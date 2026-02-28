Diogo Dalot revela cómo se vive la presión en el Manchester United y el impacto de Cristiano Ronaldo en el vestuario

Diogo Dalot subraya el liderazgo colectivo y la resiliencia como claves para afrontar la presión en el Manchester United (Rio Ferdinand Presents)

Diogo Dalot, segundo jugador con más años en el Manchester United en la plantilla actual, compartió en el canal de YouTube Rio Ferdinand Presents su perspectiva sobre la presión mediática, la dinámica interna del club y la influencia de líderes en el vestuario como Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes en una extensa charla.

“Mientras vista esta camiseta, no me voy a esconder ni voy a hacerme la víctima”, afirmó el lateral portugués, subrayando su rechazo a la autocompasión frente a las críticas y adversidades.

La presión mediática y la dinámica interna

“La presión aquí es una locura”, reiteró Dalot durante la entrevista. Explicó que convivir con los juicios semanales y la atención constante exige no solo temple, sino también una capacidad diaria de adaptación.

El lateral portugués afirma que nunca se victimiza y asume con temple tanto las críticas como los elogios mediáticos (Action Images via Reuters/Peter Cziborra)

“Aquí la gente va a hablar de ti todas las semanas. Cuando juegas bien, lo reconocen; cuando lo haces mal, también lo dicen. Pero yo me mantengo”, insistió el futbolista, recalcando cómo asume tanto el elogio como la crítica, según relató a Rio Ferdinand Presents.

Evolución y roles en el equipo

El internacional portugués resaltó la importancia de aceptar diferentes roles y evolucionar como jugador. “Si me piden jugar de lateral derecho, sé que puedo competir. Pero si tengo que desempeñar otro rol, tampoco lo rechazaré, porque también se aprende y evoluciona”, detalló Dalot.

Y añadió que mantener la confianza y la disposición al aprendizaje lo ayudó a superar periodos fuera de la titularidad: “En mi cabeza, siempre he creído que podía jugar. Incluso cuando no era elegido, el entrenamiento fue mi base, ahí encontraba energía”.

Cambios internos y figuras de liderazgo

La llegada de Michael Carrick como entrenador modificó la cultura de trabajo y la dinámica del vestuario (Action Images via Reuters/Peter Cziborra)

La llegada de distintos entrenadores transformó la estructura interna y la cultura de trabajo del club. Dalot destacó el impacto de Michael Carrick y su habilidad para mantener la estabilidad emocional del grupo: “Lo que más valoro es ese balance. Nunca se va a los extremos y sabe exactamente qué mensajes transmitir antes de los partidos”.

Según el defensor, las indicaciones claras y la serenidad de Carrick resultaron clave para la cohesión y el rendimiento del plantel, tal como relató en Rio Ferdinand Presents.

Diogo Dalot destacó la influencia de Ruben Amorim en la disciplina interna del equipo de fútbol portugués (REUTERS/Phil Noble)

Al recordar otras etapas, Dalot subrayó la huella de Ruben Amorim en la disciplina y la cultura colectiva: “Exigía un nivel de rigor y cohesión. Aunque los resultados no acompañaron siempre, la dinámica de grupo que tenemos ahora es en parte su legado”.

Diversidad de liderazgos en el vestuario

El papel de los líderes dentro del vestuario constituye, según Dalot, un eje clave del liderazgo futbolístico. “Siempre hay varios tipos de liderazgo. Bruno Fernandes es el que más se hace escuchar, algo fundamental ahora que lleva el brazalete de capitán”, indicó.

También señaló la influencia discreta pero decisiva de compañeros como Casemiro: “Cuando habla, todos escuchan. Marca la diferencia con el ejemplo”. En tanto, Dalot añadió: “Intento ser vocal para transmitir energía positiva, más que para corregir o advertir”.

