¿Corre peligro la Finalissima entre Argentina y España?: Qatar suspendió el fútbol por la tensión en Medio Oriente

Argentina-España se enfrentarán en marzo por la Finalissima

En medio de la tensión en Medio Oriente luego del ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel a Irán que terminó con la muerte del líder supremo iraní Alí Khamenei, la federación de fútbol de Qatar anunció la suspensión de todas sus competiciones, justo cuando restan 26 días para la disputa de la Finalissima entre Argentina y España, a jugarse el 27 de marzo en el estadio Lusail.

“La Asociación de Fútbol de Catar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto a partir de hoy y hasta nuevo aviso. Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la Asociación”, indicó la federación qatarí en un comunicado en sus redes sociales.

Hasta el momento, ni Conmebol ni la UEFA, a cargo de la organización del encuentro, hicieron oficial que el duelo será postergado. Lo mismo sucede con FIFA, que no hizo comentarios frente a la escalada de tensión en la región. De esta manera, habrá que ver cómo evoluciona la crisis en Medio Oriente para conocer si el enfrentamiento entre dos de las selecciones candidatas a luchar por el título de la Copa del Mundo 2026 se jugará en otros país o será reprogramado.

Es importante mencionar que, además del duelo entre argentinos y españoles, unos días después, el 31 de marzo, el equipo que dirige Lionel Scaloni iba a jugar ante el seleccionado local en el último amistoso de la fecha FIFA de marzo previo a lo que será el inicio del Mundial a jugarse desde el 11 de junio en EEUU, México y Canadá.

La Finalissima 2026 reunirá a Argentina y España el viernes 27 de marzo a las 21 (hora local) en el Estadio Lusail, de Doha. El encuentro se celebrará a menos de tres meses antes del inicio del Mundial, amplificando el atractivo de este partido intercontinental entre los campeones vigentes de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024. El horario del partido en Argentina será a las 15, y en España a las 19.

El Estadio Lusail, sede de la Finalissima entre Argentina y España

Ambas selecciones llegan al enfrentamiento como recientes monarcas de sus respectivas competencias. La Roja conquistó la Eurocopa tras vencer en la final a Inglaterra en Berlín, mientras que la Albiceleste se consagró en la última edición de la Copa América 2024 luego de superar a Colombia en la definición y dominó las Eliminatorias Sudamericanas, acumulando 38 puntos con 12 victorias, dos empates y cuatro derrotas, encabezando la tabla regional.

Argentina cerró el año 2025 en la segunda posición del ranking FIFA, solo superada por España, pero el enfrentamiento entre ambos equipos en la próxima Finalissima podría modificar el liderazgo de cara al Mundial 2026. El conjunto que se consagró en el Mundial 2022 ratificó su posición respecto al escalafón de octubre, manteniéndose por encima de Francia, que sigue en el tercer lugar. La selección española, bajo la conducción de Luis de la Fuente, continúa en la cima del escalafón. La expectativa en torno a la Finalissima se incrementa, ya que una victoria argentina, como la obtenida ante Italia en 2022, le permitiría arrebatar el primer puesto a los europeos y recuperar el liderazgo que ostentó desde abril de 2023 hasta septiembre de 2025.

Esta Finalissima forma parte de la colaboración vigente entre UEFA y CONMEBOL destinada a promover duelos de alto nivel entre campeones de América y Europa. La edición previa, celebrada en 2022, tuvo como escenario Wembley, donde la selección argentina derrotó por 3-0 a Italia, consagrándose en el escenario inglés antes de conseguir su histórica tercera estrella mundialista frente a Francia, también en el Lusail.

Ese título de 2022 significó, además, el segundo trofeo de la Albiceleste en esta competición, siendo el primero alcanzado en 1993 bajo la capitanía de Diego Maradona. En esa ocasión inicial, la competencia aún llevaba el nombre de Copa Artemio Franchi, denominación vigente en las ediciones de 1985 y 1993, antes de su renacimiento como Copa de Campeones Conmebol-UEFA. El formato de la Finalissima supone un cruce intercontinental que se reedita después de décadas, reactivando el interés global por confrontaciones entre los máximos exponentes de ambas confederaciones. En la edición 2022, Lionel Messi fue elegido mejor jugador del partido tras la contundente victoria argentina.

