Boca Juniors se entrenó en el Predio y Claudio Úbeda definió el equipo que jugará ante San Lorenzo

El entrenador terminó muy conforme con lo realizado ante Lanús, en el triunfo por 3 a 0 en condición de visitante. Los dos jugadores que se recuperaron de su lesión y el probable once

Claudio Úbeda repetirá la formación
Claudio Úbeda repetirá la formación que goleó a Lanús

La victoria de Boca Juniors por 3-0 ante Lanús marcó un punto de inflexión para el equipo dirigido por Claudio Úbeda, quien planea mantener sin cambios la formación titular para el clásico frente a San Lorenzo este miércoles a las 19:45 en la Bombonera. La determinación de repetir el mismo once responde al rendimiento colectivo demostrado en la última jornada, en un momento en el que los regresos de Alan Velasco y Ángel Romero al plantel ofrecen alternativas de recambio sin modificar la estructura principal.

El entrenador encontró en la reciente goleada la combinación de nombres y sistema que buscaba tras una seguidilla de cuatro partidos sin victorias. En la práctica de fútbol del domingo, Agustín Marchesín ocupó el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco conformaron la línea defensiva; el mediocampo estuvo integrado por Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado con Tomás Aranda como enlace ofensivo. El ataque se mantiene con Miguel Merentiel y Adam Bareiro. Esta formación sintetiza lo que el cuerpo técnico considera el equilibrio ideal tras lo exhibido en el último triunfo.

La ratificación del once es considerada por el cuerpo técnico como una señal de confianza hacia los jugadores que lograron el rendimiento más alto en lo que va del año. La consolidación de Tomás Aranda como titular en el mediocampo, jugador que se perfila para tener continuidad después de su debut. En ese sector, Santiago Ascacíbar viene de marcar su primer gol con la camiseta de Boca, mientras que la dupla ofensiva mantiene a Merentiel y Bareiro, autores de dos de los tres tantos en la última fecha.

Tomás Aranda volverá a ser
Tomás Aranda volverá a ser titular frente a San Lorenzo luego de su gran partido ante Lanús

La defensa se estabilizó con la línea de Weigandt, Di Lollo, Costa y Blanco, alineación que no sufrió modificaciones en casi ocho meses. Este bloque busca garantizar solidez en vísperas del clásico ante un rival de larga tradición.

Pese a la reaparición de Ángel Romero, recuperado de una molestia muscular, y de Alan Velasco, quien ya superó un esguince en la rodilla izquierda, el cuerpo técnico decidió mantenerlos, al menos de inicio, en el banco de suplentes. Velasco completó la semana entrenando con normalidad e integró la práctica con los suplentes, mientras que Romero recibió el alta médica y se reincorporó al grupo diez días después de su lesión.

La decisión de Claudio Úbeda de no realizar cambios en la alineación evidencia una búsqueda de estabilidad en Boca. La reciente victoria no sólo cortó una mala racha, sino que exhibió por primera vez en la temporada un nivel de asociaciones ofensivas y circuitos de juego que el entrenador consideró óptimos. Leandro Paredes y Tomás Aranda sobresalieron por la calidad de sus conexiones en tres cuartos de cancha, mientras la defensa logró sostener el cero ante el último campeón de la Recopa Sudamericana.

El posible once titular de Boca para enfrentar a San Lorenzo será entonces: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El clásico entre Boca Juniors y San Lorenzo se presenta así en un contexto de relativa calma para el conjunto xeneize, que busca capitalizar el envión tras su mejor actuación del presente ciclo y afianzar una formación con identidad en el torneo Apertura.

