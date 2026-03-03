El álbum de fotos y los videos del íntimo casamiento de la figura de la F1 Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux

Charles Leclerc y su pareja compartieron imágenes de su casamiento

El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc y la modelo Alexandra Saint Mleux formalizaron su matrimonio en una ceremonia civil privada en Mónaco, compartiendo imágenes y videos del evento que rápidamente captaron la atención tanto de aficionados al automovilismo como del mundo de la moda. Según reportó Hola!, la pareja optó por un evento íntimo, rodeados solo de familiares y amigos cercanos, en el contexto del inicio de la nueva temporada de la máxima categoría del automovilismo.

La boda, que se celebró el sábado 28 de febrero en el Principado de Mónaco, constituyó la primera parte de una unión que tendrá continuidad el próximo año, cuando los recién casados planean realizar una celebración más extensa, según detalló el propio piloto en sus redes sociales. Alexandra Saint Mleux confirmó esta noticia con una publicación en la que remarcó: “No puedo esperar a volver a casarme contigo de nuevo el año que viene”, refiriéndose a la segunda parte del enlace, que incluirá a más allegados de la pareja.

El evento se caracterizó por su estricta privacidad, pero la confirmación llegó a través de las cuentas de Instagram de los protagonistas. Charles Leclerc publicó un carrusel de fotos y videos junto a su esposa, acompañado por la frase: “Un día que siempre recordaremos”. Las imágenes revelaron detalles de la ceremonia y permitieron observar la elección estética de la pareja, así como la presencia de su inseparable perro, Leo, quien acompañó a los novios en todo momento.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux compartieron imágenes de su casamiento

Uno de los elementos más comentados fue la llegada de la pareja a bordo de un Ferrari 250 Testa Rossa de 1957, cuyo valor asciende a 30 millones de euros. Esta elección fue interpretada como un guiño a la estrecha relación de Leclerc con la escudería italiana, además de reforzar el vínculo familiar con la marca para la que compite en la Fórmula 1. La pareja fue escoltada por la policía monegasca, consolidando el carácter exclusivo de la jornada.

En el apartado de la moda, la ahora Alexandra Leclerc optó por un vestido de alta costura de la firma australiana Paolo Sebastian, dirigida por el diseñador Paul Vasileff, destacó la revista Hola!. El diseño presentaba encaje floral semitransparente, escote bardot en V, manga larga y una confección adornada con miles de piedras Swarovski. El look se completó con un ramo de peonías y un recogido perlado. De acuerdo con el propio atelier, la elección reflejó la preferencia de la modelo por la transparencia y los bordados estratégicos.

La boda también incluyó una referencia emotiva al anuncio del compromiso, realizado en noviembre de 2025. En esa ocasión, Leclerc utilizó a su perro Leo para entregar un mensaje a Alexandra: “Papá quiere casarse contigo”.

Charles Leclerc posa con sus hermanos y su perro Leo

La pareja, que se conoció durante la Semana de la Moda de París en 2023, mantuvo su relación fuera del foco mediático durante los primeros meses. Su primera aparición pública juntos se produjo en el torneo de Wimbledon, en Londres. Desde entonces, han procurado resguardar su vida privada, aunque han compartido hitos relevantes en redes sociales. Saint Mleux, quien suma más de 3,4 millones de seguidores en Instagram y mantiene una presencia activa en el entorno digital y la moda, modificó recientemente su nombre en la plataforma a Alexandra Leclerc.

El contenido audiovisual del evento, incluyendo los videos publicados en Instagram, fue producido por Sidequest, un estudio creativo cofundado por el propio Leclerc junto al fotógrafo Antoine Truchet y el estratega de marca Nicolas Jayr. Esta decisión permitió a la pareja controlar la narrativa visual de su enlace, reforzando el perfil bajo que han mantenido desde el inicio de su relación.

De momento, la luna de miel queda pospuesta por el calendario deportivo de Leclerc, quien viajó directamente a Australia para el arranque de la temporada de Fórmula 1 previsto para el próximo fin de semana del 8 de marzo. La boda civil de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux marca un nuevo capítulo en la vida del piloto monegasco, combinando la exclusividad del entorno de Mónaco, la presencia de símbolos familiares y la proyección global de ambos protagonistas.

Todas las fotos del casamiento

Charles Leclerc comparte un momento emotivo con su perro, quien lució un elegante traje en su casamiento

Charles Leclerc posa junto a elegantes invitadas durante la celebración de su boda

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux compartieron un emotivo momento de su boda, sentados de la mano mientras su perro descansa a su lado

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux sonríen juntos durante su ceremonia de boda

La mascota de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se convirtió en el centro de atención durante su emotivo casamiento

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux compartieron un viaje en un clásico Ferrari rojo con su perro

Alexandra Saint Mleux luce un impresionante vestido nupcial

La pareja se fotografió en un balcón adornado con flores blancas

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux caminaron juntos tomados de la mano, rodeados de una decoración floral blanca

La novia y Leo, la mascota de la pareja que se convirtió en protagonista del evento

Alexandra Saint Mleux posa elegantemente con un vestido de novia blanco y encaje en un balcón con barandales de mármol

Alexandra Saint Mleux posó con su elegante vestido de novia

Alexandra Saint Mleux llevó un look recogido adornado con flores blancas.

La entrada del edificio en donde se desarrolló el casamiento

El piloto de Fórmula 1 compartió las fotos en sus redes sociales

El look de Alexandra Saint Mleux

Leo descansa elegantemente sobre el voluminoso vestido de la novia

La recien casada firmó un documento importante durante su ceremonia.

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux posan junto a su perro en un balcón decorado con flores blancas en Mónaco

Alexandra Saint Mleux posa elegantemente con su vestido de novia

Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc, compartieron un momento íntimo en uno de los balcones del lugar