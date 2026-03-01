Deportes

Escalofriante accidente en una carrera de motociclismo: sufrió una caída en la pista y un rival lo pasó por encima

Los primeros informes del piloto colombiano de Moto 2, David Alonso, detallaron que no tuvo heridas de gravedad y salió prácticamente ileso

Escalofriante accidente en moto 2

El inicio de la temporada 2026 del Mundial de Moto2 en el Gran Premio de Tailandia estuvo marcado por un grave accidente que involucró al piloto colombiano David Alonso, quien debió ser evacuado en camilla tras perder el conocimiento en pista. El incidente, ocurrido en la tercera vuelta de la prueba disputada en Buriram, obligó a la Dirección de Carrera a detener la competencia con bandera roja y generó momentos de gran tensión tanto en el circuito como entre los aficionados.

El accidente se desencadenó después de que David Alonso, integrante del Aspar Team, perdiera el control de su moto al aproximarse a la curva 10, poco después del cuarto giro. El vehículo de Senna Agius, que partía desde la pole position, circulaba delante de Alonso, lo que habría motivado una frenada repentina del piloto colombiano. Esta maniobra provocó que la rueda delantera de la moto de Alonso hiciera contacto con el neumático trasero de Agius, ocasionando la caída.

Tras impactar en el asfalto, Filip Salac no logró esquivar a Alonso y terminó arrollándolo, mientras la moto de Agius también resultó implicada en el incidente. El colombiano quedó tendido en la pista, inconsciente, mientras los comisarios desplegaban la bandera amarilla. La señalización de bandera roja no se activó hasta que el pelotón volvió a pasar por la curva donde yacía Alonso, y fue entonces cuando los servicios médicos intervinieron para retirarlo en camilla.

El piloto David Alonso es
El piloto David Alonso es atendido por el equipo médico tras sufrir un impactante accidente durante una carrera de Moto2 (AP)

El Aspar Team, escudería de Alonso, comunicó rápidamente en sus redes sociales que el piloto había recuperado la consciencia y fue trasladado al centro médico del circuito para someterse a exámenes. Los primeros reportes indicaron que no presentaba fracturas. Esta información fue confirmada también por la reportera Amanda Gala de DAZN, quien contactó a los padres del piloto en el centro médico: “Está bien, han podido estar con él y está nervioso. No tiene nada roto, según las primeras pruebas”, declaró.

El desarrollo de la carrera se vio nuevamente interrumpido por otro accidente, en esta ocasión entre Luca Lunetta y Sergio García Dols, aunque todos los pilotos involucrados permanecieron conscientes y sin lesiones graves. Tras la reanudación, Manuel González se quedó con la victoria, completando un podio íntegramente español junto a Izan Guevara y Daniel Holgado, quien lideraba la competencia en el momento del primer incidente.

Durante la jornada, la incertidumbre alrededor del estado de salud de Alonso mantuvo en vilo a la comunidad del motociclismo. Según DAZN, el campeón mundial de Moto3 en 2024 permaneció bajo observación médica por los fuertes dolores en su brazo, aunque los exámenes descartaron lesiones óseas. El equipo Aspar reiteró que el piloto está “fuerte y volverá con más fuerza”, mientras se mantendrán los controles médicos en las próximas horas para garantizar su recuperación total.

La organización del Mundial de Moto2 confirmó que no hay que lamentar fracturas ni lesiones de gravedad para Alonso, quien permanecerá bajo observación mientras el campeonato avanza. La próxima presentación de la competencia será en territorio brasileño cuando el 20 de marzo comiencen las primeras libres en el Circuito de Ayrton Senna. Todo parece indicar que el piloto colombiano estará en pista buscando revancha.

