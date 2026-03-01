Con la presencia de Enzo Fernández, Chelsea perdió contra el Arsenal y se complicó en la Premier: cómo quedó la pelea en la cima

En un encuentro vibrante, Arsenal se hizo fuerte en condición de local y venció por 2-1 al Chelsea en un partido trascendental de la Premier League. En el marco de la 28ª jornada del certamen inglés, el equipo de Mikel Arteta se mantiene en la cima, a cinco puntos de distancia del Manchester City. Por su parte, los Blues quedaron en una compleja situación en la lucha por el ingreso a la próxima UEFA Champions League. Enzo Fernández fue titular en la visita, mientras que Alejandro Garnacho ingresó en el complemento.

El desarrollo del enfrentamiento en el Emirates Stadium fue notablemente parejo. Sin embargo, los Gunners lograron adelantarse en el marcador a partir de una de sus armas más fuertes: la pelota parada. Desde un córner del costado derecho ejecutado por Bukayo Saka, Gabriel Magalhaes ganó de cabeza en el segundo palo y el francés William Saliba empujó la pelota para estampar el 1-0.

No obstante, el Chelsea se tomó venganza con un tanto de la misma vía. Reece James lanzó un tiro de esquina al primer palo que se desvió en el ecuatoriano Piero Hincapié quien, en su intento de despejar el ataque, terminó convirtiendo en propia puerta antes del final del primer tiempo.

Enzo Fernandez, que fue amonestado, no pudo evitar la derrota del Chelsea en Londres (REUTERS/Jaimi Joy)

El transcurso del complemento fue más frenético, con ambos equipos generando buenas situaciones de gol. Aunque el Arsenal volvió a sacar ventaja en el resultado a partir de un córner. Declan Rice ejecutó un tiro de esquina perfecto para la irrupción de Jurriën Timber en el área chica del Chelsea y convertir el 2-1 de cabeza.

La situación para el cuadro dirigido por Liam Rosenior se agravó un puñado de minutos después, cuando el portugués Pedro Neto fue expulsado por doble amarilla. A pesar de quedarse con un hombre menos, el Chelsea buscó empatar el partido en los últimos compases del juego, al punto de que el arquero David Raya se destacó con varias atajadas importantes.

Enzo Fernández tuvo problemas para gravitar cerca del área rival y fue reemplazado a los 86 minutos. En la misma ventana de cambios ingresó Alejandro Garnacho. A pesar de que jugó un puñado de minutos, el extremo argentino participó en los últimos ataques del Chelsea, pero los Gunners se quedaron con la victoria.

Con la presencia de Alejandro Garnacho, Chelsea se complicó en la pelea por meterse a la Champions y el Arsenal se asentó en la cima de la Premier (REUTERS/Jaimi Joy)

Arsenal consiguió un triunfo vital para tener tranquilidad en la cima de la Premier League. El equipo de Mikel Arteta lidera con 64 unidades, mientras que el Manchester City —le ganó 1-0 al Leeds— lo sigue de cerca con 59. No obstante, los dirigidos por Pep Guardiola tienen un partido menos y, en caso de ganarlo, se pondrán a dos puntos.

La expectativa está puesta en la fecha 33, ya que los Gunners deberán visitar a los Citizens en un duelo que podría marcar un punto de inflexión en la pelea por el título. Además, el próximo 22 de marzo, a partir de las 13:30 (hora argentina), se medirán en la final de la Copa de la Liga.

Del otro lado, Chelsea está en una situación muy compleja en la pelea por el ingreso a la próxima Champions League. Luego de la derrota, los Blues quedaron estancados en la sexta posición con 45 unidades, seguido por el Brentford con 43. Al mismo tiempo, fueron superados por el Liverpool (48), que venció 5-2 al West Ham con un tanto de Alexis Mac Allister.

Manchester United obtuvo un triunfo vital por 2-1 sobre el Crystal Palace y escaló hasta la tercera posición con 51 unidades. Allí alcanzó al Aston Villa de Emiliano Dibu Martínez, que perdió 2-0 contra el Wolverhampton en la presente jornada y desperdició la ventaja que tenía.

Hay que resaltar que, más allá de que los cuatro primeros en la tabla de posiciones tendrán un pasaje directo a la Champions, la Premier League podría obtener un cupo de clasificación extra —se le otorgaría al quinto de la tabla— al certamen internacional en caso de que sus equipos realicen buenas actuaciones en los torneos continentales en la presente temporada y avancen hasta las etapas finales, algo que está sucediendo.

LA PRÓXIMA JORNADA DE LA PREMIER LEAGUE

Martes 3/3

16.30: Bournemouth vs. Brentford

16.30: Leeds vs. Sunderland

16.30: Everton vs. Burnley

17.15: Wolverhampton vs. Liverpool

Miércoles 4/3

16.30: Manchester City vs. Nottingham Forest

16.30: Fulham vs. West Ham

16.30: Brighton vs. Arsenal

16.30: Aston Villa vs. Chelsea

17.15: Newcastle vs. Manchester United

Jueves 5/3

17.00: Tottenham vs. Crystal Palace

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE