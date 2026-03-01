Deportes

Los videos de los incidentes tras la derrota de Newell’s en el clásico: gases, balas de goma y destrozos en el Parque Independencia

Rosario Central se impuso por 2-0 y a la salida hubo cruce entre la Policía y algunos hinchas de La Lepra rosarina

La policía debió dispersar a los manifestantes en las inmediaciones del Parque Independencia

La caída de Newell’s Old Boys ante Rosario Central por 2-0 en el clásico rosarino desató incidentes violentos entre hinchas rojinegros y la policía en las inmediaciones del estadio Marcelo Bielsa, en el Parque Independencia de Rosario, este domingo. La tensión se agravó con el mal momento deportivo del club, que atraviesa una racha de resultados negativos y una creciente crisis institucional.

Los disturbios comenzaron cuando un grupo de aficionados de Newell’s se congregó para manifestar su descontento. Los simpatizantes arrojaron objetos y proyectiles contra los efectivos de seguridad, quienes respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar la multitud. La policía montada reforzó el operativo en la zona, especialmente durante la salida de los planteles.

Los incidentes incluyeron piedrazos contra edificios ubicados en la avenida Pellegrini y Rodríguez, lo que provocó destrozos en vidrios y balcones de la zona. Testigos relataron que algunos civiles intentaron ingresar a la fuerza a sectores restringidos del estadio, mientras otros se enfrentaban con los agentes afuera del recinto. Una de las escenas más tensas se vivió cuando hinchas intentaron irrumpir en la conferencia de prensa, situación que fue contenida por empleados y simpatizantes.

Antes del clásico, hinchas de
Antes del clásico, hinchas de Newell's apedrearon el micro que trasladó a los jugadores (Foto: Cadena 3)

Incluso antes del partido, el micro que trasladaba al plantel de Newell’s Old Boys fue atacado con piedras en su llegada al estadio. Según medios locales, la agresión provino de hinchas del propio club, como expresión de protesta ante la crisis deportiva.

Durante los disturbios, centenares de aficionados entonaron cánticos contra la dirigencia y los jugadores, y algunos se lanzaron a romper mobiliario urbano y elementos a su alcance. La fuerte presencia policial en el playón de estacionamiento del estadio buscó evitar mayores incidentes, aunque la situación se desbordó en varios sectores del Parque Independencia.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente detenciones ni heridos graves, aunque la tensión persistió durante varias horas tras el encuentro. El clima de malestar y frustración en la hinchada rojinegra persiste y la dirigencia de Newell’s Old Boys evalúa medidas frente a la escalada de violencia y el reclamo de los socios y simpatizantes.

Rosario Central logró un triunfo clave al vencer 2-0 como visitante a Newell’s en la octava fecha del Torneo Apertura, con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti. Este resultado extiende la racha favorable del Canalla en el clásico rosarino y profundiza el difícil presente del equipo dirigido por Frank Darío Kudelka, que permanece en el último lugar de la tabla anual con únicamente dos puntos.

Con este resultado, el Canalla llegó a 14 unidades y se consolida en la cuarta posición de la zona B, sacando 22 victorias de diferencia a su rival en el historial del clásico. Esto desató una catarata de memes en las redes sociales. Por su parte, La Lepra rosarina no consigue festejar en el certamen y tampoco logra recuperarse ante el rival de toda la vida.

El desarrollo del primer tiempo estuvo marcado por la paridad, aunque el equipo local rozó la ventaja tras un remate de Walter Núñez que se estrelló en el poste a los 10 minutos. Ya en el complemento, un rebote permitió a Di María abrir el marcador de primera dentro del área. Pocos minutos después, el propio delantero debió abandonar el campo por una molestia física.

El gol de Enzo Copetti a los 35 minutos del segundo tiempo, luego de imponerse en un tiro de esquina, sentenció el resultado. La visita supo administrar la diferencia durante los últimos minutos, sin que Newell’s lograra generar peligro real. En la próxima fecha, La Lepra visitará a Lanús en La Fortaleza, mientras que Rosario Central se medirá frente a Argentinos Juniors en La Paternal. La última victoria de los rojinegros ante el Canalla en el Estadio Marcelo Bielsa se remonta a 2008.

