El mensaje de Colapinto tras su actuación en el GP de Australia de la Fórmula 1: “Bueno, de reflejos andamos bien”

Colapinto, con una gorra de Boca Juniors, se prepara un mate en el paddock

Tras una maniobra que evitó un accidente en el Gran Premio de Australia, Franco Colapinto utilizó sus redes sociales para enviarles un mensaje a sus seguidores y resumir lo vivido en el debut de la temporada 2026 de Fórmula 1. En su publicación, el piloto argentino agradeció el apoyo recibido y reconoció la dificultad del fin de semana en Melbourne.

“BUENOOO de reflejos andamos bien!!!!! gracias a todos por el apoyo. Fue un finde largo y mucho más duro de lo que pensábamos... Vamos a intentar dar un pasito lo más rápido que podamos... VAMOS QUE RECIÉN EMPIEZA! Nos vemos la semana que viene en China!!!!!!”, escribió Colapinto en su cuenta oficial de Instagram, un mensaje que recogió la reacción de la comunidad automovilística y que en menos de una hora alcanzó más de 70 mil likes.

El contenido publicado incluyó un carrusel de imágenes y un video de la maniobra decisiva realizada ante el monoplaza de Liam Lawson, piloto de Racing Bulls, a la que hizo referencia en su mensaje por la rapidez de sus reflejos. En las fotografías, también se lo vio con la gorra de Boca Juniors y bebiendo mate, elementos habituales en la identidad del deportista de Pilar.

El incidente destacado ocurrió nada más apagarse las luces del semáforo. Mientras los autos aceleraban, el vehículo de Lawson permaneció inmóvil en la parrilla. Colapinto debió reaccionar de inmediato para esquivar el obstáculo y evitar una colisión con consecuencias en la parte trasera del pelotón. La maniobra quedó registrada por la transmisión oficial durante la competencia. “Me podría haber quedado tirado en la largada ya que no sé qué le pasó a Lawson”, respondió el argentino al ser consultado por la prensa tras la prueba. Su acción, aunque le hizo perder tiempo y posiciones, le permitió continuar la carrera desde el puesto 16.

Los usuarios no tardaron en reaccionar a esa maniobra, incluso al finalizar la carrera, los tres pilotos que ocuparon el podio, George Russell, Kimi Antonelli y Charles Leclerc, observaron con asombro el episodio del argentino cuando fue reproducido en la transmisión oficial. Fue Russell el que saltó de su asiento al no poder creer lo que estaba observando.

El desempeño de Colapinto estuvo condicionado por varios factores, entre ellos una intervención de su equipo previo a la largada por la que recibió una penalización. “Creo que el equipo tocó el auto 15 segundos antes de largar. Cosas para trabajar y mejorar”, explicó el piloto al analizar los desafíos técnicos que enfrentó el equipo Alpine durante el estreno de la temporada.

La actuación de Alpine en el Gran Premio de Australia quedó marcada por el esfuerzo de sus pilotos tras los resultados obtenidos en los test de pretemporada. Mientras que Pierre Gasly sumó un punto al finalizar décimo, Colapinto cruzó la meta en el puesto 14, luego de superar una serie de dificultades a lo largo de la competencia. La jornada estuvo dominada por Mercedes, con el triunfo de Russell y el segundo lugar de Antonelli. Ferrari completó el podio gracias a la actuación de Leclerc, seguido de cerca por Lewis Hamilton en la cuarta posición.