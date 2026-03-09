El fuerte debate que rodea al nuevo reglamento de la F1: los cambios que se podrían implementar en las próximas carreras

La F1 podría realizar modificaciones en el reglamento (REUTERS/Hollie Adams)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tuvo un comienzo convulsionado. La nueva normativa tuvo su estreno absoluto en el Gran Premio de Australia y recibió opiniones divididas sobre su resultado, aunque la balanza se inclinó por múltiples críticas de gran parte de los pilotos. Ante las importantes dificultades que se presentaron en Melbourne, con las baterías eléctricas y la gestión como los focos principales, la categoría podría dar un cambio en el rumbo del reglamento y modificar ciertos aspectos en las próximas carreras.

Según informó el portal especializado The Race, los jefes de las escuderías y la Máxima tendrán una reunión después del Gran Premio de China, en la que se podrían tomar medidas para cambiar las reglas. “El tema principal que se discutirá es un ajuste en los niveles de gestión de energía y, si es necesario, realizar revisiones en los niveles de la recarga y despliegue”, mencionó el medio citado, y agregó: “Otra posibilidad es reducir la potencia disponible. Si bien esto implicará una reducción de caballos de fuerza, permitirá a los conductores mantener los niveles de potencia durante mucho más tiempo”.

La relevancia que tomó la energía eléctrica, que ahora se divide en partes iguales con el motor de combustión, es el punto en el que se enfoca el malestar general. Tanto Max Verstappen de Red Bull como Oliver Bearman de Haas dejaron en claro que por alguna razón ya existe la Fórmula E, mientras que Lando Norris de McLaren aseguró que “son los peores” monoplazas para manejar. Otros competidores como Esteban Ocon y Sergio Checo Pérez hicieron hincapié en que el desarrollo de la carrera y la forma de conducción es “demasiado artificial”.

La F1 podría evaluar cambios en el reglamento después del GP de China (REUTERS/Hollie Adams)

A pesar del disgusto en el paddock por parte de los pilotos, tanto los jefes de la Fórmula 1 como la FIA tienen en claro que no van a tomar decisiones apresuradas respecto a la nueva normativa en vigor.

“Se cree que implementar ajustes antes de la primera carrera no tiene sentido, ya que la F1 necesitaba evidencia sólida de cómo serían las carreras para saber qué era necesario cambiar”, indicó el portal mencionado anteriormente. Estos aclararon que Australia es uno de los peores circuitos en el apartado de gestionar la energía.

“En lugar de eso, se ha decidido esperar hasta después del Gran Premio de China de este fin de semana para evaluar lo aprendido en las dos primeras carreras y decidir qué medidas hay que tomar, si es necesario. Todo lo que necesite una implementación urgente se podrá hacer para el GP de Japón el 29 de marzo, y se podrán hacer más ajustes en las carreras siguientes”, agregó The Race.

Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, habló sobre el debut de la nueva normativa y, como lo hizo durante los test de pretemporada, tomó una postura flexible sobre realizar cambios en el reglamento. “La posición unánime de los equipos fue que deberíamos mantener los acuerdos actuales para las primeras carreras y revisar el asunto cuando tengamos más datos. Nuestra intención es revisar la situación de la gestión energética después de China”, destacó.

En esta misma línea, reveló que la entidad tiene algunos “trucos” para cambiar el rumbo de la normativa si es necesario: “Tenemos algunos ases bajo la manga en ese aspecto, que no quisimos introducir antes de la primera carrera como una reacción impulsiva, y que revisaremos con los equipos después de China”.

Max Verstappen es uno de los grandes detractores de la nueva F1 y ya anticipó en reitaradas oportunidades que su futuro está afuera de la categoría (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

No todos los equipos y los pilotos brindaron opiniones negativas de la nueva era técnica de la Máxima. James Vowles, líder de Williams, optó por tomar una postura imparcial sobre el inicio de la temporada y fue contundente a la hora de plantear modificaciones: “Creo que lo peor que podemos hacer es cambiarlo y empeorarlo”.

Los protagonistas de levantar la bandera de la defensa del flamante reglamento son de Mercedes, quienes son los claros favoritos a quedarse con los dos títulos (constructores y pilotos). “No escuché a ningún piloto hablar especialmente bien de los últimos coches ni decir que era el mejor. Por eso solemos ser muy nostálgicos al recordar eventos pasados”, destacó Toto Wolff, jefe de las Flechas Plateadas y quien en las últimas horas se lo relacionó con una hipotética compra de Alpine.

Durante su explicación, destacó: “Claramente, todos somos parte del deporte. Necesitamos ofrecer un gran espectáculo, los mejores autos del mundo y los mejores pilotos, y ser emocionantes para los aficionados. Por eso, solo debemos fijarnos en el producto”.

Mercedes, que quedó con el 1-2 en Australia con Russell y Antonelli, respectivamente, es el gran defensor del nuevo reglamento (REUTERS/Hollie Adams)

Otro de los grandes focos de valoración del nuevo reglamento está puesto en la seguridad y en lo impredecible que se mostraron las unidades de potencia con su batería eléctrica. “Es un caos, va a haber un gran accidente. Estamos esperando que algo salga terriblemente mal y no es una buena situación. Dependiendo de lo que haga la gente, puedes tener una diferencia de velocidad de 30, 40, 50 km/h y cuando alguien golpea a alguien a esa velocidad, vas a volar y vas a pasar por encima de la valla y te vas a hacer mucho daño a ti mismo y tal vez a los demás, y eso es algo bastante horrible en lo que pensar”, explicó Lando Norris.

A lo largo de los test de pretemporada y de la actividad en el fin de semana en Melbourne, múltiples pilotos sufrieron problemas de potencia y se quedaron parados en medio de la pista. Esto mismo se replica en las largadas. Pese a que la F1 realizó cambios en su procedimiento, algunos monoplazas simplemente se quedan parados en el medio del asfalto. Franco Colapinto evitó un “aterrador” accidente en el inicio del Gran Premio de Australia gracias a una fantástica maniobra con la que esquivó al Racing Bulls de Liam Lawson.

Con todo este panorama, la Máxima afrontará su segunda fecha del calendario en el Gran Premio de China, que contará con la primera de las seis carreras Sprint del año. Dependiendo de los resultados en el Circuito Internacional de Shanghái, la categoría podría sufrir un nuevo cambio importante en su reglamento.