ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 21 de agosto de 2026

La terminación del DNI ordena el cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones

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La fecha alcanza a varias prestaciones según la terminación del documento, con valores reajustados por movilidad e inflación y un bono extraordinario para haberes previsionales mínimos

En el octavo mes del año, millones de argentinos consultan a diario el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para conocer cuándo les corresponde cobrar sus prestaciones. Hoy, viernes 21 de agosto de 2026, el organismo abona una serie de beneficios sociales según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

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El mecanismo de pago definido por la ANSES responde a un esquema escalonado, que distribuye durante todo el mes las jubilaciones, pensiones, asignaciones y otros planes sociales, asegurando que cada grupo reciba el monto actualizado según la normativa vigente.

Quiénes cobran hoy, 21 de agosto de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Hoy cobran los titulares de jubilaciones y pensiones mínimas cuyos DNI terminan en 8. Este grupo recibe el monto actualizado por movilidad, más el bono extraordinario dispuesto por el organismo previsional.

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ANSES sostiene un calendario escalonado de pagos durante agosto de 2026

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 8 pueden retirar el pago correspondiente al mes de agosto. Este beneficio, que busca garantizar el acceso a recursos básicos para niñas, niños y adolescentes, se abona en la misma fecha para ambos tipos de asignación.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 8 acceden hoy al cobro. Esta prestación está destinada a proteger el ingreso de mujeres gestantes en situación de vulnerabilidad.

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Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único están disponibles para su cobro, dado que el período habilitado para percibir este beneficio abarca del 11 de agosto al 11 de septiembre. La acreditación no depende de la terminación del DNI, y se efectúa una vez que la persona beneficiaria presenta la documentación requerida ante ANSES.

Las jubilaciones mínimas incorporan un bono extraordinario en agosto de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de PNC están disponibles para todas las terminaciones de documento entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre. Los beneficiarios pueden consultar la fecha específica a través de los canales oficiales de ANSES.

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De cuánto son las jubilaciones en agosto 2026

En agosto de 2026, el monto que perciben los jubilados y pensionados se ve impactado tanto por el incremento de la fórmula de movilidad como por el pago del bono extraordinario. El haber mínimo mensual se ubica en $489.775,93, suma que resulta de adicionar $419.775,93 correspondientes al haber actualizado y el bono de $70.000 otorgado por ANSES.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto total llega a $405.820,74, compuesto por $335.820,74 del haber actualizado más $70.000 del bono. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez quedan en $363.843,15, al combinar $293.843,15 del haber con el bono extraordinario. La Pensión Madre de 7 Hijos corresponde a $419.775,93, y al sumarse el bono extraordinario, el monto total a cobrar es de $489.775,93.

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La jubilación máxima es de $2.824.694,50, considerando los ajustes y descuentos previstos por la normativa vigente. Todos estos valores se revisarán periódicamente conforme avance la inflación y según lo que disponga la normativa, de acuerdo con el mecanismo del Decreto 274/2024, que ajusta los haberes con base en el IPC de dos meses previos.

La Asignación por Embarazo se paga por terminación de documento en el cronograma mensual

De cuánto son las asignaciones en agosto 2026

Las asignaciones familiares y universales también reciben en agosto un reajuste conforme a la movilidad y la inflación registrada. El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubica en $150.848 por cada menor, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $491.173. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanza este mes los $75.433.

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El pago de las asignaciones se realiza conforme al calendario habitual de acreditaciones, sin modificaciones en las fechas de cobro respecto a meses anteriores. Los beneficiarios pueden consultar la fecha y el lugar de cobro accediendo a los canales oficiales del organismo e ingresando su número de beneficio o CUIL en el sistema de consulta habilitado.