Deportes

El encendido cruce entre Mourinho y Lucho González en el clásico entre Benfica y Porto: “Me llamó traidor 50 veces”

El histórico DT luso contó el diálogo que tuvo con el ex jugador argentino, hoy ayudante en Portugal y que podría sumarse al cuerpo técnico de Chacho Coudet en River

Guardar

*El cruce entre Mourinho y Lucho González más la palabra del DT

Un enfrentamiento subió la tensión durante el empate 2-2 en el clásico de Portugal entre el Benfica y el Porto cuando José Mourinho denunció que Lucho González lo llamó “traidor 50 veces” en el túnel del Estádio da Luz. El entrenador de las Águilas relató que el intercambio ocurrió tras su expulsión en el final del juego, en la que también recibió la tarjeta roja el ex jugador y actual asistente del equipo rival.

Al referirse a la situación, Mourinho negó haber provocado su sanción: “El árbitro me echó porque pateé una pelota contra el banco de Porto, lo cual es completamente falso. Muchas veces, después de hacer goles, yo pateo la pelota a la tribuna para dársela a un simpatizante afortunado y celebrar. Sé que no soy muy bueno técnicamente, pero era para la tribuna”. Acto seguido, el histórico DT cuestionó los insultos que le propinó González: “Me llamó traidor 50 veces en el túnel. Quiero que me explique, ¿traidor a quién? Fui a Porto, di mi alma por Porto, después a Chelsea, a Inter, a Real Madrid. Viajé alrededor del mundo y di las 24 horas de mi vida todos los días, entregué vida y alma. De eso se trata el profesionalismo”.

El agónico empate permitió que Benfica conserve su invicto en el máximo torneo del fútbol luso, aunque la distancia con el líder Porto, dirigido por Francesco Farioli, se mantiene en 7 puntos, ya que los Dragones suman 66 unidades contra las 59 que tienen las Águilas. En el mismo partido, Nicolás Otamendi, defensor del Benfica, también fue expulsado por doble amonestación en tiempo agregado.

González, que disputó un total de 241 partidos y logró seis títulos de liga con Porto, fue mencionado en un posible regreso a River Plate para sumarse al equipo de Eduardo Coudet tras su paso por Internacional de Porto Alegre. Ante los rumores, el flamante DT de los Millonarios rechazó la posibilidad: “Hoy está trabajando en un club importante y tiene una gran relación, así que sería irrespetuoso tocar ese tema”.

Mourinho durante el clásico entre
Mourinho durante el clásico entre Benfica y Porto (REUTERS/Pedro Nunes)

Antes de la despedida de la sala de conferencias en su charla con los medios, Mou resumió su postura sobre la reacción de los fanáticos rivales y la acusación de traición de quien fue jugador de la Albiceleste: “Son los mismos aficionados con los que, hace años, no podía caminar por la ciudad, que se arrodillaban a mis pies. Ahora me insultan. No hay problema. ¿Pero que un compañero me llame traidor? ¿Traidor a qué? ¿A darlo todo por el Benfica?”.

Benfica y Porto igualaron en el clásico de la Liga de Portugal, en un encuentro que se definió con goles en ambos tiempos. El equipo visitante se adelantó gracias a los tantos de Victori Froholdt, quien abrió el marcador antes del minuto 10, y Pietuszewski, que amplió la diferencia antes del descanso. En la segunda mitad, Schjelderup descontó para los locales y Barreiro estableció la igualdad definitiva en lo que fue un duelo de alternativas.

Otamendi, capitán del equipo dirigido por Mourinho, fue protagonista involuntario de la jugada más viral del derby. El marcador mostraba ventaja para el Porto, con un gol temprano de Froholdt, cuando el juvenil polaco Oskar Pietuszewski, de apenas 17 años, enfrentó al capitán dentro del área. Con un amague, el extremo dejó al argentino en el césped y definió de manera impecable para convertir el 2 a 0. El video del momento recorrió las redes y despertó comentarios sobre el defensor al ser superado por un adversario que únicamente suma ocho partidos con la camiseta de los Dragones.

Lucho González se enfrentó a
Lucho González se enfrentó a Mourinho (REUTERS/Rodolfo Buhrer)

Temas Relacionados

deportes-internacionalJose MourinhoLucho GonzálezBenficaPortoLiga de Portugal

Últimas Noticias

“El hambre de salir adelante”: la reflexión del Kun Agüero sobre los jugadores que triunfan en el fútbol argentino

El exfutbolista analizó cómo el contexto social influye en la motivación de los jóvenes que buscan llegar a Primera División y aseguró que muchos de los que alcanzan el éxito en el fútbol argentino crecieron en situaciones difíciles que los impulsaron a esforzarse más

“El hambre de salir adelante”:

El video de la maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia de la Fórmula 1 desde todos los ángulos: “Pura muñeca”

El piloto argentino protagonizó una de las imágens en el Gran Premio que abrió la temporada 2026 de la Máxima

El video de la maniobra

Boca Juniors anunciará la construcción de una cuarta bandeja en la Bombonera: los detalles de la nueva obra

Será una parte de la ampliación del estadio Alberto J. Armando. Si se concretan los permisos, la obra se llevará a cabo en 2026

Boca Juniors anunciará la construcción

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez buscarán los octavos de final en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

Los dos argentinos que continúan en competencia afrontarán este lunes la tercera ronda del torneo californiano, con exigentes cruces ante el británico Jack Draper y el ruso Daniil Medvedev

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez

Por qué los pilotos tienen que saltar de los autos cuando se detienen por una falla eléctrica en la Fórmula 1

Los monoplazas de la Máxima tienen una enorme cantidad de componentes eléctricos en su interior y los corredores deben tomar múltiples recaudos para cuidar su integridad física

Por qué los pilotos tienen
DEPORTES
“El hambre de salir adelante”:

“El hambre de salir adelante”: la reflexión del Kun Agüero sobre los jugadores que triunfan en el fútbol argentino

El video de la maniobra de Colapinto en la largada del GP de Australia de la Fórmula 1 desde todos los ángulos: “Pura muñeca”

Boca Juniors anunciará la construcción de una cuarta bandeja en la Bombonera: los detalles de la nueva obra

Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez buscarán los octavos de final en Indian Wells: hora y cómo ver los partidos en vivo

Por qué los pilotos tienen que saltar de los autos cuando se detienen por una falla eléctrica en la Fórmula 1

TELESHOW
Jenny Mavinga angustiada tras una

Jenny Mavinga angustiada tras una quemadura en Gran Hermano 2026: “¡Ay, me quemó!

El esperado reencuentro entre Edith Hermida y Beto Casella: todos los detalles

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

Los participantes de Gran Hermano recrearon escenas de “Cien veces no debo”: cómo le fue a cada uno en la prueba semanal

INFOBAE AMÉRICA

Un hallazgo clave ayuda a

Un hallazgo clave ayuda a predecir el impacto del calentamiento global en la Antártida

La mansión del cuñado de ‘El Mencho’ en Punta del Este fue subastada en USD 1.200.000: los planes para la zona

El dólar en Uruguay tuvo su mayor suba semanal en seis años por el efecto de la guerra en Medio Oriente

10 años del crimen de David Fremd, asesinado al grito de “Alá es grande”: su hijo contó que le tiene “miedo a la vida”

Japón se prepara para el despliegue de su primer misil de largo alcance de desarrollo nacional