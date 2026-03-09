La gambeta de la joya de 17 años del Porto que ridiculizó a Nicolás Otamendi en el clásico ante Benfica: el video que se volvió viral

El capitán del Benfica no pudo anticipar al polaco de 17 años en el clásico ante Porto

El encuentro en el Estádio da Luz de Lisboa arrojó una postal que a Nicolás Otamendi como protagonista. El capitán del Benfica y campeón del mundo con Argentina vivió una jornada complicada en el fútbol portugués. El empate 2-2 frente al Porto fue solo el escenario para una actuación que, por momentos, eclipsó el desarrollo colectivo y centró la atención en el desempeño individual del defensor.

Otamendi, que lidera la defensa del equipo dirigido por José Mourinho, fue protagonista involuntario de la jugada más viral del derby. El marcador mostraba ventaja para el Porto, con un gol temprano de Victor Froholdt, cuando el juvenil polaco Oskar Pietuszewski, de apenas 17 años, enfrentó al capitán dentro del área. Con un amague, el extremo dejó al argentino en el césped y definió de manera impecable para convertir el 2 a 0. El video del momento recorrió las redes y despertó comentarios sobre el defensor al ser superado por un adversario que únicamente suma ocho partidos con la camiseta de los Dragones.

El gol de Oskar Pietuszewski en el empate entre Benfica y Porto

Esa acción marcó un antes y un después en la actuación del Benfica. El equipo, que buscaba acortar distancias con el puntero, se encontró obligado a remontar en un contexto adverso tanto en el marcador como en lo anímico. Otamendi, lejos de recuperarse del impacto, continuó en cancha hasta el minuto 75, cuando Mourinho decidió sustituirlo por Antonio Silva. El cambio fue interpretado como una señal de que la jornada no era la ideal para el referente de la defensa local.

Desde el banco, Otamendi tampoco logró escapar a la tensión del partido. Minutos después de su reemplazo y con el marcador 2-1 gracias al descuento de Andreas Schjelderup, el argentino reaccionó de forma airada ante una decisión del árbitro Joao Pinheiro. Esa protesta concluyó en su expulsión, sellando una noche con complicaciones para el campeón del mundo. La doble incidencia, el desborde en el segundo gol y la tarjeta roja desde el banco, alimentaron el debate sobre el estado anímico y futbolístico del central en las plataformas digitales.

La acción protagonizada por el juvenil del Porto y el capitán del Benfica se convirtió en el momento viral del clásico (REUTERS/Pedro Nunes)

El desenlace del partido tampoco alivió la situación para Otamendi. Benfica logró empatar sobre la hora con un gol de Leandro Barreiro, pero el resultado no fue suficiente para recortar distancias con el Porto en la tabla. Los locales sumaron 59 puntos y se mantienen terceros, a siete de los líderes, mientras que el Porto conserva la punta con 66 y el Sporting de Lisboa acecha con 62 unidades.

A pesar de una trayectoria repleta de logros y de su condición de referente, Otamendi vivió una de esas noches que ningún defensor desea recordar. Enfrentado a un Porto decidido y a un rival inesperado como Pietuszewski, el capitán del Benfica terminó el partido fuera del campo y con la sensación de que el clásico le dejó más preguntas que certezas. Para el equipo de Mourinho, el desafío inmediato será recuperar la solidez en la cima de la tabla para encarar el tramo final de la temporada y mantener las aspiraciones de pelear por el título.

Andreas Schjelderup y Leandro Barreiro convirtieron los goles para el empate de Benfica (REUTERS/Pedro Nunes)

El encuentro también vivió otro momento tenso fuera del campo de juego. José Mourinho fue expulsado tras patear una pelota hacia el sector del banco rival y, al salir, realizó un gesto provocador a Lucho González, ayudante de campo del entrenador Francesco Farioli. Aunque el técnico de Benfica detalló: “Eso es completamente falso. Muchas veces, en nuestras porterías, pateó el balón hacia la grada para darle una oportunidad a un aficionado con suerte. Sé que no soy muy bueno técnicamente, pero era para la grada”.

Mourinho también explicó: “Me llamó (un miembro del cuerpo técnico del equipo visitante) traidor 50 veces. Me gustaría que me lo explicara: ¿traidor a qué? Fui al Porto, le di mi alma, fui al Chelsea, fui al Inter, al Real Madrid, di la vuelta al mundo y di 24 horas de mi vida cada día. Eso se llama profesionalismo”.

José Mourinho terminó expulsado en el clásico (REUTERS/Pedro Nunes)