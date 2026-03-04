Lo que no se vio de la conferencia del Chacho Coudet como nuevo DT de River: la broma sobre el histórico 147 que llevó a un entrenamiento

El detrás de escena de la conferencia de prensa del Chacho Coudet como entrenador de River Plate

La habitual calma de las mañanas en el Estadio Monumental se quebró este miércoles cuando Eduardo Chacho Coudet ingresó por primera vez como director técnico de River Plate. La expectativa por la presentación oficial del entrenador transformó el ambiente del club, donde el movimiento habitual de empleados y simpatizantes quedó opacado por la importante presencia de cámaras, micrófonos y cronistas.

El ex estratega de Rosario Central y Racing, durante su paso por el Millonario, dejó una perlita que aún sigue presente en la memoria colectiva del hincha: el día que acudió a un entrenamiento con un 147. En 2002, durante un momento complejo del país, el Chacho apareció en el predio de River en Ezeiza con ese vehículo, reemplazando a la 4x4 en la que se trasladaba habitualmente desde su casa hasta los entrenamientos. “Ando corto de billete y esto es re seguro, te lleva y te trae”, bromeó el ex volante en ese momento.

El día que Cacho Coudet cayó a un entrenamiento de River Plate con un 147

Sobre el cierre de la jornada, cuando comenzó a modelar con una camiseta con su nombre ante las cámaras de todos los fotógrafos y ya fuera de los micrófonos, el estratega fue consultado por el 147. El DT, fiel a su estilo e impronta, soltó que esta vez no se traslada más ese vehículo, pero redobló la humorada: “Vine en bicicleta”.

Otro momento que no dejó pasar el entrenador fue cuando subió su cuerpo técnico para realizarse la tradicional foto. En ese instante, Coudet lanzó una broma entre risas sobre la elección de sus colaboradores de acudir al evento todos con una remera negra.

El cuerpo técnico masculino de River Plate posa unido durante su presentación oficial ante los medios de comunicación en un evento del club (Fotobaires)

Desde temprano, la sala de conferencias —renovada y ampliada a principios de año— se rodeó de vallas para limitar el acceso y asegurar el orden. El vallado, no obstante, no logró contener la curiosidad de varios simpatizantes que se acercaron hasta la zona para preguntar por el motivo del despliegue. El bullicio se mezcló con el ir y venir de los integrantes de prensa y empleados de River.

Dirigentes de peso en la vida institucional del club los vicepresidentes Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty, el secretario Agustín Forchieri y el prosecretario Santiago Pablet Videla, ocuparon las primeras filas minutos antes del ingreso del nuevo cuerpo técnico. La presencia masiva de referentes de la comisión directiva marcó el tono institucional de la jornada, en la que no faltaron saludos discretos, charlas en voz baja y gestos de ansiedad. David Trezeguet —incorporado hace semanas como figura de representación y alianzas estratégicas— se ubicó entre los primeros en llegar, acompañado por el representante Cristian Bragarnik y Leonardo Ponzio, integrante de la secretaría técnica.

La primera foto que subió River Plate del regreso del Chacho Coudet al club (Foto: @RiverPlate)

A las 11:40, Chacho Coudet cruzó la puerta principal de la sala, vestido con camisa blanca y jeans. Lo acompañaban Stefano Di Carlo, presidente del club, y Enzo Francescoli, secretario técnico. El murmullo habitual se convirtió en silencio cuando las cámaras enfocaron el ingreso del trío.

El presidente fue el encargado de abrir la rueda de prensa. “Creemos que es el mejor para este momento de River. Decirle al hincha y al que llena la cancha hace cien partidos consecutivos con mucho esfuerzo que acompañe esta nueva etapa, que la acompañe con entusiasmo porque cuando más unidos estuvimos todos, mejor nos fue. Que todos juntos para adelante volvamos a poner a River en el lugar que todos queremos, que es que River gane y vuelva a jugar bien al fútbol”, manifestó. Dejando en claro el pedido y el mensaje que sobrevoló durante la jornada: unidad. Tanto el club, con el mensaje de la foto de toda la comisión directiva junto al Chacho una vez finalizada la conferencia, como el propio entrenador, remarcando el pedido durante su exposición ante los medios.

El turno de Coudet trajo consigo el tono distendido que suele imprimir en sus apariciones públicas. “Estoy muy contento de que se haya dado. Ahora empezar a trabajar, todavía sin dormir desde ayer. No va a mejorar mucho esta cara durmiendo y todo. Pero tenemos trabajo por delante, entrenamos por la tarde. Comienza un lindo camino juntos y con mucha ilusión", deslizó el técnico ante la primera consulta, provocando risas en la sala.

Su estilo directo y espontáneo quedó expuesto una vez más cuando, ante la pregunta sobre la famosa chalina que lo acompañó en otros equipos, respondió: “Está complicado”, ya que aún no llegaron los primeros fríos a esta parte del planeta. Enseguida, reconoció: “Me gusta el lío”, en alusión al contexto desafiante que atraviesa el fútbol argentino.

En otro momento, un periodista intentó avanzar con una pregunta antes de que el presidente Di Carlo respondiera a la anterior. Coudet interrumpió: “Esperá, que viene el presidente”, marcando el ritmo informal de la conferencia y generando un nuevo clima distendido.

El entrenador recordó que había jurado por sus cuatro hijos mientras dirigía a Alavés y le pidió una corrección al Secretario Deportivo

Otro momento divertido de la conferencia de prensa fue cuando Enzo Francescoli explicó algunos pormenores de su primera charla oficial con Coudet para ofrecerle el cargo. Cuando el secretario técnico sostuvo que el llamado se produjo un viernes, el entrenador rápidamente lo interrumpió para aclarar que fue un sábado, para que luego no lo tilden de mentiroso.

“Después me tratan de mentiroso, tengo cuatro pibes y lo juré por ellos”, dijo recordando su frase en España días atrás. La situación generó algunas risas en la sala, ya que el Chacho había negado el llamado de River en una conferencia de prensa previa al partido de Alavés ante Levante. No obstante, luego aclaró: “No vine a un cumpleaños, pero con la tensión es difícil”, reconoció el entrenador.

Sobre el armado del cuerpo técnico, confirmó la continuidad de Marcelo Barovero como entrenador de arqueros y no descartó la incorporación de Lucho González (actualmente se encuentra en Porto), dejando abierta la puerta para futuros anuncios.

El club apostó por mostrar unidad y solidez institucional en un momento de transición, mientras el nuevo cuerpo técnico asume el desafío deportivo y mediático que implica conducir a uno de los equipos más importantes del país.

En paralelo, la dirigencia de River busca avanzar en la designación del próximo director deportivo y, salvo algún giro de último momento, no utilizarán los cupos que tienen disponibles para incorporar. El debut oficial del nuevo ciclo será el jueves 12 de marzo ante Huracán, tras la postergación del partido frente a Atlético Tucumán.