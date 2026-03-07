Neymar enfrenta una demanda de su ex cocinera, que afirmó haber sufrido lesiones por trabajar más de 14 horas diarias

La ex cocinera de Neymar lo demanda ante las autoridades judiciales de Río de Janeiro (REUTERS/Thiago Bernardes)

Una demanda judicial presentada por la ex cocinera de Neymar pone bajo la lupa las condiciones laborales en la residencia del futbolista en Mangaratiba, en Río de Janeiro y abre una polémica en el año del Mundial. La mujer afirmó haber sufrido graves lesiones físicas tras jornadas que, según ella, superaban las 14 horas diarias, incluyendo labores para más de 150 personas en algunos eventos.

La demanda, tramitada en el Tribunal Regional de Trabajo de la 1ª Región, reclama a Neymar y a la empresa de terceros que gestionaba su contratación el pago de casi 50 mil dólares. La cifra engloba indemnización por despido, pago de horas extras, daños morales y cobertura de gastos médicos, así como el mantenimiento por las secuelas de salud que habría sufrido.

De acuerdo con la información publicada por el medio brasileño Metrópoles, el documento judicial manifiesta que la cocinera, contratada formalmente para trabajar de 7:00 a 17:00 horas de lunes a jueves y hasta las 16:00 los viernes, debía extender su jornada hasta las 23:00 e incluso la medianoche en varias ocasiones. Además, los fines de semana tampoco estaban exentos de actividad, especialmente los domingos, cuando debía atender a decenas de invitados.

La mujer que demanda al futbolista del Santos asegura haber sufrido lesiones físicas (REUTERS/Thiago Bernardes/File Photo)

El contrato preveía un horario mucho más reducido, pero la mujer sostiene que la realidad era distinta: “La denunciante llevó a cabo actividades que requieren un esfuerzo físico intenso, incluido el transporte constante de piezas de carne que pesan en promedio 10 kilos, el monitoreo de los refrigeradores, así como la carga y descarga de las compras de supermercados”, exponen los abogados en la denuncia.

La afectada, cuya identidad se mantiene sin ser revelada, asegura que estas peticiones le ocasionaron problemas de espalda e inflamación en la cadera, respaldados por exámenes médicos y citas a las que asistió durante el periodo laboral. Por ello, solicita también que el futbolista asuma una pensión para cubrir las consecuencias de su estado de salud.

Según el medio brasileño mencionado, la remuneración pactada, de acuerdo con la declaración de la cocinera, era de 4.000 reales mensuales. Sin embargo, el monto recibido alcanzaba los 7.500 reales (alrededor de 1.430 dólares) gracias a horas extras y pagos adicionales, aunque esta cifra duplicaba lo estipulado en su contrato inicial.

La situación judicial mantiene el foco mediático del futbolista fuera de la cancha (REUTERS/Thiago Bernardes)

El reclamo judicial exige el pago de todos los conceptos pendientes y una compensación por daños morales, argumentando que la carga de trabajo, sumada a la falta de intervalos de descanso, agudizó el desgaste físico de la empleada. Los representantes legales señalan que la trabajadora “no disfrutaba regularmente del intervalo intradía” y que su registro de jornada tampoco reflejaba la realidad, pues debía permanecer en actividad durante esos supuestos descansos.

En paralelo, la denuncia incluye a la empresa de terceros responsable de su contratación, quedando ambos, el jugador y la compañía, como demandados en el proceso. Durante su permanencia en la residencia, la cocinera atendió eventos en los que preparaba comidas para más de 150 personas, desde el desayuno hasta la cena, según los documentos presentados al tribunal. Estas jornadas maratónicas exigían no sólo la preparación culinaria, sino también el manejo y traslado de cargas pesadas, así como largas horas de pie.

Mientras el brasileño sueña con su regreso a la Selección tras su última participación en octubre del 2023 (AP Foto/Manu Fernández)

El caso resalta que, aunque el salario recibido era mayor al registrado oficialmente, esto se debía a la acumulación de horas extras y tareas fuera del horario pactado. La situación se habría prolongado desde julio de 2025 hasta febrero de 2026. Hasta la fecha, los representantes de Neymar no respondieron a los requerimientos de información, según el medio Metropoles que dio a conocer la denuncia. El futbolista tampoco emitió declaraciones públicas sobre la situación.

La controversia se suma a una denuncia previa en Francia, donde durante su etapa en el PSG, una trabajadora doméstica lo acusó de emplearla de forma irregular durante casi dos años en su propiedad de Bougival. En ese episodio, la reclamación ascendía a 428.000 euros, según un informe del parisino. Por el momento en Brasil, el proceso actual sigue en curso y la justicia deberá determinar si las condiciones relatadas constituyen una violación de los derechos laborales y si procede la reparación económica solicitada por la extrabajadora.