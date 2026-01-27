Se conocieron imágenes de la remodelación que tendrá la Bombonera en una de sus plateas

Nuevo sector de comidas en la Platea de la Bombonera

Se conocieron imágenes de lo que será la próxima refacción en la Bombonera: la Platea L (baja, que termina al ras del campo de juego) pasará a tener mejores accesos, baños y espacio para los socios que concurran a dicho sector. Pero, además, se instalará un patio de comidas similar al que existe en la Platea Media. La obra se iniciará la semana que viene y, de no mediar inconvenientes, quedará concluida entre abril y mayo.

“La Bombonera está cada vez más linda, no tiene nada que ver con lo que era hace seis años atrás. Si el día de mañana podemos tener una cancha con más capacidad, lo vamos a hacer con felicidad”, declaró Juan Román Riquelme en una entrevista con el Canal AZZ sin dar mayores precisiones sobre lo que podría ser la histórica ampliación del estadio Alberto J. Armando en el futuro.

Infobae conoció detalles de lo que es el proyecto del ídolo, que contempla derribar los palcos de la calle Iberlucea y mover el campo de juego unos metros hacia las vías del tren que están paralelas a la Platea L que se remodelará internamente ahora. Estas nuevas refacciones ya contemplan las posibles futuras obras que se harían en la proximidad para agrandar el aforo.

Remodelación Puerta 3 Bombonera

Por otra parte, en este sector de la cancha también se unificarán los túneles de ambos equipos, por lo que quedará anulado el del visitante (actualmente sale por una boca de la popular norte baja separada por un alambrado y blindex) y los bancos de suplentes también se moverán hacia ese lugar (hoy están enfrente).

En diciembre se colocaron columnas de 10 metros de altura que conforman el esqueleto de lo que será la nueva Puerta 3 de la original dirección del estadio (Brandsen 805). A estos trabajos con grúas, entre otros arreglos internos más sencillos, se le sumará la colocación de una pantalla led de 30 metros que se instalará en las próximas semanas. Además, se llevan a cabo tareas en el hall principal y también en la zona de estacionamientos de las vías (pavimentación e iluminación).

Anteriormente también se habían reformado los palcos de la Platea Media, al mismo tiempo que se hicieron mejoras en los baños y accesos de este sector. En el mes de febrero también se iniciarán las obras para construir un gimnasio destinado a los socios de Boca sobre la calle Brandsen.

LOS 18 PUNTOS DEL PROYECTO SECRETO DE BOCA PARA AMPLIAR LA BOMBONERA

Calculan que la obra costará menos de 100 millones de dólares con todas las comodidades y lujos

Los contadores del club estiman que con tres años de preventa de palcos alcanzaría el dinero para llevar a cabo la totalidad de la obra (entre cuatro y cinco empresas argentinas se ofrecieron a financiarla)

La capacidad pasará de 56.000 a 71.000/83.000 espectadores (esto dependerá de las exigencias de la FIFA por el número mínimo de asientos)

Los permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya están confirmados (la Legislatura porteña la quitó de una nómina de inmuebles históricos protegidos)

El proyecto no contempla la compra de propiedades frentistas sobre la calle Iberlucea (algunas de ellas pasarán a ser patrimonio histórico de CABA)

El master plan contempla que el campo de juego se corra unos metros para el lado de las vías y así se hará lugar para las nuevas plateas y palcos

Las actuales plateas preferenciales y palcos de la calle Iberlucea se van a demoler por completo y los nuevos tendrán una altura con la que llegarán a la tercera bandeja de populares

La Bombonera pasará de tener 86 a 240 palcos

Las nuevas plateas preferenciales llegarán hasta el césped al igual que la Platea L ya que los bancos de suplentes se mudarán enfrente (habrá un anillo de seguridad que dará toda la vuelta al campo de juego)

Por encima de las nuevas plateas preferenciales se construirán palcos que contarán con espacio interior y un balcón exterior

Los bancos de suplentes se instalarán del lado de la Platea L y habrá un único túnel de salida para ambos equipos

El túnel visitante quedará anulado, lo que permitirá acercar la popular baja lo máximo posible al campo de juego (tendrá una caída diferente, lo que generará 10 mil lugares más)

No habrá más espacios libres en los córners, sector en el que además se instalarán ascensores

Los pupitres de prensa ya no estarán más sobre la Platea Media contiguos a la tribuna Natalio Pescia y se reubicarán del lado de la calle Iberlucea

Se gana espacio aéreo sobre calle Iberlucea: se llega al borde de la vereda y apenas unos centímetros de calle en espacio aéreo, algo que está autorizado desde 1995 cuando se firmó la construcción (solo falta el OK de obra)

Se montará un techo que cubrirá la tercera bandeja de toda la cancha y una pantalla LED que dará toda la vuelta

La localía podría mudarse entre 3 y 6 meses con sede a definir (surgen como posibilidades el Único de La Plata, San Lorenzo y Vélez)

Naming: en primera instancia, se intentará financiar la obra con la preventa de palcos para no recurrir a préstamos o financiación de empresas, aunque no se descarta que la Bombonera lleve el nombre de algún sponsor