La imagen de la maniobra de Franco Colapinto que dio que hablar en la Fórmula 1 desde una cámara 360°

Una imagen on board mostró cómo el argentino evitó el choque con Lawson

En el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto realizó una increíble maniobra que evitó un accidente masivo tras la largada. Los reflejos del piloto argentino de Alpine marcaron el Gran Premio de Australia y su actitud dio que hablar en el paddock de la Máxima.

Cuando se apagaron las luces del semáforo y comenzó la competencia en Melbourne, el Racing Bulls conducido por Liam Lawson quedó detenido en su cajón de salida. Colapinto, ubicado a escasos metros, se vio obligado a maniobrar en una fracción de segundo para evitar el impacto. Su acción lo relegó al puesto 16, pero le permitió continuar en carrera y finalizar en la posición 14.

Después que la F1 mostró la salvada en un video desde todos los ángulos, se conoció una nueva imagen de lo que será una de las maniobras del año en la Máxima. En el programa Pitlane de ESPN, que se emite por su canal de Youtube, replicaron el incidente desde una cámara 360° ubicada en el auto de Franco. Otro plano para ver los reflejos que tuvo el oriundo de Pilar para no chocar al piloto de Nueva Zelanda y para no golpear contra el muro en plena recta principal del circuito de Albert Park.

Tras la carrera, Colapinto expresó su alivio por haber superado el incidente: “Me podría haber quedado tirado en la largada ya que no sé qué le pasó a Lawson. En la largada casi tenemos un choque enorme con Liam. Se quedó detenido en la grilla y, para ser honesto, tuve mucha suerte de poder pasar esa primera vuelta. Tuve muchísima suerte, la verdad”. El argentino detalló que rozó el muro con la rueda trasera derecha, pero evitó colisionar y así tener un problema mayor en su A526: “Creo que esto puede pasar con estos autos nuevos, pero fue muy peligroso y bastante complicado. Me alegra haber podido superarlo”.

La maniobra de Colapinto fue celebrada por medios y pilotos de primer nivel. La cadena Sky Sports F1 lo describió como “la estrella del espectáculo” en una nota titulada “La magia de Colapinto”. El ex piloto Anthony Davidson comentó en la transmisión: “¡Guau! Es como si reaccionara como un gato. Si lo reproduzco ahora en cámara lenta, vean lo que hace en la rueda. No entiendo cómo evitó la rueda trasera y el muro. Es increíble. Podría verlo mil veces. Nunca lo superaré”. Y agregó: “¿Cómo no hubo ningún accidente allí? Estaba completamente cegado por lo que pasó allí con el pobre Liam Lawson”.

El instante en el que Colapinto evita chocar con el auto de Lawson en la largada de Australia

El ex campeón de la F1 Jenson Button destacó el manejo bajo presión: “Lo sorprendente es que no lo ves hasta que está encima del coche. ¿Cómo consigue frenar tanto? Desde el punto de vista del piloto, no sé cómo ha pasado. Eso fue realmente aterrador. Esperemos que sea la última vez que veamos algo así”.

Las cuentas oficiales de Fórmula 1 en redes sociales también reaccionaron: “Hablemos de un casi accidente. Increíble reacción de Franco”, publicaron al difundir el video del momento y las posteriores reacciones de los pilotos George Russell, Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc. Los integrantes de Mercedes y Ferrari, al repasar las imágenes antes del podio, exhibieron gestos de asombro e incredulidad al observar la acción del argentino.

Por su parte, el sitio Planet F1 sintetizó el sentir general con la frase: “¡Felicitaciones a Franco Colapinto por evitarlo a Lawson con una salvada sensacional!”. Al ser consultado por el motivo de la falla de su monoplaza, Liam Lawson reconoció: “Honestamente no tengo idea. Me lancé, no me moví y perdí toda la potencia, y luego no pude recuperarla durante otros cinco segundos. Un par de segundos después lo recuperé y las ruedas patinaron. No sé qué pasó, no me ha pasado en las pruebas. Fue un gran movimiento de Colapinto”, citó el neozelandés en declaraciones que tomó Motorsport.

La próxima competencia del calendario será el Gran Premio de China en el circuito de Shanghai, donde se espera que Alpine y Colapinto continúen su evolución luego de una jornada que los instaló en el centro de la conversación internacional del automovilismo.