El show de Coudet en River con una broma a Francescoli tras “jurar por sus 4 pibes” y una aclaración sobre su carácter: “No vine a un cumpleaños”

El entrenador recordó que había jurado por sus cuatro hijos mientras dirigía a Alavés y le pidió una corrección al Secretario Deportivo

Eduardo Chacho Coudet fue presentado como nuevo director técnico de River Plate en la sala de prensa del Monumental. Tras su salida del Deportivo Alavés, el entrenador de 51 años expresó su ilusión de volver a la Argentina para comandar a uno de los clubes donde fue campeón como jugador y en el que es muy querido por los hinchas.

En medio de su presentación, el técnico que tuvo un paso en el fútbol argentino por Rosario Central y Racing, subrayó que está “sin dormir” desde ayer y que lo disculpen por la cara de cansado ante la falta de sueño. ”Ahora empieza lo lindo", dijo antes de las preguntas de los periodistas y reforzó: “Me gusta el lío, por eso estamos acá”, en referencia a la gran responsabilidad que asumió.

“La bufanda está en la valija. Está un poco caluroso...”, replicó entre risas cuando le consultaron por el atuendo particular que suele utilizar en el banco de los suplentes. Luego, en otro de los momentos divertidos, Coudet interrumpió a Enzo Francescoli, quien dijo que había hablado por primera vez con él un viernes, cuando en realidad el contacto se produjo un sábado: “Después me tratan de mentiroso, tengo cuatro pibes y lo juré por ellos”. La situación generó algunas risas en la sala, ya que el Chacho había negado el llamado de River en una conferencia de prensa previa al partido de Alavés ante Levante.

El ex técnico del Alavés contó que pudo hablar con Marcelo Gallardo, el entrenador saliente, y que el diálogo fue muy positivo para él antes de asumir en River: “Hago una mención especial, somos medio a la antigua y lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo. Le agradezco sus palabras, me hicieron muy bien. Se lo agradezco de corazón. Para mí, moralmente, era enviarle un mensaje. Sus palabras fueron lindas”.

El Chacho aclaró que tiene su carácter, pero pidió "descontracturar un poco"

Sobre la situación de Franco Armani, quien se recupera de una tendinitis, el Chacho reconoció que “siempre atajó bien” contra sus equipos (Racing y Central). También hizo una aclaración sobre su estado de ánimo y destacó que no todo el tiempo lo encontrarán de buen humor: “Debo remarcarles que tengo mi carácter, no soy tan simpático todo el tiempo. No vine a un cumpleaños, pero hay que descontracturar un poco. Conozco el club y desde la tensión es muy difícil. Es un monstruo esto, si no vamos de la mano y reseteamos, se nos va a poner cuesta arriba. Que se dé una competencia sana e interna que sea muy fuerte porque es lo único que elevará el nivel de los jugadores”.

En relación al mercado de pases e incorporación de jugadores, Coudet realzó el concepto de lo difícil de jugar en River y lo comparó cuando llegó en su etapa de jugador: “No es fácil jugar acá: estuve seis meses sin poder pegarle a la pelota”.

*Coudet remarcó lo difícil que es jugar en River

“Lo primero que le digo a los hinchas es unidad. Necesitamos unión, estar juntos. A nivel futbolístico, para que se genere la salida de un entrenador como Marcelo (Gallardo) quiere decir que la cosa no se puso fácil, pero creo en una recuperación, en tratar de que sea con inmediatez y para eso necesitamos la ayuda del mensaje al hincha”, expresó el Chacho como mensaje a los aficionados de River en otra de sus frases más destacadas.

Coudet estuvo acompañado en la sala por el presidente de River, Stefano Di Carlo, y el secretario deportivo, Enzo Francescoli. “Espero que esta etapa traiga muchos éxitos deportivos. Tenemos una convicción profunda y consenso para elegir al Chacho. Queremos decirle al hincha, al que llena la cancha, que acompañe esta nueva etapa con entusiasmo porque cuando más unido hemos estado todos, nos ha ido bien. Quiero invitarlos a abrazar a este proceso y a este entrenador para poner a River en el lugar que todos queremos”, expresó el titular del club.