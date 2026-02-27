Sebastián Báez le ganó un partido caliente a Cristian Garín y sacó boleto para los cuartos de final del Chile Open

Sebastián Báez celebra un punto ante Cristian Garín (Fuente: Chile Open)

Sebastián Báez (52° del ranking ATP) avanzó a cuartos de final del Chile Open al vencer a Cristian Garín, crédito local, por 7-6 (2), 1-6 y 7-5 en un partidazo.

El argentino dio una muestra de carácter para remontar un escenario adverso tanto en la cancha como en las tribunas. Con tenacidad y momentos de buen tenis, Báez sacó adelante un partido difícil.

Su rival en busca de un pasaje a semifinales será otro jugador local: Alejandro Tabilo (42°), verdugo de Thiago Tirante (76°) en el duelo que cerró la jornada del miércoles en San Carlos de Apoquindo, en la capital trasandina. Se enfrentarán no antes de las 20.00 horas de este viernes.

Desde el arranque, Báez y Garín se mostraron muy parejos en el intercambio de golpes. En un primer set con múltiples posibilidades para ambos, la definición llegó en el tie break, donde el argentino impuso mayor solidez y aprovechó mejor los errores de su rival para cerrarlo con un 7-2 en su favor.

Sin embargo, la respuesta del chileno no se hizo esperar. Gago encontró mejores ángulos y exhibió una mayor agresividad en su juego, una combinación que le permitió convertirse en el absoluto dominador en el segundo set.

Sebastián Báez sirve sobre el polvo de ladrillo de San Carlos de Apoquindo (Fuente: Chile Open)

El set decisivo fue un verdadero test de carácter. Báez retomó la iniciativa con un quiebre tempranero y mostró mayor eficacia en momentos clave. A pesar de la presión del local, que no bajó nunca los brazos, el argentino sostuvo su nivel y cerró el partido por 7-5 con un break decisivo en el duodécimo juego. Para Sebita fue el premio a una actuación que le demandó paciencia, agresividad y control emocional para avanzar de ronda luego de 2 horas y 33 minutos de juego.

Báez estiró su ventaja sobre Garín en el historial de cruces entre ambos: sumó el tercer triunfo -todos sobre polvo de ladrillo- en cuatro enfrentamientos.

Tirante no pudo imitarlo: cayó frente a Tabilo por 4-6, 6-3 y 6-3 en el último turno en la cancha central. Pese a que tuvo pasajes de dominio y se llevó el primer set, el argentino fue de menor a mayor y el chileno, con el apoyo del público, pudo revertir el marcador.

Pese a la derrota, Tirante se despidió de la gira de polvo de ladrillo con tres triunfos en cinco presentaciones y confirmó el crecimiento que tuvo en el ranking desde comienzos de la temporada. Había comenzado el 2026 fuera del Top 100.

Thiago Tirante no pudo estirar la racha ganadora (Fuente: Chile Open)

En el inicio de la jornada, sobre la cancha central Jaime Fillol, Francisco Cerúndolo (19° del mundo) debutó con un contundente triunfo: fue 6-2 y 6-2 sobre el danés Elmer Moller (127°), por los octavos de final.

El mejor tenista argentino de la actualidad tuvo una actuación sin fisuras. Un dato: ganó 25 de los 28 puntos con su primer saque.

El ATP 250 de Santiago es el certamen que cierra la gira sudamericana de polvo de ladrillo. Se juega en el club Universidad Católica y reparte USD 700.045 en premios. Todos los partidos son televisados en vivo por Disney+.