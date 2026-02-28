Las pruebas que canceló la Fórmula 1 por el conflicto en Medio Oriente y la advertencia de cara al debut en el Gran Premio de Australia

La Fórmula 1 iba a probar los neumáticos para lluvia en Baréin (Foto: Reuters/Carla Carniel)

Los ataques coordinados que realizaron Estados Unidos e Israel en las primeras horas de este sábado sobre Irán reforzaron las tensiones que se viven en la zona y repercutieron en el mundo del deporte. La Fórmula 1 decidió cancelar los tests que había planificado para probar los neumáticos de lluvia en Baréin antes del inicio formal de la temporada, pero confirmó que las primeras tres fechas del calendario se realizarán con normalidad.

El medio especializado en automovilismo The Race difundió un comunicado que emitió Pirelli, la empresa proveedora de los neumáticos que ya había llevado a cabo otras pruebas en semanas previas y tenía la idea de rodar este fin de semana en el Circuito Internacional de Baréin en Sakhir para llevar a cabo el último tests para los nuevos compuestos.

“Las dos jornadas de pruebas de desarrollo de compuestos para lluvia, previstas para hoy y mañana en el Circuito Internacional de Baréin, han sido canceladas por motivos de seguridad debido a la evolución de la situación internacional. Todo el personal de Pirelli que se encuentra actualmente en Manama se encuentra a salvo en sus hoteles. La empresa está trabajando para garantizar su seguridad y organizar su regreso a Italia y al Reino Unido lo antes posible”, detalló un portavoz de la compañía al citado medio.

Según detalló el portal Motorsport, McLaren y Mercedes iban a ser las escuderías que iban a protagonizar estas pruebas de neumáticos para lluvia. La pista iba a ser inundada previamente con la finalidad de conocer la fiabilidad de los compuestos desarrollados para competir bajo tal escenario.

Hay que tener en cuenta que la F1 viene de realizar seis sesiones de pretemporada en Baréin del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de ese mismo mes. Los equipos, luego de la pretemporada, habían abandonado ese país y se preparan para viajar ahora rumbo a Australia.

El calendario de la Fórmula 1 comenzará con la carrera principal del Gran Premio de Australia pautada para el domingo 8 de marzo (Foto: Reuters/Edgar Su)

Este cambio en el mapa internacional desató preguntas sobre la posibilidad incluso de llegar a tiempo con todos los preparativos a Melbourne, a partir de las repercusiones en los vuelos internacionales. Sin embargo, un breve comunicado de prensa que difundió la Formula One Management (FOM) marca que se realizarán las primeras tres fechas con normalidad.

“Nuestras próximas tres carreras son en Australia, China y Japón, no en Oriente Medio, y aún faltan varias semanas para que se celebren. Como siempre, seguimos de cerca cualquier situación como esta y colaboramos estrechamente con las autoridades pertinentes”, replicó el medio británico Daily Mail.

El Gran Premio de Australia será del viernes 6 al domingo 7 de marzo, el GP de China comenzará el viernes 13 y terminará el sábado 15 de ese mes, mientras que el de Japón será del viernes 27 al domingo 29 de marzo.

De todos modos, el diario inglés aseguró que “muchos de los aproximadamente 2000 miembros del personal de los equipos y de la organización” debieron modificar sus itinerarios de viaje tras el cierre de los aeropuertos en Doha y Dubai, utilizados como principales centros de escala para llegar a Australia. Según el informe, desviaron sus planes de viaje rumbo a Hong Kong y Singapur como escala previa al aterrizaje en Melbourne, mientras que otros optaron por vuelos directos a Perth antes de realizar una conexión interna de otras 3 horas para arribar a la sede de la primera fecha del Gran Premio de Australia.

El fin de semana en Melbourne también se correrá la primera fecha de la Fórmula 2 y la Fórmula 3. El medio italiano FormulaPassion destacó que especialmente la F2 afronta problemas logísticos para arribar a Australia: “La Fórmula 2, en particular, parece estar afrontando dificultades adicionales con la salida de parte de su personal y equipo de Barcelona, ​​donde se celebraron las últimas pruebas de pretemporada antes del debut en Albert Park“.

Aunque por estas horas las preguntas se centran sobre las siguientes dos fechas del calendario 2026: el viernes 10 de abril están pautadas las primeras actividades de la cuarta fecha que tendrá su carrera principal el domingo 12 de ese mes en el Gran Premio de Baréin. Luego, el Gran Circo tiene definido trasladarse a Arabia Saudita, para afrontar en Jeddah la quinta jornada del 17 al 19 de abril.

El Daily Mail remarcó que la “F1 insiste en que las próximas rondas” todavía “siguen en el calendario”. Aunque realizó una aclaración: “Sin embargo, se entiende que los responsables de la F1 tienen planes de contingencia en caso de que la agitación en la región obligue a cambiar de sede para mantener su campeonato mundial de 24 carreras”, aseguró el periodista Jonathan Mcevoy en el Daily Mail.