La influencia de Cristiano Ronaldo

Diogo Dalot destacó la influencia de Cristiano Ronaldo en la disciplina y profesionalidad del Manchester United (Action Images via Reuters/John Sibley)

Sobre la figura de Cristiano Ronaldo, Dalot reconoció su influencia directa en la exigencia diaria y la profesionalidad del equipo. “Me hizo ver la disciplina y el trabajo diario de otra forma. Compartir cada día con él fue determinante. Antes pensaba que era profesional, pero su rutina me llevó a otro nivel”, puntualizó.

Además, subrayó que “entraba al gimnasio antes que nadie junto a él; la recuperación, aunque físicamente no lo necesitara, formaba parte de una disciplina inquebrantable”.

También, destacó que Ronaldo y otros referentes contribuyeron a elevar el estándar colectivo dentro del Manchester United. “Cuando un jugador como Cristiano alza la voz en el vestuario, todo el mundo reacciona. Eso nos obligaba a mantener la tensión competitiva incluso después de varias victorias”, rememoró Dalot.

La disciplina inquebrantable de Cristiano Ronaldo inspira a sus compañeros dentro y fuera del campo (REUTERS/Pedro Nunes)

En tanto, señaló que el crecimiento colectivo depende de la suma de liderazgos y de la adaptabilidad de cada integrante: “A veces es mejor que hable Bruno, otras veces Lisandro, Harry o Casemiro. Esa pluralidad es un tesoro”.

Superación, ejemplo y apoyo a los jóvenes

El defensor recordó etapas marcadas por lesiones y escasez de minutos que representaron desafíos personales y alimentaron su mentalidad de superación: “Con veinte años, y tras varias lesiones, entendí que lo único bajo mi control era entrenar al máximo”.

Confesó que, en los periodos de inactividad, solicitaba videos de los entrenamientos, no de los partidos, porque ahí encontraba su verdadera motivación: “Mi base era el entrenamiento, era ser uno de los más trabajadores de la plantilla, aunque no estuviera en las convocatorias”.

Diogo Dalot destaca la importancia de la superación personal tras enfrentar lesiones y falta de minutos en su carrera futbolística (REUTERS/Scott Heppell)

Dalot se mostró especialmente involucrado en el apoyo a los jóvenes y a quienes acaban de incorporarse a la plantilla. “Procuro que los que llegan sientan que pueden aportar energía nueva, sin arrastrar los fantasmas del pasado. Un vestuario necesita ese equilibrio”, remarcó.

Mencionó su afinidad con Ben Šeško, uno de los nuevos talentos: “Me veo reflejado en él. Es minucioso con su rutina física y mental, pero le insisto en que no debe obsesionarse, porque el cuerpo también pasa factura”.

Rutinas, familia y responsabilidad

La vida cotidiana de Dalot está marcada por rutinas que combinan la preparación física y el tiempo familiar.

El defensa portugués admite que prefiere revisar videos de entrenamientos en vez de partidos para motivarse y crecer profesionalmente (REUTERS/Scott Heppell)

“Suelo llegar antes que nadie. La rutina incluye baño de hielo, desayuno, cámara de recuperación, preparación física, entrenamiento y, más tarde, pasar tiempo de calidad en casa”, relató en el canal de YouTube Rio Ferdinand Presents.

Asimismo, puntualizó que muchas de las horas dedicadas a la preparación son iniciativa personal: “Solo una hora es obligatoria, el resto depende de la responsabilidad de cada uno”.

Y agregó sobre portar el brazalete de capitán: “Ver a mi padre emocionado y recordarme que llevaba el brazalete del Manchester United fue uno de los momentos de mayor orgullo”.

Dalot valoró también la integración de jóvenes como Kobbie Mainoo, destacando que debutar temprano y encarar la presión puede fortalecer mentalmente a un jugador. “El club te lo da todo: nutrición, psicólogos, entrenadores físicos. Pero tú tienes la responsabilidad personal de cumplir”, subrayó.