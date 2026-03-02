La expulsión de Franco Mastantuono en la histórica derrota del Real Madrid contra el Getafe

Real Madrid sufrió una histórica derrota contra el Getafe por 1-0 en el Estadio Santiago Bernabéu. El cuadro merengue, que fue silbado por sus hinchas, desperdició la oportunidad de acercarse a la cima de La Liga de España y quedó a cuatro del Barcelona. Franco Mastantuono volvió a sumar una buena cantidad de minutos después de varios encuentros. A pesar de que estaba concretando una buena actuación con importantes intervenciones, el joven de 18 años fue expulsado en el último minuto por reclamarle al árbitro principal.

El argentino volvió a ser suplente en el duelo contra Getafe, aunque ingresó a los 69 minutos en lugar del turco Arda Güler. En medio de un complejo contexto de partido con el resultado adverso, Mastantuono tuvo una intervención trascendental en una de las primeras jugadas en las que participó: ejecutó un centro preciso con rosca que Antonio Rüdiger logró conectar de cabeza. Sin embargo, el disparo del alemán se fue rozando el palo y no pudo marcar el empate.

Mastantuono continuó generando situaciones de peligro, algo que el Madrid no había concretado antes de su ingreso. A los 79 minutos, Franco lanzó un centro preciso para la irrupción de Rodrygo, pero el arquero David Soria logró tapar el tiro del brasileño. A los 89, el argentino logró meterse al área con la pelota dominada y sacó un remate con la pierna derecha que el guardameta del Getafe despejó al córner.

Sin embargo, sus buenas intervenciones se esfumaron cuando fue expulsado en el último minuto de partido. Después de una falta a favor de los Azulones en el minuto 94, cuando hubo una serie de discusiones entre los futbolistas, Mastantuono se acercó al árbitro Alejandro Muñíz Ruiz a recriminarle una acción. Las cámaras oficiales de la transmisión capturaron al argentino hablándole al réferi, quien, luego de varios segundos en los que el joven de 18 siguió exclamando, le mostró la tarjeta roja directa.

Después de sumar 60 minutos frente al Rayo Vallecano en el primer día de febrero, la actividad de Mastantuono en cancha cayó estrepitosamente en el mes: acumuló 21 minutos en cinco partidos. El ex River Plate sumó 8 minutos contra Valencia y 13 en la vuelta contra el Benfica por la Champions. A su vez, se quedó en el banco de suplentes en Portugal, contra Real Sociedad y en la derrota frente al Osasuna. El dato que contrasta con esto es que el joven de 18 años había sido titular en cinco de los primeros seis partidos de Álvaro Arbeloa como DT de la Casa Blanca.

Más allá de que se perdió varios partidos por una pubalgia a finales del 2025, con la aparición contra Getafe Mastantuono acumula 26 partidos oficiales en los que sumó poco más de 1200 minutos. El argentino convirtió tres goles y brindó una asistencia.

*El centro punzante de Mastantuono que casi deriva en el empate del Madrid

Respecto al desarrollo del partido, Real Madrid tuvo grandes problemas para generar situaciones de peligro. Getafe se plantó con un firme bloque bajo con el que anuló por completo el circuito de juego del Merengue, que se volcó a las jugadas individuales para crear chances de gol.

Además, en cada salida e intento de ofensiva por parte del cuadro local, los dirigidos por José Bordalás cortaban las jugadas con reiteradas infracciones. El equipo visitante contó con las titularidades del central Sebastián Boselli, ex River Plate, el delantero Luis Vázquez, que surgió de Boca Juniors, y el marcador Zaid Romero, con pasado en Estudiantes de La Plata.

Ante este panorama, el equipo visitante se adelantó en el marcador con un golazo del uruguayo Martín Satriano: capturó un rebote en la frontal del área y, de volea, impactó de lleno la pelota para vencer la resistencia de Thibaut Courtois. La temperatura del ambiente en el Santiago Bernabéu se elevó rápidamente y, con el equipo de Álvaro Arbeloa abajo en el marcador, se escucharon constantes silbidos y murmullos contra los jugadores de blanco. La última victoria del Getafe en condición de visitante contra el Madrid fue en el año 2008.

*El ingreso de Mastantuono en el Real Madrid-Getafe

La derrota supone un durísimo golpe para las aspiraciones del Real Madrid: quedó segundo con 60 unidades y el Barcelona estiró su ventaja en la cima con 64. El Merengue volverá a tener actividad el próximo viernes a partir de las 17:00 (hora argentina) contra el Celta de Vigo en condición de visitante. Luego de esto, deberá iniciar la llave de los octavos de final de la UEFA Champions League contra el Manchester City: recibirá al equipo de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu el miércoles 11 de marzo a las 17:00. La serie se cerrará en Inglaterra el martes 17.

En Argentina, la pregunta sobre el rodaje de Mastantuono en Real Madrid es clave porque el viernes 27 de marzo está programada la Finalíssima contra España y el ex River Plate venía siendo uno de los apellidos considerados por Lionel Scaloni en las últimas citaciones, incluso siendo titular contra Venezuela en el último juego de local por Eliminatorias. Vale destacar que, en medio de la escalada de tensión en Medio Oriente, el duelo contra la Furia Roja en Doha encendió las alarmas por una hipotética suspensión.

