Boca Juniors anunció otra obra a metros de la Bombonera: la frase que ilusiona a los hinchas

Boca anunció la construcción de un nuevo gimnasio

Boca Juniors anunció el inicio de una obra que será destinada a los socios: un gimnasio de 1.600 metros cuadrados que está ubicado a una cuadra de la Bombonera. Esta construcción estaba incluida dentro del Master Plan que contempla, en última instancia, la ampliación del estadio. Este proyecto final no fue abordado públicamente ni por Juan Román Riquelme ni por ninguno de los directivos a cargo. Sin embargo, en el spot que se viralizó en las redes sociales apareció una frase que ilusionó a los fanáticos.

“El camino hacia nuestro sueño”, fue la conclusión de un video que registró las primeras tareas para la obra que arrancó el pasado 5 de febrero y terminará en agosto de 2026, según los cálculos. El galpón en desuso que pertenecía al club, ubicado a la altura de Brandsen 842, pasará de ahora en más a tener una estructura activa y en beneficio de los socios y socias de la institución. “Donde había abandono, un galpón en desuso, hoy empieza el cambio. Frente al club, para los socios. Demolición total, construcción desde cero, 1600 metros cuadrados para Boca. De una zona olvidada, a un espacio moderno y seguro. Baños y vestuarios nuevos. Equipamiento, tecnología de primer nivel. Una obra que levanta al barrio”, detallaron en el video.

En la última entrevista que brindó el presidente xeneize, evitó dar precisiones sobre el arranque de la obra que ampliará el aforo del estadio Alberto J. Armando. "La Bombonera está cada vez más linda, no tiene nada que ver con lo que era hace seis años atrás. Si el día de mañana podemos tener una cancha con más capacidad, lo vamos a hacer con felicidad“, mencionó Riquelme en AZZ.

Un renderizado arquitectónico muestra el diseño interior de un gimnasio con diversas máquinas de ejercicio, destacando el texto motivacional "El camino hacia nuestro sueño" y su fecha de finalización en agosto de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma sintonía, el secretario general y mano derecha de Román, Ricardo Rosica, dijo en Cadena Xeneize en la previa del último partido: “Primero tenés que empezar queriendo tu casa, la que tenés hoy. La pintamos como corresponde, está pintada de Boca. Tiene patio de comidas, pasillos, baños, sanitarios de primer nivel. En cinco meses estará terminada la obra del Hard Rock. En la Platea L se podrá comer viendo el césped de la cancha. La ampliación es el sueño de todos los hinchas, quizás algún día podamos lograrlo. Ojalá podamos hacer más cosas para que entre más gente”.

Las obras iniciadas en la Platea L, que contará con nuevo patio de comidas, reconfigurarán los accesos, servicios y espacios del sector bajo al ras del campo de juego. Además, en este tramo de modernización, se instalaron columnas de 10 metros de altura que conformarán la nueva Puerta 3 desde la dirección original en Brandsen 805. Próximamente seguirá la instalación de una pantalla led perimetral de 30 metros. También avanzan tareas de pavimentación e iluminación en los estacionamientos sobre las vías y la remodelación del hall central, trabajos que complementan la actualización en otras zonas del estadio.

Estas refacciones internas anticipan un plan a largo plazo que prevé un aumento de aforo hasta 83.000 espectadores, condicionado por los requerimientos de FIFA sobre el mínimo de butacas, y la demolición de los actuales palcos en la calle Iberlucea. El plan integral contempla mover el campo de juego hacia las vías del tren, y la ejecución de estas obras iniciales responde a la necesidad de preparar el sector para posteriores expansiones.

El proyecto global establece la demolición completa de plateas preferenciales y palcos sobre Iberlucea para dar espacio a nuevas estructuras que alcanzarán la altura de la tercera bandeja popular. Como parte de los cambios, la Bombonera pasará de 86 a 240 palcos y las plateas preferenciales se extenderán a la misma altura del césped. Sobre ellas se añadirán palcos con espacios interiores y balcones hacia el campo de juego. Además, se eliminarán espacios libres en los córners, donde se instalarán ascensores, y se cambiará la ubicación de la prensa hacia la zona de Iberlucea.