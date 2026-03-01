Deportes

El Inter Miami de Messi jugará el Clásico del Sol contra Orlando City por la MLS: hora, TV y formaciones

El equipo dirigido por Javier Mascherano buscará su primera victoria en el certamen estadounidense. El duelo arrancará a las 21 y contará con la transmisión de Apple TV

Horario:

21 (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay)

20 (Venezuela y Bolivia)

19 (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos)

18 (México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica)

01 (España)

Televisación: Apple TV

15:30 hsHoy

Posibles formaciones

Orlando City: Maxime Crépeau; Griffin Dorsey, Iago, David Brekalo, Adrián Marín; Marco Pasalic, Braian Ojeda, Wilder Cartagena, Tyrese Spicer; Duncan McGuire, Martín Ojeda. DT: Óscar Pareja.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcon, Micael, Noah Allen; Telasco Segovia, Rodrigo De Paul; Yannick Bright, Lionel Messi, Mateo Silvetti y Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.

15:15 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Clásico de Sol entre Orlando City e Inter Miami!

Las Garzas de Lionel Messi buscarán su primera victoria en la Major League Soccer (MLS) en el Inter&Co Stadium. El encuentro comenzará a las 21:00 (hora Argentina) y se podrá ver por la plataforma Apple TV.

Inter Miami contará con la
Inter Miami contará con la presencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul (@InterMiamiCF)

