Colapinto dio un mensaje de unidad tras el error del equipo y volvió a hablar de su elogiada maniobra en la F1: “Todavía me sorprende”

El argentino apoyó al equipo ante la falla que le costó una sanción en Melbourne, se refirió a su salvada ante la lenta largada de Lawson y puso la mirada en el GP de China

La maniobra de Franco Colapinto desde todos los ángulos

Alpine tendrá un puñado de días de trabajo fuera de la pista, pero inmediatamente deberá volver a rodar para seguir puliendo detalles en el rendimiento del A526 tras la primera fecha del calendario de Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia. En ese contexto, de cara al GP de China del próximo fin de semana, el equipo difundió declaraciones de Franco Colapinto y Pierre Gasly.

El argentino se refirió a lo que vendrá, pero también volvió a dejar sensaciones sobre su magistral maniobra que evitó un brutal accidente en la largada a raíz del problema que tuvo Liam Lawson en la largada. “Logré evitar lo que podría haber sido un gran accidente al inicio, después de la lenta salida de Liam (Lawson), pero pude pasar por poco entre él y el muro del pit. Estuvo muy cerca, y me alegro de haber podido reaccionar tan rápido y seguir en la carrera. Debo decir que, al ver la repetición, ¡todavía me sorprende!“, señaló en la gacetilla de prensa del team con sede en Enstone sobre este movimiento que cosechó elogios en toda la Máxima.

“Después de eso, pudimos hacernos una idea más clara de cómo se comporta el coche en carrera y vimos que tiene un buen potencial en comparación con nuestros rivales”, agregó.

Franco debió trabajar con una dura sanción a cuestas a raíz de un error del equipo segundos antes de la largada. Sin embargo, decidió transmitir un mensaje de unión: “La carrera de Melbourne fue muy dura y no fue como queríamos empezar el año. Tuvimos que enfrentarnos a una tarea difícil desde el principio con la penalización inicial, pero es algo de lo que todos aprenderemos manteniéndonos unidos como equipo tanto en los momentos buenos como en los malos”.

Con la mirada puesta en la doble competencia del fin de semana (se llevará a cabo la primera Sprint del año), afirmó: “Nos dirigimos a Shanghái como equipo para aprovechar lo aprendido este fin de semana. Es muy difícil saber cómo va a ser la pista con estos coches y, como es el primer fin de semana de sprint del año, solo tenemos una hora el viernes para averiguarlo. Va a ser un gran reto para todos los pilotos y equipos. Tenemos que ser muy adaptables y empezar con buen pie, ya que hay mucho que aprender. Estoy deseando ver cómo se desarrolla todo”.

Una imagen on board mostró cómo el argentino evitó el choque con Lawson

Colapinto quedó 14° en la primera cita del año tras largar 16° y sostener una dura batalla por la posición con el español Carlos Sainz. Como contrapartida, su compañero Gasly logró acumular un punto luego de cruzar la meta décimo. “Después de un día para reflexionar, me voy de Melbourne con sentimientos encontrados, pero, en general, soy bastante optimista de cara a Shanghái y la primera prueba Sprint del año este fin de semana“, analizó el francés.

El corredor de 30 años permaneció en el sector de lucha durante toda la cita en el Circuito Albert Park y rescató la primera unidad para el equipo: “Tuvimos que luchar mucho para sumar un punto en décima posición en una carrera realmente difícil, pero bastante divertida. Desde donde empezamos el fin de semana, hemos progresado bastante y creo que seguiremos haciéndolo a medida que aprendamos y comprendamos cómo sacar el máximo partido a este nuevo coche”.

El Gran Premio de China sólo tendrá una práctica libre, ya que inmediatamente arrancará la agenda de actividades oficiales con la clasificación para la Sprint: “Es evidente que hay muchas cosas nuevas que aprender y parece que algunos equipos están mucho más avanzados que otros en ese aspecto, así que ha sido bueno dar pasos adelante desde el viernes hasta el domingo y obtener una pequeña recompensa al final del fin de semana. Creo que se podría haber conseguido más si algunas cosas hubieran salido como queríamos”.

“Sin embargo, sabemos que no es suficiente, sabemos que hay algunas áreas clave en las que debemos centrarnos y seguiremos esforzándonos por mejorar a partir de Shanghái. Es un trazado interesante, con muchas curvas amplias y zonas de frenada fuerte. Veremos qué tipo de carrera nos depara y estoy deseando llegar allí y darlo todo“, advirtió el francés.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE CHINA

Viernes 13 de marzo

Práctica Libre 1: 00.30 (Argentina) / 11.30 (China)

Clasificación de la carrera Sprint: 04.30 (Argentina) / 15.30 (China)

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint a 19 vueltas: 00.00 (Argentina) / 11.00 (China)

Clasificación para la carrera principal: 04.00 (Argentina) / 15.00 (China)

Domingo 15 de marzo

Carrera principal a 56 vueltas: 04.00 (Argentina) / 15.00 (China)

