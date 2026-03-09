El encendido cruce entre Mourinho y Lucho González en el clásico entre Benfica y Porto: “Me llamó traidor 50 veces”

*El cruce entre Mourinho y Lucho González más la palabra del DT

Un enfrentamiento subió la tensión durante el empate 2-2 en el clásico de Portugal entre el Benfica y el Porto cuando José Mourinho denunció que Lucho González lo llamó “traidor 50 veces” en el túnel del Estádio da Luz. El entrenador de las Águilas relató que el intercambio ocurrió tras su expulsión en el final del juego, en la que también recibió la tarjeta roja el ex jugador y actual asistente del equipo rival.

Al referirse a la situación, Mourinho negó haber provocado su sanción: “El árbitro me echó porque pateé una pelota contra el banco de Porto, lo cual es completamente falso. Muchas veces, después de hacer goles, yo pateo la pelota a la tribuna para dársela a un simpatizante afortunado y celebrar. Sé que no soy muy bueno técnicamente, pero era para la tribuna”. Acto seguido, el histórico DT cuestionó los insultos que le propinó González: “Me llamó traidor 50 veces en el túnel. Quiero que me explique, ¿traidor a quién? Fui a Porto, di mi alma por Porto, después a Chelsea, a Inter, a Real Madrid. Viajé alrededor del mundo y di las 24 horas de mi vida todos los días, entregué vida y alma. De eso se trata el profesionalismo”.

El agónico empate permitió que Benfica conserve su invicto en el máximo torneo del fútbol luso, aunque la distancia con el líder Porto, dirigido por Francesco Farioli, se mantiene en 7 puntos, ya que los Dragones suman 66 unidades contra las 59 que tienen las Águilas. En el mismo partido, Nicolás Otamendi, defensor del Benfica, también fue expulsado por doble amonestación en tiempo agregado.

González, que disputó un total de 241 partidos y logró seis títulos de liga con Porto, fue mencionado en un posible regreso a River Plate para sumarse al equipo de Eduardo Coudet tras su paso por Internacional de Porto Alegre. Ante los rumores, el flamante DT de los Millonarios rechazó la posibilidad: “Hoy está trabajando en un club importante y tiene una gran relación, así que sería irrespetuoso tocar ese tema”.

Mourinho durante el clásico entre Benfica y Porto (REUTERS/Pedro Nunes)

Antes de la despedida de la sala de conferencias en su charla con los medios, Mou resumió su postura sobre la reacción de los fanáticos rivales y la acusación de traición de quien fue jugador de la Albiceleste: “Son los mismos aficionados con los que, hace años, no podía caminar por la ciudad, que se arrodillaban a mis pies. Ahora me insultan. No hay problema. ¿Pero que un compañero me llame traidor? ¿Traidor a qué? ¿A darlo todo por el Benfica?”.

Benfica y Porto igualaron en el clásico de la Liga de Portugal, en un encuentro que se definió con goles en ambos tiempos. El equipo visitante se adelantó gracias a los tantos de Victori Froholdt, quien abrió el marcador antes del minuto 10, y Pietuszewski, que amplió la diferencia antes del descanso. En la segunda mitad, Schjelderup descontó para los locales y Barreiro estableció la igualdad definitiva en lo que fue un duelo de alternativas.

Otamendi, capitán del equipo dirigido por Mourinho, fue protagonista involuntario de la jugada más viral del derby. El marcador mostraba ventaja para el Porto, con un gol temprano de Froholdt, cuando el juvenil polaco Oskar Pietuszewski, de apenas 17 años, enfrentó al capitán dentro del área. Con un amague, el extremo dejó al argentino en el césped y definió de manera impecable para convertir el 2 a 0. El video del momento recorrió las redes y despertó comentarios sobre el defensor al ser superado por un adversario que únicamente suma ocho partidos con la camiseta de los Dragones.

Lucho González se enfrentó a Mourinho (REUTERS/Rodolfo Buhrer)