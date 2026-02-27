Dura derrota del Aston Villa del Dibu Martínez contra el equipo que va último en la Premier League: cómo quedó la pelea por el título

Aston Villa sufrió una durísima derrota por 2-0 sobre el Wolverhampton que lo deja prácticamente afuera de la pelea por el título de la Premier League. En el marco de la 28ª jornada del certamen, el equipo de Unay Emery dejó pasar una chance importante para acercarse al Arsenal y Manchester City y se complicó en la pelea por el ingreso a la próxima UEFA Champions League. Emiliano Martínez y Emiliano Buendía fueron titulares en los Villanos, aunque tuvieron poca participación en el duelo.

En un Molineux Stadium atravesado por una intensa lluvia, el desarrollo del primer tiempo fue lento y parsimonioso. Ambos equipos tuvieron dificultades para imponer las condiciones en el juego y tuvieron serios problemas para generar peligro en el arco rival. Para reflejar lo ocurrido en los primeros 45 minutos, los Wolves no efectuaron ningún disparo contra el Dibu Martínez, mientras que la única llegada de los Villanos fue a los 17 minutos con una volea de Douglas Luiz que atajó fácilmente el arquero José Sá.

Lo que predominó en el terreno fueron las discusiones y las constantes infracciones. La temperatura entre los futbolistas se elevó con el correr de los minutos y hubo varios enfrentamientos subidos de tono entre los protagonistas. Emi Buendía encendió las alarmas al alegar un fuerte dolor en el tobillo después de una entrada del brasileño André. Pese a esto, el volante argentino pudo mantenerse en partido, aunque fue reemplazado a los 70 minutos.

El punto de inflexión que cambió el rumbo del encuentro fue a la hora de partido: Wolverhampton logró ponerse en ventaja en su primera llegada de peligro. El equipo de Rob Edwards armó una buena jugada en el costado derecho y, tras un pivoteo de Adam Armstrong dentro del área, el brasileño João Gomes irrumpió con un potente disparo que pegó en el travesaño y entró, algo que imposibilitó una hipotética intervención del Dibu Martínez.

Aston Villa asedió el arco del cuadro local en los últimos compases del enfrentamiento, pero no logró revertir el resultado. El equipo de Birmingham estuvo al borde de igualar el partido en el tiempo de descuento, pero una notable atajada de José Sá y una salvada en la línea de Yerson Mosquera lo privaron. Los Wolves golpearon con un último contraataque contra una defensa adelantada de los Villanos. Rodrigo Gomes agarró un rebote dentro del área y convirtió el 2-0 final.

Dibu Martínez tuvo poca participación en el partido contra el Wolverhampton y no pudo evitar la caída de su equipo (REUTERS/David Klein)

Los dos tantos privaron al guardameta de la selección argentina de seguir enalteciendo sus registros en el fútbol inglés: quedó con seis vallas invictas en la presente temporada y acumula 65 arcos en cero en 220 partidos en la Premier League. En el curso actual, el arquero de la selección argentina recibió 30 goles en 29 apariciones.

La victoria del Wolverhampton sirvió para que los hinchas mantengan vivas las ilusiones de concretar una épica remontada para salvarse del descenso. Los Wolves están últimos con 13 unidades, por debajo del Burnley (19) y del West Ham (25). A pesar de que mantenerse en la máxima categoría parece una utopía, el triunfo reavivó las expectativas de los aficionados.

Del otro lado, la derrota supone un duro golpe para las aspiraciones de pelear por el título de la Premier League para el Aston Villa. A falta de que el Arsenal (61) y el Manchester City (56) disputen su partido correspondiente por la fecha, los Villanos quedaron terceros con 51 unidades. Al mismo tiempo, Manchester United (48) podría alcanzarlo si se impone sobre el Crystal Palace el próximo domingo. Además, el Chelsea (45) de Enzo Fernández se puede poner a tres puntos de distancia si vence a los Gunners en Londres.

La derrota del Aston Villa supone un duro golpe para sus aspiraciones de conseguir el título de la Premier y deberá centrarse en la pelea por el ingreso a la Champions (Reuters/Andrew Boyers)

El último título de la liga inglesa que ganó la institución que tiene 152 años de vida fue en 1980. Desde entonces, el último gran rendimiento del Aston Villa fue con el subcampeonato del torneo de la temporada 1992/93 que obtuvo Manchester United.

En 2024, logró el cuarto puesto y volvió a disputar la Champions League luego de 41 años con una recordada eliminación ante PSG en cuartos de final. Esa cuarta ubicación fue una de las mejores colocaciones en más de tres décadas, teniendo en cuenta el cuarto lugar de 1996 y el quinto obtenido en 1997. Desde allí, los Villanos culminaron seis veces en la sexta colocación de la tabla como mejor resultado pero luego navegaron siempre entre la parte media-baja de la clasificación, sumando inclusive tres temporadas en la segunda división entre 2016 y 2019.

Es por eso que sacar el boleto a Champions League nuevamente esta temporada y sostener ese tercer puesto, con Manchester United y el Chelsea al acecho, es también una de las metas más allá de pelear por la corona de campeón. Un punto a favor para el Aston Villa es que la Premier League podría obtener un cupo de clasificación -se le otorgaría al quinto de la tabla- al certamen internacional en caso de que sus equipos realicen buenas actuaciones en los torneos continentales en la presente temporada.

Tras la eliminación de la FA Cup hace algunas semanas en manos del Newcastle, Aston Villa también tiene puesta su mirada en la UEFA Europa League. Después de finalizar en el segundo puesto de la fase liga por diferencia de gol por debajo del Lyon, el elenco de Birmingham ya conoce a su adversario para los octavos de final: chocará contra el Lille de Francia.

La agenda de los Villanos está cargada con importantes encuentros por la Premier. El próximo miércoles 4 de marzo recibirá al Chelsea de Enzo Fernández en un enfrentamiento clave en la lucha por el ingreso a la Champions League. Luego de esto, viajará a Francia para iniciar la llave de la Europa League contra el Lille.

