporada, Álvarez acumula 35 partidos jugados, 13 goles y seis asistencias en todas las competiciones. En la Champions League, sus registros indican ocho encuentros disputados con cinco goles y dos asistencias. El delantero llegó al club madrileño procedente del Manchester City, y recientemente había terminado una racha adversa al marcar ante el Barcelona por la Copa del Rey.

El próximo encuentro entre Atlético de Madrid y Brujas se disputará el martes 24 de febrero en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, donde se definirá el pase a los octavos de final de la Champions. La serie se presenta abierta, aunque el gol de Julián Álvarez proporciona una ventaja clave para el conjunto español.