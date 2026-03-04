Deportes

El inesperado dardo de Gasly a los equipos más fuertes de la F1: “Hay preguntas que deben hacerse”

El compañero de Franco Colapinto en Alpine cuestionó la superioridad de Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull, tras la pretemporada. “Es muy sorprendente”, disparó

Pierre Gasly y Franco Colapinto.
Pierre Gasly y Franco Colapinto. El francés cuestionó la superioridad de los cuatro equipos más fuertes (Prensa Alpine)

La revolución técnica que enfrenta la Fórmula 1 para la temporada que inicia en Australia no alteró con contundencia la distribución de fuerzas: los cuatro equipos que dominaron la última década, McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari, conservan una ventaja visible frente al resto de la parrilla, pese a las limitaciones de pruebas aerodinámicas impuestas por el reglamento.

Este fenómeno, que pone en entredicho la efectividad de la nueva normativa para igualar el rendimiento, genera dudas entre pilotos como Pierre Gasly, quien, en diálogo con la Agence France-Presse (AFP), describió la situación como “sorprendente” y advirtió sobre la posibilidad de que la brecha entre los equipos punteros y el resto permanezca abierta en 2026.

En su análisis previo al Gran Premio de Australia, Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, destacó que los equipos líderes han logrado mantenerse al frente pese a disponer de “casi un 50 % menos de tiempo de desarrollo en el túnel de viento” en comparación con sus competidores directos. “Veremos la jerarquía después de tres o cuatro carreras, pero es muy sorprendente ver a los cuatro equipos punteros seguir al frente, sabiendo que son los que menos tiempo han logrado en el túnel de viento. Hay algunas preguntas que plantearse... Es sorprendente que logren un mejor rendimiento con casi un 50 % menos de tiempo”, observó. “Si tuvieran el mismo tiempo que todos los demás, ¿significaría una ventaja de tres segundos?”

Esta restricción, vigente desde 2021 bajo el sistema de Restricción de Pruebas Aerodinámicas (ATR), debía permitir a los equipos peor clasificados dedicar más tiempo al desarrollo aerodinámico, pero, según remarcó Gasly, el efecto real parece limitado: “Es sorprendente”.

Alpine terminó último en 2025
Alpine terminó último en 2025 y es el equipo con mayor cantidad de horas disponibles para el desarrollo en el túnel de viento (Prensa Alpine)

Gasly señala una persistente segmentación en la parrilla: “Por el momento, parece que hay dos campeonatos, y la diferencia es bastante significativa entre los mejores pilotos y el resto de la parrilla. Parecemos estar en la mitad de la tabla, pero eso tendrá que confirmarse durante los primeros fines de semana”, dijo, y añadió que “el desarrollo del coche será crucial”. Su expectativa es prudente tras una temporada reciente en la que Alpine, con motores Renault, terminó último en el campeonato de constructores. Este invierno, el equipo optó por motores Mercedes e invirtió parte de la temporada anterior en el desarrollo temprano de su monoplaza para 2026.

La incertidumbre es el principal sentimiento de la parrilla a pocos días del estreno. Gasly subraya que “nadie estará listo en Melbourne. Las pruebas también nos hicieron darnos cuenta de que habrá bastantes incógnitas, sobre todo en cuanto a la gestión de la energía, la reacción de los motores, los procedimientos de salida, las paradas en boxes y cuándo cambiarán las condiciones. No hemos rodado bajo la lluvia, por ejemplo, así que si llueve mucho en Australia, sorprenderá a más de uno”.

Las modificaciones introducidas para esta temporada son profundas. Los 22 monoplazas estrenan una aerodinámica rediseñada y apuestan por motores híbridos compuestos por un 50 % de combustión interna y un 50 % eléctricos. Además, la disciplina incorpora un nuevo botón de “boost” que permite un incremento súbito de potencia durante intentos de adelantamiento, lo que modifica tácticas y estrategias de carrera.

El objetivo de Alpine para este año es recuperar terreno y aspirar a puntuar con mayor frecuencia, aunque Gasly recalca que el “desarrollo del coche será crucial” para determinar si el equipo francés puede acortar la brecha respecto a la élite. Mientras tanto, la persistencia del dominio de McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari, a pesar de las restricciones impuestas para favorecer la competitividad, vuelve a poner en el centro del debate la eficacia real de los cambios técnicos implementados en la Fórmula 1.

