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De recién nacidos a adolescentes: cuánto cuesta mantener un hijo en CABA y cómo varía el gasto según la edad

La valorización del cuidado infantil y la combinación de bienes y servicios generan un esfuerzo financiero variable para las familias según la etapa de vida

Frasco de miel abierto en primer plano sobre una mesa de madera. Un niño sonriente se sienta al fondo a la izquierda, y una mujer borrosa a la derecha.
Hay más de $600 mil de diferencia en el costo de mantener un niño en CABA según su edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La canasta de crianza en CABA osciló en julio de 2026 entre $998.061,25 y $1.610.211,71, según la edad y el sexo de niños, niñas y adolescentes. El valor más bajo correspondió al tramo de seis a siete años, para varones y mujeres, y el más alto a varones de dos años, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).

El indicador suma dos componentes: la canasta de bienes y servicios y la valorización del cuidado, por lo que el monto cambia según la edad y, en varios casos, también según el sexo.

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El informe desagrega la canasta para personas de cero a 17 años. El indicador fue elaborado con apoyo técnico de Unicef y del Ministerio de Salud del GCBA. En la primera infancia aparecen los valores más altos por el peso de la valorización del cuidado. En ese tramo, ese componente asciende a 1.099.033,50 pesos.

Cuánto cuesta en los primeros años de vida

Para bebés de cero a cinco meses, la canasta total fue de $1.487.486,57 tanto para varones como para mujeres. Entre los seis y ocho meses subió a $1.557.677,63 en varones y a $1.550.452,08 en mujeres.

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Entre los nueve y 11 meses, el total llegó a $1.570.064,28 para varones y a $1.561.806,51 para mujeres. A un año, alcanzó $1.590.708,71 y $1.577.289,83, respectivamente.

Bebé recostado boca arriba, doctor con bata blanca, manos, anillo, estetoscopio, pañal, camilla azul, ventana, botellas en estante.
De cero a cinco meses, la canasta total fue de $1.487.486,57 en julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor máximo de toda la medición apareció a los dos años: $1.610.211,71 para varones y $1.599.054,88 para mujeres. En todos esos casos, el costo del cuidado explicó la mayor parte del total.

En qué edades el gasto baja

Desde los tres años, la canasta mostró un descenso frente a la etapa anterior, aunque siguió por encima del millón de pesos en varios casos. A los tres años, el costo de criar un niño fue de $1.236.812,19 para varones y de $1.228.444,57 para mujeres en CABA durante el mes de julio; a los cuatro, de $1.291.765,08 y 1.277.819,04 pesos.

A los cinco años, el total se ubicó en $1.305.995,33 para varones y en $1.292.049,29 para mujeres. El piso del informe llegó entre los seis y siete años, con $998.061,25 para ambos sexos.

Entre los ocho y nueve años, la canasta fue de $1.028.742,54 para varones y mujeres. A los 10 años subió a $1.067.791,45 en varones y a $1.051.056,20 en mujeres.

A los 11 años, el total fue de $1.058.331,63 para varones y de $1.052.495,61 para mujeres. A los 12 años, alcanzó $1.100.169,74 y $1.088.755,31, según Idecba.

Cómo cambia el costo en la adolescencia

En la adolescencia, el total volvió a aumentar por el mayor peso de la canasta de bienes y servicios. En ese tramo, la valorización del cuidado pasó a 403.514,87 pesos.

A los 13 años, la canasta fue de $1.196.386,10 para varones y de $1.184.971,66 para mujeres. A los 14 años llegó a $1.257.239,90 y 1.195.619,72 pesos.

Vista de espaldas de tres adolescentes con uniformes azul marino y mochilas, entrando a un edificio escolar de fachada de piedra.
El costo de mantener un adolescente es más bajo que el de criar un nieño de menos de tres años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A los 15 años marcó $1.253.926,70 para varones y $1.192.306,53 para mujeres. Para el grupo de 16 y 17 años, Idecba calculó $1.279.029,57 en varones y $1.195.095,73 en mujeres.

El informe también indicó variaciones mensuales de la canasta total de entre 3,0% y 3,3%, según la edad y el sexo.

Qué incluye la canasta de crianza

La medición suma la canasta de bienes y servicios con la valorización del cuidado. Dentro de bienes y servicios, el cálculo contempla rubros alimentarios y no alimentarios, como salud, educación, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, vestimenta, servicios de la vivienda y expensas.

Para medir el cuidado, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aplicó el método del costo de reemplazo. Ese criterio toma como referencia el piso salarial del personal de casas particulares y lo ajusta por la diferencia de poder adquisitivo en la Ciudad.

La metodología fija 360 horas mensuales de cuidado para niños de cero a dos años, 240 para tres a cinco, 120 para seis a 12 y 90 para 13 a 17. El valor por hora fue de $3.053 entre cero y 12 años, y de $4.483 entre 13 y 17.

La medición de julio mostró diferencias amplias según la etapa de vida. En hogares propietarios de la vivienda, el rango fue desde menos de un millón de pesos en edades de seis a siete años hasta más de $1,6 millones a los dos años.

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