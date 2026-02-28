Deportes

Los goles de Alexis Mac Allister y Taty Castellanos en el triunfo 5-2 del Liverpool sobre West Ham en la Premier League

Los dirigidos por Arne Slor se hicieron fuerte en Anfield para vencer a los Hammers en el marco de la fecha 28 de la Premier League

El Liverpool consolidó su paso en la Premier League tras lograr una victoria por 5-2 sobre el West Ham United en Anfield gracias a los tantos de Hugo Ekitiké, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Cody Gakpo y Axel Disasi, en contra (descontaron Tomas Soucek y Taty Castellanos). El resultado refuerza la posición de los dirigidos por Arne Slot en la lucha por conseguir un boleto a la próxima edición de la Champions League.

El conjunto local abrió el marcador a los cinco minutos. Hugo Ekitiké aprovechó un saque de esquina y, tras un pase de Ryan Gravenberch, remató de derecha al palo izquierdo para marcar el primer tanto del partido. Este gol fijó el tono de un primer tiempo en el que los locales mostraron una clara superioridad ofensiva.

La presión del equipo de Slot continuó sobre la defensa visitante. A los 24 minutos, un nuevo tiro de esquina ejecutado por Dominik Szoboszlai encontró la cabeza de Virgil van Dijk, quien amplió la ventaja con un remate cercano a la escuadra derecha. El capitán de Liverpool fue clave en ambas áreas, liderando tanto la defensa como el ataque en jugadas de balón parado.

Alexis Mac Allister, mediocampista argentino, sumó su nombre a la lista de goleadores antes del descanso. A los 43 minutos, luego de una serie de rechaces en el área, Ekitiké asistió al campeón del mundo, quien definió de derecha al ángulo izquierdo.

Alexis Mac Allister se anotó
Alexis Mac Allister se anotó en la goleada del Liverpool ante West Ham (REUTERS/David Klein)

En el desarrollo del encuentro, West Ham United intentó reaccionar a través de llegadas de Tomás Soucek, Crysencio Summerville y Konstantinos Mavropanos, pero la defensa del cuadro local respondió en cada intento. El arquero local y la línea defensiva evitaron cualquier descuento a lo largo de la primera parte.

En el segundo tiempo, West Ham logró descontar rápidamente con un gol de Tomás Soucek a los 49 minutos, tras un centro de El Hadji Malick Diouf que el mediocampista definió de derecha cerca de la escuadra. Liverpool respondió manteniendo la presión y, a los 70 minutos, Cody Gakpo amplió la diferencia con un remate cruzado tras asistencia de Hugo Ekitiké. La visita recortó distancias nuevamente cuando el argentino Valentín Castellanos convirtió de cabeza a los 75 minutos, luego de un centro de Jarrod Bowen tras un tiro de esquina.

El tramo final del partido mostró a los Red controlando el juego y cerrando la cuenta con un gol en propia puerta de Axel Disasi a los 82 minutos, que selló el 5-2 definitivo. El equipo local realizó varias modificaciones, entre ellas el ingreso de Jeremie Frimpong y Rio Ngumoha, mientras que West Ham intentó con variantes ofensivas como Adama Traoré.

El argentino Taty Castellanos descontó
El argentino Taty Castellanos descontó para West Ham en su derrota ante Liverpool (REUTERS/David Klein)

La victoria dejó al Liverpool en una posición expectante dentro de la tabla de la Premier League, mientras que West Ham United enfrenta nuevas dificultades para sumar puntos fuera de casa. Los locales acumulan 48 unidades y, aunque figuran lejos del líder Arsenal (13 puntos), se ubican en la quinta colocación, lo que les brinda un lugar en la Europa League. Además, cuentan con los mismos puntos que Manchester United, último clasificado a la próxima edición de la Champions League. Vale recordar que los entrenados por Arne Slot se encuentran en la quinta ronda de la FA Cup (el 6 de marzo chocarán ante Wolverhampton) y en la actual Liga de Campeones de Europa se medirán ante Galatasaray de Turquía en octavos de final.

La visita, por su parte, sufrió un duro golpe al hilvanar tres derrotas en fila y continuar hundida en la zona roja del descenso con 25 unidades. Si bien figura por encima de Burnley (20) y Wolverhampton (13), por arriba tiene al Nottingham Forest (27), que mañana visitarla al Brighton, y al Tottenham (29), que el domingo visitará al Fulham. No obstante, siguen con vida en la FA Cup: se medirán el 9 de marzo contra Brentford.

