Deportes

Los dardos de Norris y Verstappen a la Fórmula 1 por el nuevo reglamento tras la primera carrera de 2026: “Hay un límite”

El campeón actual y el de la edición pasada se pronunciaron sobre las nuevas reglas después de competir en Australia

Guardar
Verstappen y Lando Norris hablaron
Verstappen y Lando Norris hablaron de las nuevas reglas (Reuters)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arrancó bajo una fuerte polémica, con las críticas públicas de dos de sus principales figuras, Max Verstappen y Lando Norris, hacia el nuevo reglamento técnico impuesto por la FIA. Ambos pilotos expresaron su preocupación por el rumbo que está tomando la categoría y señalaron los riesgos y dificultades que, según ellos, provocan las recientes modificaciones en el chasis y la unidad de potencia, especialmente por la mayor dependencia de la energía eléctrica durante los grandes premios.

Verstappen se mostró particularmente duro con el nuevo reglamento, al que calificó de “antirracero” y comparó con la Fórmula E. El piloto neerlandés de Red Bull Racing sostuvo que la gestión de la batería se volvió un factor determinante en la competencia, obligando a los corredores a emplear técnicas que considera ajenas al espíritu de la disciplina. “Me encanta correr, pero hay un límite”, afirmó Verstappen en diálogo con la prensa, citado por Motorsport. “Sé que están dispuestos a escuchar, la FIA y la F1, pero solo espero que se tomen medidas, porque no soy el único que lo dice, hay mucha gente que opina lo mismo”.

El cuatro veces campeón mundial remarcó que tanto los pilotos como los aficionados buscan preservar la esencia de la categoría. “No es que seamos críticos por ser críticos. Somos críticos por una razón, queremos que sea Fórmula 1, ya sabes, la auténtica Fórmula 1 con esteroides. Hoy, una vez más, no ha sido así”.

Durante el fin de semana en Melbourne, Verstappen advirtió que los cambios introducidos requieren más que simples retoques. “De lo que deberían preocuparse es de las reglas, que se centren en eso”, señaló el piloto de Red Bull. “Me hacen preguntas y yo doy mi opinión sobre lo que me gustaría ver y lo que creo que es mejor para el deporte, porque me importa, me encanta correr y quiero que sea mejor que esto, ¿no? Así que veamos qué podemos hacer. Espero que, incluso durante este año, podamos encontrar algunas soluciones diferentes para que sea más agradable para todos”.

Lando Norris culminó en la
Lando Norris culminó en la quinta posición (Reuters)

Por su parte, Lando Norris, piloto británico de McLaren, se sumó a las críticas y calificó el nuevo reglamento como “muy artificial”. Según declaraciones recogidas por el citado medio especializado, Norris consideró que las carreras se han tornado más caóticas y peligrosas a raíz de las modificaciones, especialmente tras el Gran Premio de Australia, donde terminó en el quinto lugar. “Hemos pasado de tener los mejores autos de la historia a probablemente los peores”, afirmó Norris el sábado previo a la carrera.

El piloto de McLaren explicó que ahora la estrategia depende en gran medida de la gestión de la batería, lo que provoca situaciones impredecibles en pista. “No es una buena situación, pero ahora mismo no podemos hacer nada al respecto. Es una pena, es muy artificial, depende de lo que la unidad de potencia decida hacer, y a veces lo hace de forma aleatoria. A veces te adelantan cinco coches o simplemente no puedes hacer nada”, detalló.

Una de las mayores preocupaciones de Norris reside en las velocidades de cierre. Según detalló el piloto, si un corredor está consumiendo batería, el auto que le sigue puede reducir la distancia a mucha mayor velocidad, incrementando el riesgo de accidentes graves. “Dependiendo de lo que haga la gente, se pueden alcanzar velocidades de 30, 40 o 50 km/h. Cuando alguien choca a alguien a esa velocidad, sale volando, salta la valla y se hace mucho daño, tanto a sí mismo como a otros. Es horrible pensar en eso”.

Tras la primera carrera de la temporada, que tuvo a George Russell como ganador, acompañado por Kimi Antonelli y Charles Leclerc en el podio, la FIA aún no ha anunciado si tomará medidas tras el reclamo de los pilotos, aunque la expectativa en el ambiente es alta ante la posibilidad de futuros ajustes en la reglamentación.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFórmula 1AutomovilismoFIAMax VerstappenLando Norris

Últimas Noticias

La autocrítica del director de Alpine por el error que le costó la sanción a Colapinto en la F1: la explicación de la FIA

El argentino sufrió una penalización de stop & go que condicionó su resultado final: terminó 14° en el Gran Premio de Australia

La autocrítica del director de

La reacción de Russell, Antonelli y Leclerc al ver la maniobra de Colapinto para no chocar en la largada del GP de Australia de F1

Los tres pilotos que se subieron al podio quedaron atónitos al ver los reflejos del argentino

La reacción de Russell, Antonelli

Impactante lesión tras la barrida de un futbolista argentino en Ecuador: “Me siento muy mal”

El triunfo 3-1 de Independiente del Valle ante Mushuc Runa quedó opacado por la fractura expuesta de Jean Pierre Arroyo tras una entrada de Brian Negro. IMÁGENES SENSIBLES

Impactante lesión tras la barrida

El video que muestra el error de un mecánico de Alpine que derivó en la sanción a Colapinto en el GP de Australia de F1

El gesto de un integrante del equipo antes de la largada fue lo que generó la penalización al piloto argentino en el inicio de la carrera

El video que muestra el

Cuando volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda completa de la temporada tras el GP de Australia

El piloto argentino comenzó por primera vez el año calendario de la Máxima y terminó en el puesto 14 en Melbourne

Cuando volverá a correr Franco
DEPORTES
La autocrítica del director de

La autocrítica del director de Alpine por el error que le costó la sanción a Colapinto en la F1: la explicación de la FIA

La reacción de Russell, Antonelli y Leclerc al ver la maniobra de Colapinto para no chocar en la largada del GP de Australia de F1

Impactante lesión tras la barrida de un futbolista argentino en Ecuador: “Me siento muy mal”

El video que muestra el error de un mecánico de Alpine que derivó en la sanción a Colapinto en el GP de Australia de F1

Cuando volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda completa de la temporada tras el GP de Australia

TELESHOW
La vuelta de Claudio Orellano

La vuelta de Claudio Orellano en LAM: “Me sorprende que después de tantos años la gente en la calle me recuerde”

Julieta Cayetina y su regreso a las tablas: “No solo trabajo con el humor, es parte de mi vida”

El regreso de Darío Barassi a la televisión: “No salgo a la cancha a ver qué pasa, salgo a ganar”

Lizy Tagliani contó su rápida reacción cuando le depositaron un sueldo importante por primera vez: “Va a repuntar”

Sofía Pachano relató el impacto que tuvo en Aníbal la llegada de su hijo: “Le salvó la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Teherán amaneció bajo una densa

Teherán amaneció bajo una densa nube de humo tras los ataques de EEUU e Israel contra depósitos petroleros

Uruguay dejó de pertenecer al “club de amigos” de Estados Unidos y volvió a estrechar lazos con el régimen chino

EN VIVO | El Ejército de Israel bombardeó hangares de aviones iraníes F-14 al sur de Teherán

La dictadura de Ortega afronta su momento de mayor vulnerabilidad tras la caída de Maduro y la muerte de Khamenei

Trump, la Cumbre de Miami y la primacía de la geopolítica sobre el comercio: el caso de Chile