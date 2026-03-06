Deportes

Cristiano Ronaldo encendió las alarmas en Portugal por su lesión a 97 días del Mundial: “Más grave de lo esperado”

Jorge Jesús, entrenador del conjunto saudí, alertó sobre la condición física del delantero luso

La lesión de Cristiano Ronaldo
La lesión de Cristiano Ronaldo es "más grave de lo esperado" y estará cerca de 4 semanas fuera de los campos de juego (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El entrenador del Al Nassr, Jorge Jesús, confirmó este viernes que la lesión de Cristiano Ronaldo es más grave de lo esperado, lo que pone en duda su inmediata reincorporación tanto al club saudí como a la selección nacional de Portugal. El delantero portugués, de 41 años, abandonó el último partido del equipo con molestias musculares en la parte posterior del muslo derecho y, tras los exámenes médicos, el club determinó que el proceso de recuperación exigirá reposo y tratamiento especializado fuera del país.

La situación fue detallada por el director técnico en una conferencia de prensa. El entrenador explicó que, tras la revisión médica posterior al encuentro contra el Al Fayha, se detectó una lesión muscular de mayor complejidad que la diagnosticada inicialmente. “En el último partido salió con molestias musculares. Tras las pruebas se evidenció que la lesión era más grave de lo esperado y requería reposo y recuperación”, declaró el estratega del Al Nassr.

De acuerdo con la información oficial difundida el martes 3 de marzo, el Al Nassr informó que su capitán sufrió una lesión muscular en el muslo derecho. “A Cristiano Ronaldo le han diagnosticado una lesión muscular en el muslo tras el último partido contra Al Fayha. Comenzó su programa de rehabilitación y estará bajo evaluación diaria”, comunicó el club saudí. Por esta razón, el delantero portugués quedó descartado para el próximo compromiso ante el Neom, programado para este sábado 7 de marzo por la liga local. Además, el partido pendiente de la Liga de Campeones Asiática frente al Al Wasl, dirigido por Rui Vitória, fue pospuesto a raíz de la tensión militar en Oriente Medio.

La lesión se produjo el sábado durante la victoria 3-1 del Al Nassr ante el Al Fayha. Cristiano Ronaldo marcó un gol de penal y falló otro, pero a nueve minutos del final debió dejar el campo de juego por molestias físicas. Al término del partido, se observó al jugador con hielo aplicado sobre la zona afectada.

Jorge Jesús brindó detalles de
Jorge Jesús brindó detalles de la lesión de Cristiano Ronaldo (REUTERS/Stringer)

El avión privado del futbolista viajó de Riad a Madrid el 3 de marzo, según informó el medio luso A Bola. Allí, acompañado por su esposa Georgina Rodríguez y sus hijos, el delantero continuará con su tratamiento bajo la supervisión de un especialista de confianza, como lo han hecho otros jugadores del club en el pasado. El entrenador del Al Nassr precisó: “Cristiano viajará ahora a España, al igual que otros jugadores que fueron a recibir tratamiento cuando se lesionaron. Su lesión requirió tratamiento en Madrid con su terapeuta personal, y esperamos que regrese pronto y ayude al equipo”.

El plan de recuperación del delantero contempla una permanencia de varios días en la capital española, con el objetivo de acelerar su regreso a la competencia. El siguiente partido del Al Nassr está agendado para el 14 de marzo como visitante contra el Al Khaleej, aunque la presencia del capitán portugués en esa cita también se encuentra descartada. Según el mencionado medio, la recuperación del ex futbolista de Juventus y Real Madrid demandará “un periodo de recuperación de al menos cuatro semanas”.

Con menos de 100 días para el inicio de la Copa del Mundo, la ausencia de CR7para la próxima ventana de amistoso alerta a la selección lusa. El atacante, de esta manera, regresaría en abril, a falta de poco más de dos meses para el estreno oficial del equipo en la cita máxima. Portugal iniciará su camino en el Mundial el 17 de junio en el estadio NRG en Houston contra el ganador del Repechaje Internacional A (Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo). Sus otros contrincantes serán Uzbekistán (23 de junio, también en Houston) y Colombia (27 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami).

De esta manera, el impacto de la lesión también se hace sentir en la selección de Portugal, que afronta la fecha FIFA con dos bajas sensibles: Cristiano Ronaldo y el defensor Nélson Semedo. La selección dirigida por Roberto Martínez tiene previstos dos amistosos internacionales ante México y Estados Unidos los días 28 y 31 de marzo, en la recta final de la preparación para la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

La baja de CR7 se suma a la de Nélson Semedo, actual defensor del Fenerbahçe en Turquía, quien sufrió una rotura parcial del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. El diagnóstico fue confirmado el 2 de marzo, tras abandonar el campo al minuto 20 del empate 2-2 entre Fenerbahçe y Antalyaspor por la Superliga turca.

