La sentencia de una ex figura de River sobre la posible llegada de Icardi: “Que no me jodan con los quilombos que tiene con la mujer”

Omar Labruna, ex ayudante de campo de Ramón Díaz e hijo del legendario Ángel Labruna, manifestó en el programa de streaming La Banda de LPM su deseo de que Mauro Icardi se sume como refuerzo a River Plate. El delantero, actualmente en el Galatasaray, quedará libre en Turquía el 30 de junio.

Pese a los debates que suelen rodear su figura fuera del campo, Labruna enfatizó el valor futbolístico de Icardi: “Yo veo que tiene las características para ser el nueve de River. Es un nueve de categoría, un nueve goleador y un nueve que se sabe también tirar atrás para jugar”. Y agregó: “Me encantaría que venga a River”.

Labruna fue enfático al separar la vida privada del jugador de su rendimiento profesional: “Que no me jodan con los quilombos que tiene con la mujer, ex mujer, con la actual… Yo lo veo en el fondo que es un buen chico. A veces capaz que se prende a esas chicanas de los ida y vuelta, pero yo lo veo que como profesional, es un buen profesional”.

El ex volante, que integró el plantel de River entre 1976 y 1981, admitió cierta preocupación por la condición física reciente del delantero, pero matizó: “Estuvo mucho tiempo con una lesión”. De igual modo, Labruna opinó que los problemas personales de Icardi son expuestos permanentemente: “Los problemas familiares uno los tiene, lo que pasa es que con él siempre salió a la luz”.

En medio de la especulación, los números de Icardi en la presente campaña resultan significativos. Tras recuperarse de una rotura de ligamentos, el rosarino sumó 1.674 minutos en 37 partidos oficiales con la camiseta de Galatasaray, marcando 15 goles y brindando 2 asistencias, una producción que refuerza el interés y las expectativas en torno a su figura.

La opinión de Omar Labruna se suma a los rumores que vinculan al atacante argentino con el club de Núñez, tras la salida de Matías Galarza Fonda a la MLS y ante la intención de Eduardo Coudet de incorporar un centrodelantero en el próximo mercado de pases.

En la misma sintonía, Oscar Ruggeri sostuvo que Icardi sería el atacante ideal para el club. “Es el nueve que me encanta para River. Es goleador y además juega bien. Lo quiero en River, ese es (jugador)”, afirmó el ex defensor en el programa F90 de ESPN.

En sus declaraciones, Ruggeri también minimizó la relevancia de los conflictos personales del futbolista, al afirmar: “Viene a River y se ordena todo”. La continuidad de los vínculos entre el entorno de Icardi y River Plate fue respaldada por el periodista Gustavo Yarroch, quien explicó que los primeros contactos se produjeron bajo la presidencia de Jorge Brito, debido a que los hijos de ambos asistían al mismo colegio.

Según Yarroch, Icardi manifestó su disposición para sumarse al equipo antes de la lesión de ligamentos cruzados que sufrió en la rodilla, de la que se recuperó recientemente. El periodista puntualizó que “nadie lo quiere descartar” y que el presidente actual, Stefano Di Carlo, no negó la viabilidad de la operación, aunque evitó dar certezas al respecto.

En su presentación como director técnico, Coudet destacó su estilo de juego directo y físico: “Me gusta que sean protagonistas, que sean muy físicos y agresivos, que miren siempre el arco de enfrente”. Además, el flamante DT valoró positivamente al plantel y sugirió que no solicitará refuerzos de forma inmediata, mientras que Di Carlo señaló que el club observa oportunidades tanto en la ventana actual de transferencias como en el próximo mercado, sin excluir ninguna posibilidad.