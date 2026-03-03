Deportes

El álbum de fotos y los videos del íntimo casamiento de la figura de la F1 Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux

El piloto de Ferrari y la modelo compartieron las imágenes en sus redes sociales y anunciaron una “parte 2″

Guardar
Charles Leclerc y su pareja compartieron imágenes de su casamiento

El piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc y la modelo Alexandra Saint Mleux formalizaron su matrimonio en una ceremonia civil privada en Mónaco, compartiendo imágenes y videos del evento que rápidamente captaron la atención tanto de aficionados al automovilismo como del mundo de la moda. Según reportó Hola!, la pareja optó por un evento íntimo, rodeados solo de familiares y amigos cercanos, en el contexto del inicio de la nueva temporada de la máxima categoría del automovilismo.

La boda, que se celebró el sábado 28 de febrero en el Principado de Mónaco, constituyó la primera parte de una unión que tendrá continuidad el próximo año, cuando los recién casados planean realizar una celebración más extensa, según detalló el propio piloto en sus redes sociales. Alexandra Saint Mleux confirmó esta noticia con una publicación en la que remarcó: “No puedo esperar a volver a casarme contigo de nuevo el año que viene”, refiriéndose a la segunda parte del enlace, que incluirá a más allegados de la pareja.

El evento se caracterizó por su estricta privacidad, pero la confirmación llegó a través de las cuentas de Instagram de los protagonistas. Charles Leclerc publicó un carrusel de fotos y videos junto a su esposa, acompañado por la frase: “Un día que siempre recordaremos”. Las imágenes revelaron detalles de la ceremonia y permitieron observar la elección estética de la pareja, así como la presencia de su inseparable perro, Leo, quien acompañó a los novios en todo momento.

Charles Leclerc y Alexandra Saint
Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux compartieron imágenes de su casamiento

Uno de los elementos más comentados fue la llegada de la pareja a bordo de un Ferrari 250 Testa Rossa de 1957, cuyo valor asciende a 30 millones de euros. Esta elección fue interpretada como un guiño a la estrecha relación de Leclerc con la escudería italiana, además de reforzar el vínculo familiar con la marca para la que compite en la Fórmula 1. La pareja fue escoltada por la policía monegasca, consolidando el carácter exclusivo de la jornada.

En el apartado de la moda, la ahora Alexandra Leclerc optó por un vestido de alta costura de la firma australiana Paolo Sebastian, dirigida por el diseñador Paul Vasileff, destacó la revista Hola!. El diseño presentaba encaje floral semitransparente, escote bardot en V, manga larga y una confección adornada con miles de piedras Swarovski. El look se completó con un ramo de peonías y un recogido perlado. De acuerdo con el propio atelier, la elección reflejó la preferencia de la modelo por la transparencia y los bordados estratégicos.

La boda también incluyó una referencia emotiva al anuncio del compromiso, realizado en noviembre de 2025. En esa ocasión, Leclerc utilizó a su perro Leo para entregar un mensaje a Alexandra: “Papá quiere casarse contigo”.

Charles Leclerc posa con sus
Charles Leclerc posa con sus hermanos y su perro Leo

La pareja, que se conoció durante la Semana de la Moda de París en 2023, mantuvo su relación fuera del foco mediático durante los primeros meses. Su primera aparición pública juntos se produjo en el torneo de Wimbledon, en Londres. Desde entonces, han procurado resguardar su vida privada, aunque han compartido hitos relevantes en redes sociales. Saint Mleux, quien suma más de 3,4 millones de seguidores en Instagram y mantiene una presencia activa en el entorno digital y la moda, modificó recientemente su nombre en la plataforma a Alexandra Leclerc.

El contenido audiovisual del evento, incluyendo los videos publicados en Instagram, fue producido por Sidequest, un estudio creativo cofundado por el propio Leclerc junto al fotógrafo Antoine Truchet y el estratega de marca Nicolas Jayr. Esta decisión permitió a la pareja controlar la narrativa visual de su enlace, reforzando el perfil bajo que han mantenido desde el inicio de su relación.

De momento, la luna de miel queda pospuesta por el calendario deportivo de Leclerc, quien viajó directamente a Australia para el arranque de la temporada de Fórmula 1 previsto para el próximo fin de semana del 8 de marzo. La boda civil de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux marca un nuevo capítulo en la vida del piloto monegasco, combinando la exclusividad del entorno de Mónaco, la presencia de símbolos familiares y la proyección global de ambos protagonistas.

