Mano a mano con Nico Varrone antes su debut en la Fórmula 2: “Busco ser competitivo desde el inicio”

Nico Varrone debutará en la Fórmula 2 (Crédito: Prensa Nico Varrone / VAR)

En uno de sus pocos tiempos libres debido a su cargada agenda, Nicolás Varrone aceptó una pausa y conversó con Infobae en la previa a su debut en la Fórmula 2. Desde hace unos meses se mudó a Madrid junto a su novia Malena. El piloto bonaerense se reinstaló en Europa para estar más cerca de la escena, ya que a diferencia de su último lustro en las carreras de Endurance, esta temporada tendrá 14 fines de semana y el que viene arrancará la acción en el circuito callejero del Albert Park, en Melbourne, Australia, junto a la Fórmula 1, adonde sueña poder llegar.

Del otro del teléfono se escucha sonido ambiente con niños jugando en un parque y otras personas conversando. En ese marco, desde España, el corredor de Ingeniero Maschwitz analizó su pretemporada y por qué tuvo un salto de calidad con la escudería Van Amersfoort Racing (VAR). “Fueron test muy positivos porque me sentí mucho más cómodo y suelto comparado a los test de Abu Dhabi. Obviamente, para mí cada vuelta que doy, cada día que doy en este auto, es tan diferente al otro. Me siento más natural, más conectado o como me gusta decir ‘más uno con el auto’”.

Nico vuelve a correr en monopostos luego de cinco temporadas y se está readaptando a esa clase de coches luego de brillar en el mundo de las carreras de Resistencia, donde logró ser piloto oficial de General Motors y fue campeón ecuménico en la Clase LMGTE Am del Campeonato Mundial de Endurance (WEC). Ganó dos veces en su divisional en las 24 Horas de Le Mans, y una vez las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring. Su nivel lo llevó a tener una chance en la Hypercar del WEC a bordo de un Porsche 963 de un equipo privado, el Proton Competición, que ante la escasez de presupuesto lo llevó a correr sin repuestos y, pese a ello, pudo sumar un punto al ser décimo en San Pablo el año pasado.

En los entrenamientos de pretemporada en Barcelona, Nico dio un total de 203 vueltas y sumó 933 kilómetros. Logró ser segundo en el primer día y en el segundo fue quinto a solo 130/1000 del más rápido, en una tanda en la que todos pusieron juegos nuevos del neumático blando (el más rápido). Todo lo que le pidió a su equipo se lo cumplieron y, de hecho, los neerlandeses de VAR trabajaron mucho en el Dallara del argentino. Por ejemplo, se mejoró el peso del auto para que fuera más liviano y ágil, ya que el competidor que precedió a Nico, John Bennett, tiene una contextura física más chica. Además, desarmaron la parte delantera para poder reacomodar en tres centímetros el volante hacia adelante y lograr que Varrone pudiera conducir más cómodo.

El argentino tiene una gran relación con su ingeniero, Marc Giannone (Crédito: Prensa Nico Varrone / VAR)

Nico, de 25 años, revela que “de momento no me siento al cien, me faltan cosas por mejorar. Es una combinación de pequeñas cosas, ya que esto fue un cambio bastante grande. El manejo, la goma, un montón de cosas que son muy nuevas. La verdad es que es muy difícil y es un auto que no es fácil de manejar. Obviamente, si venías de Fórmula 3 o haciendo toda la escalera, estás más acostumbrado porque viene todo como una escalera más armada. Me faltan más vueltas con el auto y tener referencias. Pero siento que en cada momento que giro voy pegando grandes saltos. Te lo resumo: me falta ‘conocernos’ con el auto, sentirme o encontrarme con el auto, que es lo que me pasa cuando me subo a un GT o a un prototipo”.

El equipo VAR terminó penúltimo el año pasado, pero de la mano de Varrone se mostró competitivo. Su compañero de equipo, el mexicano Rafael Villagómez, inicia su cuarta temporada en la categoría y en el team neerlandés. “Es una categoría muy competitiva y con equipos muy fuertes. Al menos ahora en los test dimos un pantallazo de que estamos en una buena posición para la primera carrera. Pero sabemos cómo son los test, siempre hay que tomarlos con cautela. Estamos bastante firmes respecto a los test de Abu Dhabi. El balance general es positivo, pero hay que seguir trabajando en pequeños detalles”.

Luego de estas primeras pruebas tiene un panorama más claro de sus posibilidades. Al respecto, indica: “Me encantaría ser competitivo durante el año, consistente, clasificando adelante, siendo de los más rápidos. Después, el resultado obviamente es una circunstancia, todos queremos ganar, me encantaría ir y ganar la primera carrera. Pero si podemos ser competitivos, clasificar adelante, estar rápidos ya desde el inicio, es algo muy positivo teniendo en cuenta el contexto, de dónde venimos y cómo venimos. Así que ese sería el objetivo. Las carreras de F2 son una lotería, las prácticas son pocas, cerrar la vuelta (en clasificación) es muy difícil, es todo un gran casino siempre”.

