El histórico desembarco de un piloto paraguayo en la F1: “Un sueño por el que trabajé todos los días”

Joshua Duerksen será piloto de desarrollo con Mercedes en 2026 (@JoshuaDuerksen1)

El anuncio de la incorporación de Joshua Duerksen como piloto de desarrollo a la escudería Mercedes de Fórmula 1 marca un hito sin precedentes para el automovilismo paraguayo y la presencia latinoamericana en la máxima categoría. A partir de 2026, el joven competidor de 22 años, nacido en Asunción, se sumará al equipo dirigido por Toto Wolff, con el propósito de fortalecer los trabajos de desarrollo de monoplazas y aportar su experiencia al lado de los titulares George Russell y Andrea Kimi Antonelli. Al mismo tiempo, competirá en la F2 con Invicta Racing, en una temporada en la que parte como uno de los contendientes al título.

La presencia de Duerksen en Mercedes fue anunciada de manera oficial este lunes durante un evento de presentación del W17 de la escudería, que puntualizó su papel como piloto de desarrollo desde la temporada 2026. Según el equipo de Brackley, el paraguayo “progresó con éxito en las categorías formativas de monoplazas logrando victorias en F4 UAE, Fórmula 4 Italiana y ADAC Fórmula 4, además de podios en competiciones de Fórmula Regional”. Estas credenciales lo posicionaron como una de las jóvenes promesas del continente.

Mercedes hizo énfasis en la proyección del paraguayo, quien manifestó su entusiasmo: “Estoy super emocionado de sumarme a Mercedes AMG Petronas F1 como piloto de desarrollo. No puedo esperar empezar a trabajar con ellos y ayudar al equipo a tener éxito este año”.

Además, en sus redes sociales, agregó: “Este es un paso enorme en mi camino y un sueño por el que trabajé todos los días. Estoy agradecido por la confianza, la oportunidad y por todas las personas que han sido parte de este proceso. Estoy listo para aprender, crecer y exigirme al máximo nivel. ¡Orgulloso de seguir representando a Paraguay en todo el mundo!”.

Duerksen logró cuatro victorias y 17 podios en dos temporadas en la Fórmula 2 (@JoshuaDuerksen1)

No obstante, el joven de 22 años fue contundente a la hora de hablar sobre su año 2026 y sus aspiraciones a pelear el título en la F2 de la mano del equipo Invicta Racing. “Mi foco central seguirá estando en la F2, para pelear el campeonato y que en un futuro se puedan dar las oportunidades de trabajar a tiempo completo con este equipo llevando nuestra bandera a la grilla de la F1”, expresó.

Según informó la escudería alemana, la labor de Duerksen para Mercedes incluirá sesiones en el simulador y pruebas de TPC (Test de Coches Anteriores de F1), desarrollando vehículos para los pilotos titulares. “El ganador de carreras de F2, Joshua Dürksen, también se convierte en piloto de desarrollo; el paraguayo realizará tareas en el simulador y varios días de Pruebas de Autos Previos (TPC) en paralelo a su programa de F2”, subrayó el equipo en su comunicado oficial.

Durante el evento en el que se anunció la incorporación de Joshua Duerksen, también se hizo oficial que Frederik Vesti será el piloto de reserva. En la dupla titular repetirán por segundo año consecutivo George Russell y Andrea Kimi Antonelli. Al mismo tiempo, en la presentación, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, lanzó fuertes declaraciones contra el resto de las escuderías de la Fórmula 1 en medio de una guerra de motores.

Tras buenas actuaciones, Joshua Duerksen competirá en el 2026 con Invicta Racing, escudería que ganó el doblete en el 2025 en la F2 (@JoshuaDuerksen1)

Nacido el 27 de octubre de 2003, Joshua Duerksen es descendiente de inmigrantes alemanes que se radicaron en Paraguay escapando de la Segunda Guerra Mundial. Su familia, de origen chaqueño, acompañó desde cerca sus primeros pasos en el automovilismo, donde superó obstáculos financieros para incorporarse en 2022 al Campeonato de Fórmula Regional Europea con Arden Motorsport. En 2023, ya en su segunda temporada en la categoría y tras sumar podios en Oriente Medio, Duerksen firmó con AIX Racing para participar en la Fórmula 2 de la FIA, donde se convirtió en el primer piloto paraguayo de la historia en lograr una victoria, alcanzando este hito en la ronda de Bakú y repitiendo éxito en Yas Marina.

El 2024 significó su consolidación, acumulando cuatro podios y dos victorias en su primer año: finalizó 10° en la tabla con 87 puntos. Tras renovar con AIX para 2025, Duerksen abrió el año ganando en la carrera corta de Melbourne. Aunque una descalificación en una de las rondas enfrió su racha de puntos, supo remontar con nuevos podios, incluidos un segundo puesto en Spielberg y otra victoria en Yas Marina. Más allá de que esto lo relegó de la pelea, el paraguayo terminó 9° en el campeonato con 107 unidades.

En octubre de 2025, la escudería Invicta Racing anunció su fichaje para la campaña siguiente. En este contexto, para 2026 combinará su flamante rol en la escudería de Fórmula 1 con su tercera temporada en la F2, esta vez en las filas del equipo británico. Este viene de conseguir el doblete en 2025 tras proclamarse campeón con 316 puntos en la tabla de constructores, superando por 38 unidades al segundo clasificado, y con Leonardo Fornaroli quedándose con el título en pilotos.

La llegada de Duerksen se enmarca en una etapa en la F1 con nombres latinos que buscan consolidar su lugar. Al regreso de Sergio Checo Pérez de la mano de Cadillac se suman los importantes avances de Franco Colapinto con Alpine, y Gabriel Bortoleto, vinculado a Sauber y Audi para 2026. Cabe resaltar que en las categorías más importantes de monoplazas también se encuentran otros dos corredores argentinos: Nicolás Varrone estará en la F2 con la escudería VAR y Mattia Colnaghi hará lo propio con MP Motorsport en la F3.