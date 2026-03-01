Los mejores memes del triunfo de Rosario Central en el clásico ante Newell’s: Di María, Copetti y la paternidad en el historial

Rosario Central se impuso 2-0 sobre Newell’s Old Boys en el clásico rosarino disputado este domingo en el Coloso Marcelo Bielsa por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, con tantos de Ángel Di María y Enzo Copetti. La victoria significó el sexto triunfo consecutivo de los dirigidos por Jorge Almirón en este enfrentamiento, afianzando el dominio del Canalla en los últimos años.

El triunfo refuerza la crisis del conjunto local, que acumula 18 años sin ganar como anfitrión en el clásico y se mantiene en el último puesto de la tabla anual, con solo 2 puntos de 24 posibles. El dato contrasta con la situación de Rosario Central, que tras este resultado trepó al cuarto puesto del Grupo B con 14 unidades, dos menos que el líder.

El marcador se abrió a los 5 minutos del segundo tiempo. En una jugada colectiva, tras centro desde la izquierda, Di María apareció libre en el área y definió de zurda para concretar el 1-0. No estuvo a pleno desde lo físico y debió ser reemplazado minutos más tarde, pero volvió a ser determinante, como ya lo había sido en el clásico anterior. El tanto debió ser revisado por el VAR para validar que la pelota no había salido antes de la asistencia.

El local respondió con intentos de Walter Núñez y Joaquín Ramírez, pero sus remates encontraron el palo o fueron desviados. Pese a iniciar mejor el encuentro y generar peligro en la etapa inicial, Newell’s no logró concretar y volvió a mostrar falencias en definición y equilibrio defensivo.

A los 35 minutos del complemento, un córner peinado en el área derivó en la llegada de Copetti, que empujó la pelota para sellar el 2-0 y definir el partido. Con este resultado, Rosario Central estiró a seis su racha de triunfos consecutivos en el clásico y amplió a más de 17 años su invicto como visitante en el Coloso.

La caída profundizó la crisis de Newell’s, que bajo el debut de Frank Kudelka no logró cambiar la tendencia. El equipo suma apenas dos empates y seis derrotas y mantiene tan solo 5 goles a favor por 14 goles en contra en el certamen. El público despidió a sus jugadores con silbidos e impaciencia.

Al margen del resultado, la figura de Ángel Di María volvió a emerger como símbolo de los triunfos auriazules. Su capacidad resolutiva, incluso sin estar en plenitud física, volvió a marcar la diferencia en el clásico de Rosario, donde el Canalla celebró otro capítulo favorable en el historial reciente.