Sobre el escenario australiano de este fin de semana sostiene que “es un circuito icónico, así que va a ser una emoción bárbara estar ahí. Al ser un circuito callejero, las primeras vueltas de práctica y hasta la clasificación en la pista va a estar muy verde. Pero de la práctica a la clasificación va a haber una gran mejora de pista, así que va a haber que estar muy atento a eso, a adaptarnos rápido al cambio de grip (adherencia al asfalto). Habrá que estar con cuidado las primeras vueltas, ya que va a estar muy sucio y hay que tener una buena estrategia para encarar un fin de semana, así que va a ser muy interesante”.

El bonaerense "quemó los libros" ya que viene del mundo del Endurance y busca llegar a la F1 (Crédito: Prensa Nico Varrone / VAR)

Del resto de los circuitos, cuenta dónde se ve con más chances. “Tendría que ser un Bahréin, porque hay que cuidar la goma y quizá la experiencia del Endurance me puede ayudar y aparte lo conozco bastante. Otros circuitos que conozco son Barcelona, Silverstone, Spa-Francorchamps, Monza, Abu Dhabi y Qatar. En esos son en los que más fe me tengo, pero por ahí en una de esas hay una sorpresa en un circuito nuevo y aparecés adelante”.

En la Fórmula 2 hay dos carreras, una el sábado que se llama Sprint porque es la más corta y en su grilla de partida se invierten los diez primeros de la clasificación. Los sábados se disputa la competencia principal, que tiene cambios de neumáticos. “Es muy importante el tema de las gomas porque degradan bastante, son muy sensibles a todo lo que hacés, así que hay que tener un manejo muy especial para ser rápido y cuidarlas lo máximo posible. Así que va a ser toda una ciencia nueva. Creo que va a haber circuitos en los que va a haber carreras muy lindas, y otros circuitos que van a ofrecer carreras más aburridas. Va a haber que entender bien la estrategia y estar muy fino en el manejo para sacar el máximo de la goma y hacerla rendir”.

En Melbourne habrá tres argentinos presentes, ya que además de él correrán Franco Colapinto en la Fórmula 1 y Mattia Colnaghi en la Fórmula 3. Al respecto, destaca que “es un espectáculo. Es un momento súper emotivo para los fans argentinos y para nuestro automovilismo. Es un orgullo para todos, no solo para los pilotos, sino también para la gente. Hay que disfrutarlo y obviamente la gente va a tener varios problemas de pareja en la casa (risas) porque algunos se van a quedar toda la noche despiertos. Se está volviendo a ver en Europa lo que era hace muchos años, con tantos argentinos corriendo allá y es algo muy positivo”.

En Barcelona dio 203 vueltas y 933 kilómetros (Crédito: Prensa Nico Varrone / VAR)

La actividad comenzará este jueves con la práctica libre a las 20.00 (hora de Argentina). El viernes se llevará a cabo la clasificación (00.55). Las carreras serán el sábado con la Sprint (00.10) y la principal (21.25).

Cabe recordar que Nico Varrone en 2020, en plena pandemia de COVID-19, estuvo a punto de dejar de correr por falta de presupuesto. Pero gracias a su sacrificio y la labor de José Manuel Balbiani, uno de sus managers, logró mostrar su talento en el Endurance. Su historia rompió el paradigma de la escalera tradicional para llegar a la F1, ya que de los monopostos pasó a los autos con techo, y volvió a los monoplazas. “Cada tanto paro la pelota, me pongo a pensar y digo ‘qué locura’. En ese sentido es una carrera totalmente bizarra, ¿no? Como siempre digo yo, si uno se pone a analizar, no es nada ortodoxa mi carrera en cuanto a los pasos que hay que hacer y por dónde hay que hacer el camino. Creo que estamos marcando un camino totalmente fuera de lo normal. Eso me da risa y obviamente que me pone muy contento, porque significa que gracias a todo lo que hicimos, con la pasión que lo hacemos, salieron oportunidades. Obviamente, me motiva más porque al venir de otro lado, más motivación me da para hacerlo bien y marcar un poco mi camino. Nada es imposible en la vida y, que las cosas no sean de una manera, no implica que no se pueda llegar. Me motiva mucho seguir intentándolo, más que nada como un lema de vida, como una frase o una forma de vivir”.

Nicolás Varrone inicia su camino en la Fórmula 2 y cabe recordar que, al ser piloto oficial de General Motors, es posible que, de lograr buenos resultados, se le abra una puerta en el flamante equipo Cadillac. Los norteamericanos no tienen la edad como una condición excluyente y nadie le quita la ilusión al piloto bonaerense en su sueño de llegar a la Fórmula 1.