Todas las fotos del casamiento

Charles Leclerc comparte un momento
Charles Leclerc comparte un momento emotivo con su perro, quien lució un elegante traje en su casamiento
Charles Leclerc posa junto a
Charles Leclerc posa junto a elegantes invitadas durante la celebración de su boda
Charles Leclerc y Alexandra Saint
Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux compartieron un emotivo momento de su boda, sentados de la mano mientras su perro descansa a su lado
Charles Leclerc y Alexandra Saint
Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux sonríen juntos durante su ceremonia de boda
La mascota de Charles Leclerc
La mascota de Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se convirtió en el centro de atención durante su emotivo casamiento
Charles Leclerc y Alexandra Saint
Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux compartieron un viaje en un clásico Ferrari rojo con su perro
Alexandra Saint Mleux luce un
Alexandra Saint Mleux luce un impresionante vestido nupcial
La pareja se fotografió en
La pareja se fotografió en un balcón adornado con flores blancas
Charles Leclerc y Alexandra Saint
Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux caminaron juntos tomados de la mano, rodeados de una decoración floral blanca
La novia y Leo, la
La novia y Leo, la mascota de la pareja que se convirtió en protagonista del evento
Alexandra Saint Mleux posa elegantemente
Alexandra Saint Mleux posa elegantemente con un vestido de novia blanco y encaje en un balcón con barandales de mármol
Alexandra Saint Mleux posó con
Alexandra Saint Mleux posó con su elegante vestido de novia
Alexandra Saint Mleux llevó un
Alexandra Saint Mleux llevó un look recogido adornado con flores blancas.
La entrada del edificio en
La entrada del edificio en donde se desarrolló el casamiento
El piloto de Fórmula 1
El piloto de Fórmula 1 compartió las fotos en sus redes sociales
El look de Alexandra Saint
El look de Alexandra Saint Mleux
Leo descansa elegantemente sobre el
Leo descansa elegantemente sobre el voluminoso vestido de la novia
La recien casada firmó un
La recien casada firmó un documento importante durante su ceremonia.
Charles Leclerc y Alexandra Saint
Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux posan junto a su perro en un balcón decorado con flores blancas en Mónaco
Alexandra Saint Mleux posa elegantemente
Alexandra Saint Mleux posa elegantemente con su vestido de novia
Alexandra Saint Mleux y Charles
Alexandra Saint Mleux y Charles Leclerc, compartieron un momento íntimo en uno de los balcones del lugar

Temas Relacionados

deportes-internacionalCharles LeclercFerrariFórmula 1Automovilismo

Últimas Noticias

Revelaron la frase que Franco Mastantuono le dijo al árbitro y provocó su expulsión en la derrota del Real Madrid

El jugador argentino vio la tarjeta roja en tiempo de descuento y podría perderse un par de partidos tras el informe del juez

Revelaron la frase que Franco

Todo listo para la llegada de Coudet: horario de arribo y cuándo comienza su ciclo en River Plate

El entrenador aterrizará en las primeras horas del día y, sin escalas, se pondrá al frente del plantel profesional en una transición que la dirigencia ejecutó con rapidez. Su desembarco abre una nueva etapa en River Plate, con la urgencia de recuperar confianza y resultados

Todo listo para la llegada

Sorpresa en Brasil: Flamengo despidió a Filipe Luis después de ganar 8-0 y clasificar a la final de un torneo

El Mengao tomó la decisión minutos después de vapulear al Madureira. El club venía de caer en la Recopa Sudamericana ante Lanús

Sorpresa en Brasil: Flamengo despidió

Mano a mano con Nico Varrone antes su debut en la Fórmula 2: “Busco ser competitivo desde el inicio”

El argentino tendrá su bautismo este fin de semana en Australia. Qué le falta para hermanarse más con el auto, las claves para pelear este fin de semana y por qué su historia es bizarra

Mano a mano con Nico

Tras el empate de River Plate en Mendoza, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

El Millonario igualó 1-1 frente a Independiente Rivadavia, que se mantiene en la cima de su grupo. En la otra zona, el líder es Vélez, que superó a Estudiantes en La Plata. Cómo sigue la octava fecha del campeonato

Tras el empate de River
DEPORTES
Revelaron la frase que Franco

Revelaron la frase que Franco Mastantuono le dijo al árbitro y provocó su expulsión en la derrota del Real Madrid

Todo listo para la llegada de Coudet: horario de arribo y cuándo comienza su ciclo en River Plate

Sorpresa en Brasil: Flamengo despidió a Filipe Luis después de ganar 8-0 y clasificar a la final de un torneo

Mano a mano con Nico Varrone antes su debut en la Fórmula 2: “Busco ser competitivo desde el inicio”

Tras el empate de River Plate en Mendoza, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

TELESHOW
La reacción de Dante Spinetta

La reacción de Dante Spinetta ante los rumores que lo vinculan con Griselda Siciliani

Joaquín Levinton habló de cómo está hoy su salud: "Pude volver a hacer las cosas mías"

Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano, habló sobre su temprana salida de la casa: “Sobrepensé y no me relajé nunca”

La sensual producción de fotos de Marta Fort luego de cumplir 22 años que encendió las redes

Guillermo Francella recordó una divertida anécdota familiar que terminó mal: “Me enojé con él”

INFOBAE AMÉRICA

Aprueban discutir proyecto que crea

Aprueban discutir proyecto que crea registro nacional de pacientes diabéticos en Panamá

El cierre del estrecho de Ormuz puso a China en alerta: es el principal comprador de petróleo de Irán

Fuertes pérdidas en las principales bolsas europeas y subas de los precios energéticos por el conflicto en Medio Oriente

Zelensky ofreció ayuda contra drones iraníes a países de Medio Oriente si consiguen que Putin acepte un alto el fuego

La agencia atómica de la ONU confirmó daños en la instalación nuclear iraní de Natanz pero sin peligro radiológico