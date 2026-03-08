Deportes

La reacción de Russell, Antonelli y Leclerc al ver la maniobra de Colapinto para no chocar en la largada del GP de Australia de F1

Los tres pilotos que se subieron al podio quedaron atónitos al ver los reflejos del argentino

En el debut de la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia, Franco Colapinto realizó una maniobra excepcional en la largada que evitó un accidente y permitió el desarrollo normal de la carrera inaugural, un episodio clave en la apertura del calendario.

Cuando se apagaron las luces y los monoplazas comenzaron a moverse, el auto de Liam Lawson, integrante de Racing Bulls, permaneció detenido en la parrilla. Colapinto, que partió más atrás que el neozelandés (puesto 14 contra el octavo de la grilla), tuvo que reaccionar en una fracción de segundo para esquivar el monoplaza que quedó detenido. Las imágenes mostradas en la transmisión oficial y replicadas en la señal de Disney+ registraron el momento en que el piloto argentino salvó la situación gracias a sus reflejos, impidiendo lo que, de haberse producido el impacto, habría significado un serio incidente en la parte trasera del pelotón.

Una vez que terminó la competencia, los tres pilotos que se subieron al podio, el ganador George Russell; quien lo secundó, su compañero en Mercedes Kimi Antonelli, y el tercero Charles Leclerc, disfrutaron de los highlights de la carrera y, en el momento que en la TV apareció la escena de la maniobra de Colapinto, reaccionaron incrédulos y se quedaron analizando los reflejos que tuvo el oriundo de Pilar para evitar la colisión.

En diálogo con Juan Fossaroli para ESPN, Colapinto resumió su reacción: “Me podría haber quedado tirado en la largada ya que no sé qué le pasó a Lawson”, y detalló que aunque logró permanecer en competencia, la situación le costó algunos segundos y un descenso hasta la decimosexta posición en los primeros metros de la prueba.

El piloto que tuvo su estreno en la F1 con Williams en 2024 también identificó un error previo del equipo como otro condicionante: “Creo que el equipo tocó el auto 15 segundos antes de largar. Cosas para trabajar y mejorar”, afirmó sobre la secuencia previa a la salida, que le significó una dificultad adicional. A pesar de este contratiempo, Colapinto destacó una mejora en el ritmo de carrera respecto a la clasificación, al señalar: “El ritmo fue un poco mejor. En carrera peleamos un poco más. Por suerte terminamos la carrera, que fue muy larga. Hay que laburar para mejorar. Ojalá que tengamos un poco más de performance y podamos pelear un poco más adelante”, según consignó Infobae.

Colapinto logró finalizar en el puesto 14. En su balance, subrayó el progreso del modelo A526 respecto a la ronda clasificatoria: “En carrera tuvimos un poco más de ritmo que en la clasificación. Estuvimos más competitivos, más cerca de los Haas y de los Audi. Nos falta en la clasificación entender un poco más la energía y cómo funciona el auto, con menos nafta anduvimos mejor”. Para el piloto argentino, el día fue “largo y difícil en general”, aunque valoró la largada y anticipó mejores rendimientos para las próximas fechas.

Mientras tanto, en la pelea por los primeros puestos, Mercedes inauguró la nueva era de la Fórmula 1 con una sólida actuación. Russell se impuso en el primer Gran Premio del año, mientras que su compañero Antonelli superó las secuelas de un accidente sufrido el viernes y terminó segundo. Leclerc y Lewis Hamilton posicionaron a Ferrari en el tercer y cuarto lugar respectivamente. Max Verstappen, que partió en la vigésima ubicación, completó la remontada más significativa: llegó sexto tras disputar el quinto sitio con Lando Norris hasta las vueltas finales. En el equipo Alpine, Pierre Gasly sumó un punto gracias a su décimo puesto, aportando optimismo moderado luego de las dificultades reveladas durante la pretemporada y los entrenamientos en circuito australiano.

La siguiente etapa del campeonato mundial de F1 tendrá lugar en el circuito de Shanghái, China, con una cita programada para el próximo fin de semana, donde equipos y pilotos buscarán capitalizar los aprendizajes y ajustar estrategias tras un inicio de temporada marcado por incidentes, maniobras cruciales y resultados ajustados.

