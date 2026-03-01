Deportes

Triple enganche y definición sutil: el golazo de Ciro Messi que generó una ola de comparaciones con su papá

El hijo menor de Lionel Messi sorprendió con una gran conquista con el equipo Sub 8 de la Academia del Inter Miami y provocó una catarata de elogios: “No necesita prueba de ADN”

Se viralizó un golazo de Ciro Messi y desató la comparación inevitable con su padre

Las redes sociales volvieron a centrar su atención en Ciro Messi, el hijo menor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, luego de que se viralizara un video suyo jugando en la Academia del Inter Miami. Con apenas seis años (cumple 7 el 10 de marzo), sorprendió a los fanáticos del fútbol por la destreza mostrada en una jugada individual que culminó en un gol y disparó comparaciones inmediatas con el estilo de su padre.

El contexto en el que ocurrió este episodio fue la Adidas Champions Cup 2026, torneo juvenil que reúne a las mejores academias del fútbol en Florida. La competición, que cuenta con categorías desde Sub-8, donde compite Ciro, hasta Sub-12, se lleva a cabo entre el viernes 27 de febrero y el domingo 1 de marzo. Durante estos días, los equipos buscaron avanzar hasta la final, y la atención se posó especialmente sobre los jóvenes talentos que disfrutan del juego.

El festejo entre Ciro Messi
El festejo entre Ciro Messi y Lauti Suárez (X:@ESPNFC)

En el video que circuló por las distintas plataformas, se observa a Ciro Messi con el dorsal ‘10’ de su equipo, algo que de inmediato evoca la imagen de su padre tanto en sus distintos equipos como en la selección argentina. Su accionar en el campo no pasó inadvertido: primero analiza el entorno, camina por la cancha con tranquilidad, espera el momento justo, y cuando tiene la pelota cerca, acelera velozmente. Controla el juego, ejecuta un triple enganche y encara a su rival directo. La jugada culminó con una definición de zurda al arco y una sonrisa pícara.

La reacción del público no se hizo esperar. Comentarios como “de tal palo, tal astilla”, “lo lleva en la sangre”, y “el heredero en cancha” inundaron las redes, los fanáticos del astro argentino destacaron la naturalidad con la que el pequeño Ciro parece replicar los movimientos de su padre. King Messi, la cuenta de X con más de 28 mil seguidores, remarcó: “Ciro no necesita prueba de ADN”.

El hijo menor del astro argentino se luce en las inferiores del Inter Miami

El fenómeno viral se sumó a otros episodios recientes en los que los hijos del capitán argentino capturaron la atención de los fanáticos. Tanto Thiago como Mateo, sus hermanos mayores, también son protagonistas en las categorías juveniles del club norteamericano. Lionel Messi, en declaraciones anteriores, supo marcar las diferencias en el perfil futbolístico de cada uno: “Thiago es más pensante, organizador, más mediocampista. Mateo es más delantero, le gusta hacer los goles, estar cerca del arco, es inteligente para jugar. Y Ciro es más explosivo, encarador, más del uno contra uno. Es más de hacer sus jugadas”.

La personalidad dentro de la cancha de Ciro se refleja no solo en su estilo de juego, sino también en la manera en que celebra sus goles. Semanas atrás, tras convertir en un partido, protagonizó un festejo junto a Lautaro Suárez, hijo del futbolista uruguayo Luis Suárez. Ambos imitaron una celebración popularizada por Tiago Palacios y Edwin Cetré, jugadores de Estudiantes de La Plata, inspirada en el videojuego Fortnite. El festejo, que surgió después de un triunfo ante Gimnasia en las semifinales del Torneo Clausura, fue replicado por los niños y rápidamente reconocido por los hinchas platenses.

Mientras tanto, Lionel Messi se prepara para disputar el próximo partido de la Major League Soccer frente a Orlando, mientras observa el crecimiento futbolístico de sus hijos en paralelo a su propia carrera. El apellido Messi, en este contexto, vuelve a resonar no solo por los logros del padre, sino por la promesa que representan las nuevas generaciones.

