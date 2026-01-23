River Plate anunció la vuelta de David Trezeguet a la estructura del club: el rol que ocupará

El presidente Stefano Di Carlo junto a David Trezeguet (CARP)

David Trezeguet regresó a River Plate con un desafío completamente nuevo: el club oficializó su incorporación como referente institucional, un puesto orientado a fortalecer la vinculación y la representación de la entidad en el plano nacional e internacional. La noticia marca el inicio de una etapa donde el ex futbolista tendrá a su cargo el desarrollo de alianzas estratégicas y la proyección de la marca River.

La presentación de Trezeguet se realizó junto a Stefano Di Carlo, presidente de la institución, en el marco de una apuesta por consolidar el posicionamiento de River Plate en el ámbito deportivo y empresarial. El ex delantero, que ya había ocupado funciones similares como embajador en la Juventus, llega con la misión de articular las áreas Institucional, Marketing y Comercial del club, buscando nuevas oportunidades de valor y expansión.

El desembarco de Trezeguet responde a una estrategia clara de la dirigencia: potenciar el crecimiento institucional y comercial, aprovechando su experiencia y reconocimiento internacional. Su papel se centrará en el armado y la gestión de alianzas estratégicas con organizaciones, empresas e instituciones, así como en el acompañamiento de acuerdos comerciales y activaciones vinculadas a sponsors y socios estratégicos.

El ex goleador tendrá bajo su órbita la participación en el desarrollo de programas de academias y experiencias formativas, un área que el club considera esencial para el fortalecimiento de su identidad y la formación de jóvenes talentos. Además, integrará la representación institucional y deportiva de River Plate en eventos oficiales, celebraciones, encuentros protocolares y acciones de vinculación, ampliando la presencia del club en distintos escenarios.

La función de Trezeguet incluye la gestión de relaciones con referentes del fútbol, la industria del deporte y actores clave, tanto a nivel local como internacional. Esta labor se realizará en coordinación con las áreas responsables del club, con el objetivo de afianzar la red de contactos y posicionar a River Plate como un actor relevante en el mapa global del fútbol.

Entre las responsabilidades destacadas, se encuentran:

Armado y gestión de alianzas estratégicas con empresas e instituciones.

Acompañamiento en acuerdos comerciales y activaciones con sponsors y partners.

Desarrollo de programas de academias y experiencias formativas.

Representación en eventos oficiales y acciones de vinculación institucional.

Relacionamiento con referentes del deporte y la industria.

David Trezeguet mantiene una relación profunda con River Plate. Su llegada al club en enero de 2012 representó la concreción de un sueño personal, tras una carrera exitosa en Europa. Disputó 37 partidos y anotó 17 goles, convirtiéndose en una pieza fundamental para el ascenso de River Plate a Primera División bajo la dirección técnica de Matías Almeyda.

Su experiencia como embajador de la Juventus le otorga una perspectiva amplia sobre la gestión institucional y la representación de marcas deportivas. Ese antecedente fue valorado por la dirigencia de River Plate para sumar a Trezeguet en este nuevo ciclo, con el objetivo de fortalecer el posicionamiento del club en el plano internacional.

La apuesta por figuras con trayectoria y visión responde a una línea de trabajo sostenida, orientada a consolidar la imagen de River Plate y a generar oportunidades de desarrollo en distintos mercados. La incorporación de Trezeguet se enmarca en este proceso de profesionalización y expansión.

El nuevo rol de Trezeguet implica la colaboración directa con las áreas estratégicas del club para diseñar y ejecutar iniciativas que generen valor agregado. El objetivo central es acompañar la estrategia de crecimiento de River Plate, sumando la experiencia y el reconocimiento internacional del exdelantero.

La representación en eventos, la gestión de alianzas y la articulación con actores clave del deporte forman parte de una agenda que busca proyectar a River Plate más allá de lo deportivo, posicionándolo como un referente en la industria global del fútbol.