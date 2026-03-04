La sentencia de Ruggeri ante los rumores de la posible llegada de Icardi a River: su opinión sobre la vida privada del delantero

El Cabezón dio su opinión acerca de una eventual búsqueda del club para reforzarse con el delantero del Galatasaray

Mientras River Plate presentó oficialmente a Eduardo Chacho Coudet como nuevo director técnico del equipo profesional, surgió nuevamente la información de un posible interés del club por el delantero Mauro Icardi, actualmente en el Galatasaray de Turquía. A raíz de esto, Oscar Ruggeri opinó que el rosarino sería el refuerzo ideal para el Millonario.

“Es el nueve que me encanta para River. Es goleador y además juega bien. Lo quiero en River, ese es (jugador)”, sentenció el Cabezón ante la pregunta de Sebastián Pollo Vignolo en el programa F90 de ESPN. A continuación, su compañero Federico Bulos le preguntó si aceptaría la llegada del delantero con sus conflictos amorosos y judiciales a cuestas con Wanda Nara y la China Suárez, su actual pareja. “¿Vos te crees que va a venir a estar...? Viene a River y se ordena todo", expresó el ex defensor campeón del mundo.

En cuanto a la información concreta sobre la posibilidad de que Icardi pueda ser refuerzo de River, el periodista Gustavo Yarroch indicó que es un jugador que en el club “nadie lo quiere descartar”. “Quiero ser cuidadoso porque es un nombre muy importante, de jerarquía mundial, pero acá cuando preguntás nadie te dice que eso no va a ocurrir. El presidente (Stefano Di Carlo) no lo negó y dijo que no quería alimentar el tema”, continuó el cronista.

Oscar Ruggeri opinó sobre el interés de River por Mauro Icardi y expresó que es el delantero ideal para el equipo de Coudet (Captura de video)

“Lo que sí puedo decir es que los contactos iniciales entre Icardi y River los inició el ex presidente, Jorge Brito, porque los hijos de ambos iban al mismo colegio. Allí se conocieron e Icardi, antes de sufrir la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla, de la cual se recuperó hace poco tiempo, le había dicho a Brito que él estaba dispuesto a ponerse la camiseta de River. Y ese vínculo, ese contacto, yo sé que no se ha cortado. Por eso no voy a decir: ‘Va a ser refuerzo de River seguro’”, ahondó Yarroch sobre el tema.

En la misma línea, durante su presentación como DT de River, el Chacho Coudet se mostró ilusionado con esta oportunidad y ya anticipó qué deben esperar los hinchas de su equipo: “Me gusta que sean protagonistas, que sean muy físicos y agresivos, que miren siempre el arco de enfrente”. Al mismo tiempo, ponderó al plantel actual y dejó entrever que no pedirá refuerzos en lo inmediato. Di Carlo también deslizó que ya miran al mercado siguiente, aunque no descartó aprovechar alguna posibilidad que se presente sobre la hora en la actual ventana.

Por otro lado, durante el inicio del programa, Oscar Ruggeri también celebró la llegada de Eduardo Coudet como técnico de River y expresó: “Es un fenómeno. Me gusta y lo digo hoy. Me encanta. Me gusta de verdad y aparte lo conozco. Sinceramente, es un buen tipo. Apuntó bien River”. El Chacho comenzó esta tarde los entrenamientos con el plantel y se espera que pueda debutar al frente del equipo el próximo jueves 12 de marzo a las 21.30 como visitante de Huracán, con estadio a definir.

*Ruggeri sobre la llegada de Chacho Coudet a River