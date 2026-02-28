Mundo

Varias aerolíneas internacionales anunciaron la suspensión de sus vuelos hacia Medio Oriente

Compañías como Lufthansa, Air France, British Airways, Swiss, Norwegian y Air India, entre otras, cancelaron varios viajes tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní

Pasajeros frente al mostrador de
Pasajeros frente al mostrador de la aerolínea Air India, tras el retraso y cancelación de vuelos por los ataques en Irán (REUTERS/Bhawika Chhabra)

Varias aerolíneas anunciaron este sábado la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán. Asimismo, varios países de la región anunciaron el cierre de su espacio aéreo en medio de la creciente tensión.

El grupo Lufthansa, el mayor de Europa, canceló sus vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Ammán, Erbil y Teherán hasta el 7 de marzo. También suspendió temporalmente las conexiones con Dubái y Abu Dabi hasta el domingo.

Air France anuló sus vuelos previstos para este sábado hacia y desde Tel Aviv y Beirut “debido a la situación de seguridad” en estos destinos.

La compañía franco-neerlandesa anunció que comunicará más adelante su programa de vuelos para los próximos días.

También British Airways suspendió sus vuelos hacia Tel Aviv y Bahréin hasta el 3 de marzo, afirmó la empresa.

Otras aerolíneas que cancelaron conexiones con la región fueron Swiss, Norwegian y Air India. La agencia de transporte aéreo rusa informó también la interrupción de todos sus vuelos comerciales hacia Irán e Israel.

Gente ante un mostrador de
Gente ante un mostrador de Lufthansa en el aeropuerto de Fráncfort . ( Hannes P. Albert/dpa via AP)

Ambos países anunciaron el cierre de su espacio aéreo poco después del inicio de los ataques.

No fueron los únicos: otros países de la región también cerraron el espacio aéreo y registraron explosiones en sus territorios.

Israel anunció el cierre total de su espacio aéreo a los vuelos civiles y pidió a los viajeros no acudir a los aeropuertos hasta nuevo aviso, en medio de la escalada militar en la región.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque “de gran envergadura” contra Irán, tras semanas de amenazas de una intervención militar.

Entretanto, las fuerzas armadas iraníes confirmaron que atacaron bases estadounidenses en “toda la región” y aseguraron que continuarán atacando “sin interrupción hasta la derrota definitiva del enemigo”.

“Tal como habíamos anunciado, en respuesta a la vergonzosa agresión de Estados Unidos y del régimen sionista contra la República Islámica de Irán, todo el territorio ocupado y las bases del criminal Estados Unidos en la región fueron sometidos a los contundentes impactos de los misiles iraníes, y esta operación continuará sin interrupción hasta la derrota definitiva del enemigo”, dijo el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes en un comunicado.

Por ello, Irán considera objetivo de sus ataques, además de Israel, “todas las bases, recursos e intereses estadounidenses en toda la región”.

Irán ataca una base estadounidense
Irán ataca una base estadounidense en Behréin (AFP)

La Guardia Revolucionaria anunció este sábado el inicio de la ‘Operación Verdadera Promesa 4’ en respuesta a la “agresión estadounidense-sionista” en suelo iraní.

Con ella, además de centros militares y de seguridad de Israel atacaron con misiles y drones “el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Bahréin y otras bases estadounidenses en Qatar y los Emiratos Árabes Unidos”, según confirmó la Guardia Revolucionaria iraní.

Emiratos Árabes Unidos y Catar confirmaron ataques iraníes a su territorio, en los que se ha confirmado un muerto -un ciudadano asiático- en este primer país, y condenaron los hechos, asegurando que se reservan una posible respuesta.

(Con información de AFP y EFE)

