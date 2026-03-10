Franco Colapinto tendrá doble competencia este fin de semana en el Gran Premio de China: días, horarios y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto se prepara para afrontar la segunda fecha de la Fórmul1 con una particulaidad: habrá carrera Sprint

Luego de quedar 14° en el Gran Premio de Australia, Franco Colapinto no tendrá descanso y volverá a salir a pista este fin de semana para afrontar la segunda fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1: afrontará un Gran Premio de China que albergará una de las seis carreras Sprint de la temporada.

La pista se abrirá el viernes 13 de marzo durante la madrugada de Argentina para girar en la única práctica libre del fin de semana (00.30). Inmediatamente después empezará la primera prueba: se realizará la clasificación para la carrera Sprint desde las 4.30 de la mañana de Argentina.

El sábado 14 habrá otra agenda agitada porque en el primer turno se correrá la primera Sprint del calendario a 19 vueltas desde las 00.00 de Argentina. La temporada 2026 tendrá otras cinco competencias rápidas en Miami (sábado 2 de mayo), Canadá (sábado 23 de mayo), Gran Bretaña (sábado 4 de julio), Países Bajos (sábado 22 de agosto) y Singapur (sábado 10 de octubre). Este evento reparte puntos (8 a 1) del primero al octavo lugar.

La agenda de actividades del Gran Premio China seguirá ese mismo sábado desde las 4 de la mañana con la clasificación para la carrera principal a 56 giros que será el domingo 15 de marzo desde las 4 de la mañana.

El Circuito Internacional de Shanghai cuenta con 5.451 metros de extensión y alberga la cita desde el 2004. La vuelta más veloz en carrera la registró Michael Schumacher con Ferrari en 2004 tras girar en 1:32.238. En la edición 2025, Oscar Piastri se quedó con la pole para la carrera principal luego de firmar una vuelta en Q3 de 1:30.641; mientras que Lewis Hamilton había sido el más veloz de la sprint shootout que ordenó la grilla para la Sprint (1:30.849).

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE CHINA

Viernes 13 de marzo

Práctica Libre 1: 00.30 (Argentina) / 11.30 (China)

Clasificación de la carrera Sprint: 04.30 (Argentina) / 15.30 (China)

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint a 19 vueltas: 00.00 (Argentina) / 11.00 (China)

Clasificación para la carrera principal: 04.00 (Argentina) / 15.00 (China)

Domingo 15 de marzo

Carrera principal a 56 vueltas: 04.00 (Argentina) / 15.00 (China)

DÍAS Y HORARIOS DE LAS 30 CARRERAS DE LA FÓRMULA 1 EN 2026

1- 14° en el Gran Premio de Australia

2- Sprint del Gran Premio de China: sábado 14 de marzo a las 00.00

3- Gran Premio de China: domingo 15 de marzo a las 4.00

4- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 2.00

5- Gran Premio de Baréin: domingo 12 de abril a las 12.00

6- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14.00

7- Sprint del Gran Premio de Miami: sábado 2 de mayo a las 13.00

8- Gran Premio de Miami: domingo 3 de mayo a las 17.00

9- Sprint del Gran Premio de Canadá: sábado 23 de mayo a las 13.00

10- Gran Premio de Canadá: domingo 24 de mayo a las 17.00

11- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10.00

12- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10.00

13- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10.00

14- Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: sábado 4 de julio a las 8.00

15- Gran Premio de Gran Bretaña: domingo 5 de julio a las 11.00

16- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10.00

17- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10.00

18- Sprint del Gran Premio de Países Bajos: sábado 22 de agosto a las 7.00

19- Gran Premio de Países Bajos: domingo 23 de agosto a las 10.00

20- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10.00

21- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10.00

22- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8.00

23- Sprint del Gran Premio de Singapur: sábado 10 de octubre a las 6.00

24- Gran Premio de Singapur: domingo 11 de octubre a las 9.00

25- Gran Premio de Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17.00

26- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17.00

27- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14.00

28- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1.00

29- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13.00

30- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10.00

* HORARIOS DE ARGENTINA

**24 Grandes Premios y 6 carreras Sprint