“Que vuelva a Argentina”: las duras críticas que recibió Balerdi en Francia tras errar un penal y quedar eliminado de la Copa

Balerdi erró un penal en la eliminación del Marsella de la Copa

La eliminación del Olympique de Marsella en cuartos de final de la Copa de Francia ha desatado una oleada de cuestionamientos hacia el defensor argentino Leonardo Balerdi, protagonista en la tanda de penaltis donde el club quedó fuera del certamen. En una noche disputada en el estadio Vélodrome ante el Toulouse, los locales vieron escapar, una vez más, la posibilidad de conquistar su primer trofeo desde la temporada 2011-2012.

El desenlace, marcado por errores desde los doce pasos, expuso nuevamente las dificultades del equipo para sobreponerse a la presión, según reportó LeParisien.

De acuerdo con el análisis del medio galo, el Marsella acumula cuatro eliminaciones consecutivas en la Copa de Francia a través de tandas de penaltis. Frente al Toulouse, la serie concluyó 3-4 tras el empate 2-2 en el tiempo reglamentario. Antes, el equipo ya había sucumbido ante el Annecy en 2023, el Rennes en 2024 y el Lille en 2025, todas en su propio estadio. El medio francés remarcó que algunos jugadores han fallado repetidamente en estos momentos decisivos, entre ellos Balerdi, quien ya había errado un penalti en la eliminatoria contra el Annecy tres años atrás.

Las críticas se intensificaron por la decisión del entrenador Habib Beye de incluir a Balerdi entre los lanzadores. El columnista Daniel Riolo, editorialista de After Foot en RMC Sports, apuntó a la falta de confianza del defensor argentino: “El entrenador piensa: ‘Tiene el coraje, quiere ir a por todas’, pero no, en realidad no. Tienes que decirle: ‘Para, te estás excediendo en todo lo que quieres hacer. Intentas comprar confianza, pero no es así. La confianza no se compra en el supermercado’”, afirmó Riolo.

El propio Riolo se mostró sorprendido por la gestión de los penaltis: “Al principio, son Greenwood y Aubameyang. Los dos lanzan un penalti, lo controlan a la perfección, marcan, sin problema. Un central que lanza un penalti es bastante normal, pero no él, no Balerdi. Aguerd se salió con la suya de milagro porque le obligaron a repetirlo, pero la forma en que lo lanzó fue grotesca. El entrenador debería haber dicho: ‘No puedo sacar a Leo, quédate en el banquillo, veo que quieres redimirte’. Este tipo se está castigando a sí mismo, tiene un dolor constante. Creo que está en las nubes, pero la afición no le va a tener lástima”, sostuvo el editorialista, de acuerdo con RMC.

Balerdi fue criticado por los hinchas tras el partido (AFP)

La reacción de la hinchada no se hizo esperar. De acuerdo con La Provence, que le dio un puntaje de 2/10 al desempeño del argentino, numerosos fanáticos del Olympique de Marsella exteriorizaron su frustración a la salida del estadio, con mensajes dirigidos de manera directa a Balerdi. “Balerdi, eres un desastre. Seguro que soy mejor que tú en fútbol, incluso peleando... Soy mejor en todo. Eres un desastre, no te mereces este club”, declaró un simpatizante en diálogo con el medio local. Otros pidieron que vuelva a su país: “Debería volver a Argentina” y “Balerdi está acabado, no quiero verlo más ni de capitán ni de defensa”.

El contexto deportivo tampoco favorece al jugador. La eliminación frente al Toulouse, dirigido por el español Carles Martínez, representó un nuevo revés para un club que no supera la barrera de los cuartos de final desde la temporada 2015-2016. El Marsella se adelantó dos veces en el marcador gracias a Mason Greenwood e Igor Paixao, pero el Toulouse igualó en ambas ocasiones.

En cuanto al futuro de Balerdi, su contrato con el Olympique de Marsella se extiende hasta junio de 2028. Las declaraciones recogidas por RMC y La Provence reflejan la presión y el descontento que rodean al defensor. “Se ve que lleva el peso del mundo sobre sus hombros, lo asume todo, intenta sobrellevarlo. Se ve que quiere hacerlo bien, pero no lo consigue, está enfermo. Es triste decirlo, pero así es. Nunca, jamás, debería tirar un penalti”, sentenció Daniel Riolo en su análisis emitido por la radio francesa.

El desenlace en el Vélodrome significó para el Olympique de Marsella no solo una nueva eliminación en cuartos de final, sino una confirmación de su dificultad para resolver desde los once metros y un foco de críticas sobre el rendimiento y la gestión de Leonardo Balerdi.