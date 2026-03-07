Las ácidas críticas de los pilotos al nuevo reglamento de la F1: del son “los peores” autos al “me va a explotar la cabeza”

Gran Parte de los pilotos disparó contra la nueva normativa técnica de la F1 (AP Photo/Scott Barbour)

La nueva era de la Fórmula 1 no está teniendo el arranque ideal. La flamante normativa técnica de la Máxima, que supuso uno de los cambios de reglamentos más importante de toda la historia y le dio mucha importancia a la potencia eléctrica, debutó oficialmente en el Gran Premio de Australia. Sin embargo, una vez finalizada la sesión de clasificación, recibió fuertes críticas por parte de los pilotos. El descontento por los monoplazas del 2026 se extendió entre toda la grilla.

“Hemos pasado de tener los mejores coches jamás fabricados en la Fórmula 1 y los más agradables de conducir a, probablemente, los peores. Es una pena, pero hay que vivir con ello”, comentó Lando Norris después de la Qualy en Melbourne, según replicó el portal especializado Motorsport. El campeón de la categoría en 2025 no eludió las críticas y puntualizó en que el gran problema se centra en las nuevas unidades de potencia, que se reparten en partes iguales entre el motor de combustión y la batería eléctrica.

“Creo que todos saben cuáles son los problemas. El problema es que es una división 50-50 y simplemente no funciona. El modo directo implica muchos otros problemas en juego”, explicó el británico de McLaren.

Sobre la forma de conducción, Norris argumentó: “Desaceleras tanto antes de las curvas que tienes que levantar el pie en todas partes para asegurarte de que la batería esté en su punto máximo. Si la batería está demasiado alta, también estás en problemas. Es difícil, pero es lo que tenemos. No te sientes bien como piloto, pero seguro que George (Russell) sonríe. Simplemente tienes que aprovechar al máximo lo que le vas a dar”.

Lando Norris, que largará sexto en Melbourne, aseguró que los autos no son buenos para conducir (REUTERS/Mark Peterson)

Lando Norris tuvo un percance en la pista luego de pisar un dispositivo de refrigeración que soltó el Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. A pesar de que el objeto estaba en medio del asfalto, el campeón de la F1 explicó que no lo vio porque tenía que estar concentrado en el volante.

“Estoy mirando el volante. Por eso no veo los restos, porque tengo que fijarme en la velocidad que voy a alcanzar al final de la recta y saber si necesito frenar 30 metros antes o 10 metros después. Ese también es el problema. Hay que mirar el volante cada tres segundos para ver qué va a pasar, si no, te sales de la pista”, destacó.

El piloto que lleva la bandera en contra de la nueva normativa es Max Verstappen, quien la viene criticando desde sus inicios en 2023. El neerlandés protagonizó un accidente en la Q1 después de que la parte trasera de su Red Bull se bloqueara en la recta principal. “No me estoy divirtiendo en absoluto. Como he dicho, para mí no hace ninguna diferencia dónde me clasifique. Si estuviera delante o donde estoy ahora, emocionalmente siento lo mismo: estoy completamente vacío. No tengo ninguna emoción, estoy completamente vacío”, afirmó el tetracampeón de la Máxima, algo que encendió las alarmas sobre su futuro en la categoría.

Esteban Ocon, experimentado piloto de Haas, soltó una llamativa reflexión sobre el funcionamiento del monoplaza. “Están pasando muchas cosas. Hay muchos detalles y complicaciones. Para ser honesto, ahora mismo me va a explotar la cabeza con toda la información que hay. Es mucho para asimilar, pero es lo que tenemos que hacer como pilotos”, comentó el francés.

Max Verstappen se mostró extremadamente molesto con el presente de la F1 y volvió a abrir las posibilidades de abandonar la categoría (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake)

Óscar Piastri fue otro de los tantos pilotos que expresó su preocupación por el reglamento. “Creo que todo el mundo puede ver el estado de las cosas. Es igual a lo que imaginábamos. Tendremos diferentes desafíos en otras pistas, ya que estas se dividen en dos categorías: con escasez de energía y con mucha. Y cualquiera de las dos tiene un problema”, explicó el australiano en declaraciones difundidas por The Race.

Lewis Hamilton extendió las críticas del reglamento al modo de conducción que está teniendo la FIA. Mercedes demostró un ritmo demoledor en el que superó con claridad a todos sus rivales. El británico de Ferrari habló sobre el dominio de las Flechas Plateadas y puso en discusión la polémica alrededor del motor de la marca alemana. “Si Mercedes tiene unos meses de ventaja (en cuanto a rendimiento), entonces la temporada se acaba. Si su potencia extra realmente es por la relación de compresión, me decepcionará que la FIA haya permitido que sea así, que no cumpla con la normativa. Y presionaré a mi equipo (Ferrari) para que haga lo mismo para que podamos tener más potencia”, señaló.

A diferencia de Hamilton, George Russell, que se quedó con la pole position con facilidad en la clasificación, dejó entrever que las modificaciones en la normativa suponen una evolución positiva para la F1. “Creo que hay opiniones encontradas sobre la nueva normativa en general, pero creo que la normativa para los coches para todos es definitivamente un paso adelante en comparación con lo que hemos tenido durante los últimos ocho años”, comentó el corredor de Mercedes, que es el gran contendiente al título.

George Russell, que se quedó con la pole, fue uno de los pocos pilotos que defendió el reglamento (EFE/EPA/JOEL CARRETT)

“Albert Park sin duda expone algunas de las debilidades del nuevo reglamento, que consisten en que se utiliza mucha potencia y se agota la batería a un ritmo elevado. Por lo tanto, es muy importante cuidar la forma en que se consume la batería”, argumentó Andrea Stella, director de McLaren, según difundió Motorsport.

En esta misma línea, explicó: “Esto no es solo un ejercicio de ingeniería, sino que también tiene que ver con la forma de conducir el coche. Pero estos elementos no pertenecen a lo que los pilotos han hecho a lo largo de toda su carrera. Creo que esto siempre dejará la normativa expuesta a comentarios de los pilotos que pedirán mejorarla, y creo que se puede hacer algo para mejorarla”.

La primera carrera principal de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se llevará a cabo en medio de un ambiente pesimista sobre el nuevo reglamento. El Gran Premio de Australia se llevará a cabo el domingo 8 de marzo a partir de las 01:00 (hora argentina). ¿Logrará la flamante normativa cambiar el tenso panorama con el correr de las jornadas?