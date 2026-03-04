Ciro Messi fue campeón con el Inter Miami y replicó el festejo de Leo tras ganar el Mundial: el guiño de Antonela Roccuzzo

Uno de los hijos de Lionel levantó un trofeo en las Garzas Deportes

Ciro Messi se consagró campeón con el Inter Miami de la Adidas Champions Cup 2026, un torneo que expuso la mejor versión del niño de siete años (cumple 8 el próximo 10 de marzo). El menor de los tres hermanos (Thiago y Mateo) fue parte del equipo Sub-8 de las Garzas, una de las dos categorías que se coronó junto a la Sub-9 de la entidad de los Estados Unidos.

La grabación publicada por la franquicia en las redes sociales vinculadas a la Academia muestra un llamativo detalle que recuerda el mayor momento de felicidad generado en el Mundial de Qatar 2022. Todos sus compañeros estaban en el centro del escenario cuando Ciro apareció por un costado, se colocó en el medio de la formación y alzó el trofeo para comenzar la celebración colectiva. Fue un festejo idéntico al de Leo levantando la Copa del Mundo en suelo qatarí después de imponerse por penales a Francia. Inmediatamente, la publicación se llenó de comentarios y Antonela Roccuzzo le dejó su “me gusta”.

El desempeño individual de Ciro Messi en esta cita juvenil desató una ola de comparaciones con su padre, Lionel Messi, y revitalizó el debate sobre la herencia futbolística en la familia. El niño generó una notable atención en redes sociales gracias a un gol de alto nivel técnico que, para muchos fanáticos, evocó el estilo característico de la Pulga.

El episodio tuvo lugar durante uno de los juegos de la presente edición del torneo celebrado en Florida, que reúne a las mejores academias de fútbol del estado y cuenta con categorías desde Sub-8 hasta Sub-12. Se desarrolló entre el viernes 27 de febrero y el domingo 1 de marzo, días en los cuales los equipos juveniles buscaron avanzar hasta la final bajo la mirada de entrenadores, familiares y aficionados atentos a la aparición de nuevos talentos. El público no tardó en identificar a Ciro no solo por su apellido, sino también por su presencia en el campo y, sobre todo, por su jugada que quedó registrada en video.

El menor del astro argentino se luce en las inferiores del Inter Miami

En la grabación que circuló por distintas plataformas digitales, el dueño del dorsal 10, un número cargado de simbolismo en la trayectoria de su padre, expuso su capacidad de análisis y lectura del juego: primero observó el entorno con calma y esperó el instante adecuado, luego aceleró con decisión cuando la pelota se aproximó, dominó el esférico y ejecutó un triple enganche para desorientar a su adversario. El desenlace de la jugada fue un zurdazo al arco acompañado de una sonrisa en su rostro.

El alcance de la filmación se tradujo en mensajes que inundaron las redes sociales, donde frases como “de tal palo, tal astilla”, “lo lleva en la sangre” y “el heredero en cancha” sintetizaron el sentir de los usuarios. La reacción de la audiencia adquirió dimensiones virales, en particular cuando la cuenta King Messi, que suma más de 28 mil seguidores en X, sentenció: “Ciro no necesita prueba de ADN”. Este fenómeno conecta con otros acontecimientos recientes vinculados a los hijos del capitán argentino. Tanto Thiago Messi como Mateo Messi, hermanos mayores de Ciro, también participan destacadamente en las categorías juveniles del club estadounidense y han llamado la atención por su talento y desarrollo futbolístico.

En entrevistas anteriores citadas por distintos medios, Lionel Messi describió las diferentes características de sus hijos dentro de la cancha: “Thiago es más pensante, organizador, más mediocampista. Mateo es más delantero, le gusta hacer los goles, estar cerca del arco, es inteligente para jugar. Y Ciro es más explosivo, encarador, más del uno contra uno. Es más de hacer sus jugadas”. Estas palabras resuenan al observar el desenvolvimiento de Ciro, para quien la impronta individual y la capacidad de desequilibrar parecen ser rasgos distintivos exhibidos en la última competición.

Su personalidad futbolística queda plasmada no solo en sus intervenciones técnicas, sino también en sus celebraciones. Semanas atrás, tras convertir un gol, el niño protagonizó junto a Lautaro Suárez —hijo del futbolista uruguayo Luis Suárez— un festejo que imitaba la coreografía popularizada por Tiago Palacios y Edwuin Cetré, jugadores de Estudiantes de La Plata. Esa celebración, inspirada en el videojuego Fortnite y surgida luego de un triunfo ante Gimnasia en las semifinales del Torneo Clausura, fue replicada por los niños y rápidamente identificada por los hinchas del club platense.

Mientras tanto, Lionel Messi continúa en plena actividad profesional, luego de los dos goles marcados en la remontada 4-2 al Orlando City en el derbi de Florida. Ahora, se enfoca en el partido de este sábado desde las 18:30 (hora argentina) ante DC United como visitante por la tercera presentación de la Major League Soccer.